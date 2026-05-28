DNI electrónico gratis para este sábado 30 de mayo: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Municipalidad Distrital de Chancay anunciaron una campaña gratuita de trámite de DNI electrónico gratis que buscará acercar los servicios registrales y de identificación a la población más vulnerable del distrito y de zonas aledañas.

La jornada se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, entre las 09:00 y las 15:00, en el Polideportivo de Chancay, ubicado en la avenida Primero de Mayo s/n, frente al Poder Judicial. Según la convocatoria, el punto de atención concentrará en un solo día varios trámites que, en condiciones habituales, exigen trasladarse a oficinas y asumir gastos que muchas familias no pueden cubrir.

El operativo ofrecerá, sin costo, servicios vinculados a la obtención y regularización del DNI. Entre ellos figuran la inscripción por primera vez, la renovación por caducidad y la actualización de imágenes.

La jornada permitirá obtener o regularizar el documento con inscripción por primera vez, renovación por caducidad y actualización de imágenes - Créditos: Municipalidad de Chancay.

También se habilitará el registro de actas de nacimiento y la gestión del documento para bebés, dentro de la estrategia “Nacer con Identidad”, orientada a reducir la indocumentación desde los primeros meses de vida. La atención incluirá la toma gratuita de fotografía, lo que evita un pago adicional y permite completar el proceso en el mismo lugar.

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La campaña se enfocará en menores de edad de 0 a 17 años, un grupo que suele enfrentar barreras administrativas cuando no cuenta con un documento vigente. El alcance también comprenderá a adultos mayores desde los 60 años, así como a personas mayores de edad en situación de pobreza o pobreza extrema que presenten la Constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Con ese criterio, las instituciones organizadoras buscan priorizar a quienes requieren apoyo directo para acceder a servicios del Estado.

El DNI electrónico es importante porque acredita la identidad con mayor nivel de seguridad, permite autenticarse en plataformas digitales y, cuando el servicio está habilitado, facilita firmar documentos electrónicamente con validez legal (Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los trámites de identificación, la actividad incorporará una opción vinculada a la salud pública y la solidaridad. De acuerdo con lo informado, se beneficiará a ciudadanos mayores de edad que decidan registrar de forma afirmativa su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento. Ese registro permite dejar constancia oficial de una decisión personal que, en escenarios críticos, puede acelerar procesos y evitar dudas en la atención médica.

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Reniec enmarca la intervención dentro de sus acciones de inclusión social. El organismo sostiene que cerrar brechas de indocumentación resulta indispensable para que más peruanos accedan a programas sociales, atención en salud, servicios esenciales y participación electoral. En esa línea, la coordinación con el municipio apunta a llevar la atención a espacios cercanos a la ciudadanía y reducir los obstáculos que se presentan cuando el trámite solo se ofrece en sedes regulares.

Beneficios de usar el DNI electrónico

Mayor seguridad: incorpora chip y mecanismos de verificación que reducen el riesgo de suplantación de identidad.

Trámites digitales: permite acceder a servicios en línea y realizar gestiones sin desplazarse a una oficina.

Firma digital: facilita suscribir documentos con validez legal cuando el servicio lo admite, lo que agiliza procesos en entidades públicas y privadas.

Autenticación rápida: ayuda a validar la identidad del ciudadano en plataformas digitales con mayor precisión.

Ahorro de tiempo y costos: reduce colas, traslados y gastos asociados a trámites presenciales.

Acceso a más servicios del Estado: habilita el uso de portales y sistemas que requieren verificación de identidad.