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Suheyn Cipriani impresiona en el desfile de traje de baño durante la preliminar del MGI All Stars

La representante peruana realizó su última pasarela en la etapa preliminar de la competencia y esto podría decidir su paso al top 18

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La representante peruana realizó su última pasarela en la etapa preliminar de la competencia y esto podría decidir su paso al top 18 | Grand TV

Suheyn Cipriani, protagonizó una de las presentaciones más destacadas en la última pasarela de traje de baño de la etapa preliminar del Miss Grand International All Stars, celebrada este jueves en Bangkok, Tailandia. La competencia preliminar definió los puntajes que determinarán el acceso al top 18 de la primera edición de este certamen internacional.

La etapa preliminar del MGI All Stars reunió a candidatas de diferentes países, quienes desfilaron con los mismos trajes de baño entregados por la organización. En este contexto, la proyección personal de cada competidora resultó determinante.

Cipriani se posicionó entre las favoritas del jurado, recibiendo dos calificaciones perfectas de 10, varios puntajes de 9 y uno de 8,5, lo que le otorgó un promedio final de 9,31 puntos, uno de los más altos de la jornada. Este resultado refuerza sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Suheyn Cipriani, mujer de cabello castaño y sonrisa, viste un bikini de estampado de leopardo sobre un escenario azul. Una barra de puntuación muestra su nombre y el promedio de 9.31
Suheyn Cipriani de Perú posa con confianza en el escenario durante la ronda preliminar de traje de baño del MGI All Stars, mientras los jueces evalúan su desempeño con altas puntuaciones. (Grand TV)

El desempeño de Suheyn Cipriani en la pasarela internacional captó la atención de jueces y público. La peruana ya había figurado en el top 10 tras la primera preliminar, celebrada el 27 de mayo, lo que consolidó su candidatura para figurar entre las finalistas de la competencia.

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La expectativa sobre su avance al top 18 creció tras la publicación de los puntajes, que la ubicaron en una posición privilegiada frente a otras participantes.

Suheyn Cipriani, con un bikini estampado de leopardo, sonríe y extiende los brazos en el escenario de MGI All Stars con un fondo azul brillante
Suheyn Cipriani de Perú impresiona al público durante su participación en el desfile de traje de baño en la preliminar del MGI All Stars. (Grand TV)

El formato de la preliminar del Miss Grand International All Stars establece que las candidatas deben competir en distintas etapas para sumar puntos. La última pasarela de traje de baño marcó el cierre de este proceso de selección, donde la uniformidad de la indumentaria acentuó las diferencias en el estilo y la seguridad de cada candidata. La ejecución de Cipriani en este segmento fue determinante para su promedio y su posible entrada a la fase decisiva.

Suheyn Cipriani deslumbró con su desfile en traje de gala y sin maquillaje

La jornada previa, el 27 de mayo, la representante de Perú participó en la primera etapa preliminar del MGI All Stars, donde lució un vestido rojo decorado con pedrería, encajes y escote. La elección del vestuario, unida a su seguridad y dominio de la escena, marcó uno de los momentos más notables de la noche.

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Durante este desfile, la candidata presentó un discurso grabado: “Soy una mujer que transformó el dolor en poder y la presión en presencia. Estoy comprometida a generar un impacto a través del trabajo social, especialmente para los niños, y he apoyado iniciativas junto a instituciones en Perú. Quiero inspirar a otros, demostrar que todo es posible y dejar un legado significativo como reina”, expresó Cipriani en su presentación.

Suheyn Cipriani, con cabello castaño y un llamativo vestido de gala rojo con detalles brillantes, posa en un escenario con iluminación azul y morada
Suheyn Cipriani deslumbró con un espectacular vestido de gala rojo y brillante en la preliminar del MGI All Stars, donde recibió una puntuación casi perfecta. (Grand TV)

El jurado calificó su actuación con un promedio de 9,4 puntos sobre diez, ubicándola entre las mejores de la competencia hasta ese momento. Tras el segmento de gala, comenzó el reto de ‘cara lavada’, una dinámica que exige desfilar sin maquillaje. Suheyn Cipriani apareció con un vestido corto de pedrería blanca y un peinado voluminoso, reforzando su presencia sobre la pasarela. El promedio estimado para este segmento alcanzó 8,7 puntos.

Primer plano de Suheyn Cipriani, con cabello castaño largo y aretes colgantes, con la mano bajo la barbilla, sobre un fondo morado
Suheyn Cipriani, participante del MGI All Stars, posa durante el desafiante reto 'cara lavada' donde mostró su belleza natural. (Grand TV)

El cierre de la etapa preliminar deja a Cipriani con uno de los promedios más altos y una posición sólida rumbo a la final, programada para el 30 de mayo en Bangkok. La representante peruana mantiene la expectativa de avanzar al top 18 y competir por la primera corona del certamen Miss Grand International All Stars.

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