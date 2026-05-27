Negociación colectiva: MEF informará hoy sobre espacio fiscal para aumentos y bonos

Gobierno presentará los recursos disponibles para la negociación colectiva, también llamado 'espacio fiscal'. - Crédito Andina

Se ha informado que a las 8.00 a.m. de este miércoles 27 de mayo se ha convocado a la sesión de Consejo de Ministros para abordar diversos temas. Entre ellos destacan importantes temas relacionados al sector público.

Principalmente se incluye el apartado para presentar el “proyecto de Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática y dicta otras medidas, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Una medida que iría dedicada a financiar el pago de bonos del Estado peruano hacia sus trabajadores estatales. Pero también se incluye el “informe del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la propuesta de determinación del espacio fiscal para la Negociación Colectiva”. Es decir, la presentación que esperan los sindicatos en este periodo de negociación de beneficios, que les mostrará cuánto tiene el Estado de recursos para destinar a las medidas económicas del proyecto del convenio colectivo presentados por el sector trabajador.

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El MEF ya tendría listo el 'espacio fiscal'. De esto depende el aumento de S/700 para el sector público. - Crédito MEF

Los puntos de la agenda para el sector público

Hay varios puntos de la agenda del Consejo de Ministros que son de vital importancia para el sector de trabajadores estatales. En medio de la espera por la claridad sobre el pago de la gratificación, bonos del Minedu y el espacio fiscal para la negociación colectiva, la PCM ha convocado esta sesión en que también tocaría estos temas.

Proyecto de Ley que aprueba Créditos Suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática y dicta otras medidas, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas

Informe del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) 2027-2029.

Informe del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la propuesta de determinación del espacio fiscal para la Negociación Colectiva.

Como se sabe, en este ‘crédito suplementario’ se espera que hayan medidas para pagos pendientes de bonos para el sector Educación este año, una medida para destinar más recursos para gratificaciones a los CAS. Mientras, en el informe sober el espacio fiscal, se espera que se detalle el monto que el gobierno destinará para aumentos y bonos del 2027.

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⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Otros puntos en agenda

Proyecto de Ley que recategoriza a villa a los centros poblados de Casa Grande, Chatito y Vichayal, del distrito de La Arena, de la provincia de Piura, del departamento de Piura, propuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Proyecto de Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas y del servicio de transporte público terrestre de mercancías en el territorio nacional, propuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto de Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia en varios distritos de algunas de provincias de los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, propuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Proyecto de Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia declarado en la provincia de Zarumilla y declara el estado de emergencia en la provincia de Tumbes del departamento de Tumbes, propuesto por el Ministerio del Interior.

Proyecto de Decreto Supremo que declara de interés nacional la organización y realización del evento denominado | Foro Internacional “Uranio y Litio: pilares del liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo”, propuesto por el Ministerio de Energía y Minas.

Solicitud de autorización para que, a través del procurador público de la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, se interponga la demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 0067-2026/SEL-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), propuesta por el Ministerio de Defensa.

Solicitud de autorización para que, a través del procurador público de la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, se interponga la demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 0070-2026/SEL-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), propuesta por el Ministerio de Defensa.

El año pasado el MEF tenía un menor espacio fiscal de lo que piden los sindicatos. Este año aún no lo presenta. - Crédito Revista Minería y Energía

Mientras, por el lado de informes y presentaciones, está en agenda lo siguiente:

Informe de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la creación de nuevas circunscripciones distritales y provinciales que cuentan con ley declarativa de interés nacional.

Informe del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sobre la coyuntura de los agricultores de arroz.