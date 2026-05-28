ATU anuncia construcción del primer paradero integrado en Acho para conectar corredores complementarios

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, anuncia el inicio de la construcción del primer paradero integrado en la zona de Acho, Rímac. La obra, que se completará en 45 días, facilitará la interconexión entre los corredores complementarios y otras rutas de transporte. |TV Perú

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer la construcción del primer paradero integrado en la zona de Acho, una obra que permitirá a los usuarios de los servicios de transporte azul y morado, así como de otras rutas urbanas, realizar conexiones seguras y ordenadas. Según informó la ATU, el nuevo paradero facilitará la interconexión entre diferentes líneas y mejorará la experiencia de los pasajeros que se desplazan entre distritos como San Juan de Lurigancho, Lima Este, Rímac, Jesús María y Lince.

Un nuevo espacio para la movilidad urbana

David Hernández, presidente de la ATU, explicó a medios locales que la obra tendrá un plazo de ejecución de cuarenta y cinco días.

“Vamos a tener un espacio que permita que los usuarios del servicio azul y el morado puedan interconectar, pero también otros servicios de la ciudad. Aquí pasan otras rutas que cubren distintos destinos y requieren un lugar adecuado para que las personas puedan tomar un vehículo y pasar a otro recorrido”, detalló Hernández a TV Perú.

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ATU inicia obras del primer paradero integrado en Acho para corredores complementarios | ANDINA/ Juan Carlos Guzmán Negrini.

El funcionario precisó que el paradero integrado en Acho no solo facilitará los traslados hacia el Rímac, sino que también conectará con el centro de Lima y el eje norte-sur de la ciudad. Además, subrayó que el diseño arquitectónico del proyecto seguirá los lineamientos de Prolima, el programa de la Municipalidad Metropolitana de Lima encargado de la recuperación urbana del centro histórico y del ingreso monumental al Rímac.

El nuevo paradero beneficiará a pasajeros que viajan desde y hacia zonas de alta demanda, permitiendo transbordos más eficientes y seguros. La ATU destacó que esta infraestructura responde a la necesidad de ordenar los puntos de conexión y reducir los tiempos de espera. Además, la obra se enmarca en los esfuerzos de modernización del sistema de transporte público de Lima y Callao.

Construyen primer paradero integrado en Acho, conectará corredores complementarios| ANDINA/ Juan Carlos Guzmán Negrini.

Planes de financiamiento

Durante la entrevista, Hernández abordó también la situación financiera de los operadores de transporte, señalando que la ATU impulsa mecanismos para mejorar el acceso al crédito de las empresas.

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“Estamos buscando regresar las condiciones de bancabilidad de nuestro transporte público. Por mucho tiempo, los operadores no han tenido títulos habilitantes y han debido adquirir vehículos con tasas de interés de hasta 17% o 18%”, explicó el presidente de la ATU.

Como parte de este proceso, se implementarán dos fideicomisos. El primero, denominado “fideicomiso maestro”, permitirá que los ingresos recaudados a través de la nueva tarjeta de recaudo —que entrará en operación en junio— sean administrados de manera ordenada y destinados al pago de deudas de los operadores.

El segundo fideicomiso, de garantía, asegurará la continuidad del servicio incluso si un operador enfrenta dificultades, garantizando que los vehículos permanezcan en ruta. “Esto permitirá reducir la tasa de interés a menos del 9% y garantizar la continuidad del servicio para los usuarios”, afirmó Hernández.