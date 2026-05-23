¿Cuántos días no laborables hay para 2026 y que aplican solo para el sector público?

Se decretó un día no laborable para 2026 en julio, pero será el único este año. - Crédito Andina

El gobierno de José María Balcázar finalmente aprobó el pasado 16 de mayo el decreto que crea días no laborables en Perú con el fin de fomentar el desarrollo del turismo interno. Como se recuerda, en los últimos años se hizo común que los gobiernos aprobarán alrededor de siete días no laborables cada año, hasta el 2024.

El 2025 esto cambio, y se aprobaron solo dos de estas fechas que aplicaban para ese mismo año, y también se decreto una para 2026, pero para el viernes 2 de enero pasado, con el motivo de fomentar el turismo a fin de año, algo usual también.

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Sin embargo, este año solo se ha aprobado un único día no laborable para todo este 2026: el lunes 27 de julio, que hará de ‘puente festivo’ y creará un feriado largo de cinco días. Como se sabe, solo es de aplicación obligatoria para los trabajadores públicos.

Perú tendrá un feriado largo de cinco días en Fiestas Patrias. - Crédito Agencia Andina

Se reducen los días no laborables en Perú

Así, de siete días no laborables se han pasado a dos fechas y ahora a una sola. En el decreto supremo N° 075-2026-PCM no está contemplado tampoco un día no laborable para acompañar el feriado del viernes 1 de enero, posiblemente porque esta fecha ya se junta con el fin de semana.

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Para una muestra, revisemos cómo ha pasado en los últimos años:

En 2022 : El 1 de abril de ese año se decretaron siete días no laborables vigente para ese periodo, empezando por el lunes 2 de mayo.

Para 2023 se decretaron siete días no laborables : El 29 de diciembre de 2022 se dio esta norma, donde se decretó uno para el 2024.

En 2024 : El jueves 1 de febrero de ese año se decretaron siete días no laborables para todo el periodo.

En 2025 : el 3 de abril de 2025 se decretaron tan solo dos días no laborables para todo el año. Dentro de esta norma se incluyó uno para el 2026 (el viernes 2 de enero)

En 2026 estuvo vigente el día no laborable del 2 de enero. Pero el 16 de mayo se declaró un día no laborable para el 27 de julio.

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

Se debe acotar que este análisis de los días no laborables se hacen sin considerar los que se decretan para el feriado del 1 de enero, dado que estos son considerados siempre en la norma del año anterior.

El 27 de julio es día no laborable

Como se recuerda, el decreto supremo N° 075-2026-PCM, publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros, ha aprobado la creación de este día libre que aplica obligatoriamente para los trabajadores públicos, pero que es como un feriado compensable; es decir, que no se trabajará, pero se tendrán que reponer las horas no laboradas.

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“A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década, el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, aclara el Gobierno en el decreto supremo.

Los trabajadores privados solo disfrutan de los feriados, más no de los días no laborables. Pero podrían tener el feriado largo si lo pactan con su empersa. - Crédito Andina

Así, se considera “conveniente declarar un día no laborable sujeto a compensación para los trabajadores del sector público, durante el año 2026; así como los supuestos de excepción que permitan garantizar la continuidad de actividades indispensables para la comunidad”.

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Con esto también se creará automáticamente un feriado largo que contempla los siguientes cinco días: sábado 25, domingo 26, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio.