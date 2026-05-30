Salida con amigos termina en tragedia: universitario muere apuñalado tras defender a sus amigas en el Centro de Lima

El caso de Luis Alfredo Urrutia ha generado conmoción en Lima. El universitario de 22 años perdió la vida tras un ataque con cuchillo ocurrido en plena vía pública. Mientras la Policía investiga lo sucedido, su familia reclama justicia y respuestas. Fuente: X/ Exitosa Noticias

Lo que comenzó como una reunión entre amigos terminó en una tragedia que hoy enluta a una familia y conmociona a quienes conocían a Luis Alfredo Urrutia Ventura. El joven universitario de 22 años fue asesinado de una puñalada durante la madrugada del viernes en el Cercado de Lima, luego de intervenir para defender a dos amigas que habrían sido agredidas verbalmente por un vendedor ambulante.

El crimen ocurrió en la cuadra 14 de la avenida Garcilaso de la Vega, cerca del parque Juana Alarco de Dammert. Según el testimonio de sus allegados, Luis Alfredo intentó evitar que las jóvenes fueran hostigadas, pero la discusión escaló hasta convertirse en un violento ataque que acabó con su vida en plena vía pública.

Mientras la Policía continúa con las investigaciones, familiares de la víctima exigen que se revisen las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a todos los involucrados y esclarecer lo sucedido. Su hermana asegura que aún existen dudas y versiones contradictorias sobre los momentos previos al homicidio.

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Personal policial y forense investigan la escena del crimen donde Luis Alfredo Urrutia Ventura, un estudiante universitario, fue asesinado tras intervenir para defender a sus amigas en el Cercado de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Joven fue atacado por defender a sus amigas de acoso callejero

De acuerdo con la denuncia familiar, Luis Alfredo estuvo horas antes en el parque Juana Larco de Dammert junto con un grupo de aproximadamente seis personas. La Policía, según informó RPP Noticias, indicó que la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas antes del ataque.

El punto de quiebre llegó cuando el joven se retiró del parque con dos amigas y caminó por la avenida Inca Garcilaso de la Vega. Fue en ese trayecto, según la versión de su hermana, cuando un vendedor ambulante de pulseras se acercó al grupo e insultó a las jóvenes.

Gabriela Urrutia contó a RPP Noticias que su hermano discutió con el sujeto al salir en defensa de sus amigas. “Dicen sus amigos que un chico, que vende pulseras, vino y les faltó el respeto a las chicas; y mi hermano saltó”, relató.

El testimonio familiar agrega un detalle clave: una tercera persona habría intervenido en medio del altercado. “Una chica le dio el cuchillo al chico que vende pulseras y lo acuchilló a mi hermano”, afirmó Gabriela Urrutia.

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Herido de gravedad, Luis Alfredo cayó al pavimento. Su muerte causó conmoción entre sus familiares y amigos, que exigen que se establezcan responsabilidades y se determine el rol de cada implicado, incluido quien habría entregado el arma blanca.

Víctima cursaba la mitad de su carrera universitaria

Luis Alfredo Urrutia Ventura era estudiante del sexto ciclo de Ingeniería de Sistemas. RPP Noticias precisó que estaba a cuatro ciclos de culminar sus estudios.

Su hermana lo describió como su único hermano y sostuvo que el caso truncó “los sueños” del universitario. En el entorno familiar, el dolor se mezcla con la urgencia por reconstruir una línea de tiempo clara: desde la reunión en el parque hasta el momento exacto de la agresión en la avenida.

Autoridades investigan la escena de un incidente en la vía pública, acordonada con cinta amarilla, cerca de las instalaciones del Club Universitario de Deportes durante la noche. (Foto: RPP Noticias)

Según la información reunida por los familiares, esa salida no tenía un destino distinto al de cualquier noche entre jóvenes. Sin embargo, las dudas sobre con quiénes estuvo y cómo se conocían esas amistades se volvieron parte del problema para la familia.

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Gabriela Urrutia dijo que las personas que acompañaban a su hermano ofrecieron versiones contradictorias sobre la relación que tenían con él: primero señalaron que se conocieron en un instituto de inglés y luego que el vínculo surgió por redes sociales.

Cámaras de seguridad serían clave para esclarecer el crimen

Tras el crimen, dos jóvenes que presenciaron el ataque fueron trasladadas para rendir manifestación en la comisaría de Alfonso Ugarte. RPP Noticias informó que permanecían allí en calidad de testigos, mientras avanzaban las diligencias para esclarecer lo sucedido.

En la escena, Exitosa reportó que la Policía identificó botellas de bebidas alcohólicas y un ramo de flores, además de remarcar que el trabajo pericial y las grabaciones de seguridad serán determinantes para identificar al agresor y precisar cómo se produjo el ataque.

La principal demanda de la familia es el acceso a las cámaras de videovigilancia de la zona. “No sabemos quién es, por eso les pido bastante que me ayuden con el tema de las cámaras, por favor”, declaró Gabriela Urrutia.

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En Exitosa, la familiar insistió en el mismo pedido: “Necesito, por favor, que nos ayuden por ese lado para hacer justicia, porque esto no puede quedar así. Es mi único hermano”. Las imágenes, sostiene, son la pieza que falta para ordenar los testimonios, despejar contradicciones y ubicar a los responsables ante la justicia.