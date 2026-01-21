Perú

Proponen derogar la Ley del Servicio Civil y dar acceso a trabajadores a carrera administrativa

Un proyecto de ley del congresista Américo Gonza Castillo de Perú Libre busca derogar el Servicio Civil, que permite contratar en puestos temporales y de alta rotación en el Estado

La Ley del Servicio Civil
La Ley del Servicio Civil se encuentra vigente en el Perú desde el 2013 - Crédito Andina

La Ley del Servicio Civil no habría logrado ordenar el empleo público ni mejorar sustancialmente la gestión estatal, pero sí habría contribuido a generar despidos masivos, precarización laboral, conflictos sociales y debilitamiento de los derechos colectivos. Esta es la justificación detrás del nuevo proyecto de Américo Gonza Castillo de Perú Libre, el cual busca justamente derogar esta Ley.

“La presente ley tiene por objeto derogar la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil (...), tiene por finalidad restituir los derechos sociolaborales de los trabajadores en el sector estatal. (...) Se deroga la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, así como las normas derivadas conexas y reglamentarias”, señalan los artículos de la propuesta.

Asimismo, plantea que “los trabajadores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren incorporados al régimen de la Ley Nº 30057, serán automáticamente reincorporados al régimen laboral mayoritario de la entidad, respetándose íntegramente todos sus derechos adquiridos”.

El congresista Américo Gonza busca
El congresista Américo Gonza busca eliminar el Servicio Civil. - Crédito Andina

¿Adiós a la Ley del Servicio Civil?

“¡Eliminación de Servir ya!“, plantea el congresista Américo Gonza. En su cuenta de Facebook, el parlamentario resumió su propuesa y señaló que esta Ley ”busca precarizar los derechos sociolaborales que “las oficinas de RRHH de todas las entidades le responden primero a Servir antes que a su propia institución”.

Asimismo, critica que Servir verifique la ‘Ley de idoneidad’, “con la cual evitan que mucha gente capacitada aspire a cargos de dirección, para mantener siempre a los mismos”.

De igual manera, su proyecto de ley señala que la existencia de la Ley del Servicio Civil impediría que se realice la carrera administrativa para trabajadores y se favorecerían los contratos temporales, afectando la estabilidad laboral.

Waldemar Cerrón también había presentado
Waldemar Cerrón también había presentado un proyecto e ley similar. - Crédito Congreso

Los problemas de Servir, según Gonza

Asimismo, el congresista enumera los problemas que considera que tiene este régimen del Servicio Civil. Estos serían los siguientes:

  • Debilitamiento de la estabilidad laboral en el sector público: La Ley N.º 30057 introduce mecanismos de “desvinculación” que permiten la terminación de la relación laboral por supresión de puestos o por evaluaciones de desempeño, sin garantizar causalidad estricta, debido proceso ni reubicación del trabajador. Esta situación configura, en los hechos, formas encubiertas de despido arbitrario, prohibidas por la Constitución
  • Destrucción de la carrera administrativa: El modelo de servicio civil adoptado rompe el principio de carrera administrativa al sustituirlo por un sistema de puestos temporales y alta rotación, lo que provoca pérdida de experiencia, discontinuidad institucional y subordinación del servidor público a criterios discrecionales de evaluación
  • Restricción de la negociación colectiva y derechos sindicales: La Ley del Servicio Civil limita la negociación colectiva únicamente a condiciones de trabajo, excluyendo los aspectos económicos, y establece restricciones desproporcionadas al derecho de huelga, vulnerando los artículos 28 y 42 de la Constitución Política del Perú y los Convenios de la OIT ratificados por el Estado peruano
  • Discriminación entre servidores públicos: La norma genera un trato desigual entre trabajadores que desempeñan funciones similares, al congelar derechos, ascensos y mejoras remunerativas de quienes permanecen en los regímenes 276 y 728, presionándolos indirectamente a incorporarse al régimen SERVIR bajo condiciones menos favorables
  • Concentración de poder en Servir: Servir concentra funciones normativas, técnicas, evaluadoras y decisorias que afectan la autonomía administrativa de las entidades públicas, permitiendo una injerencia indebida del Poder Ejecutivo en la gestión del personal y debilitando el principio de descentralización del Estado.

Temas Relacionados

Ley del Servicio CivilServirCarrera administrativaCongreso de la Repúblicaperu-economia

