Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, jueves 28 de mayo de 2026

Vehículos hacen fila en una estación de servicio en Lima, Perú, con los precios de la gasolina y el diésel destacados en un cartel digital bajo la supervisión de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente aumento en el precio de los combustibles en Perú ha despertado inquietud entre consumidores, transportistas y empresarios. Según reportes del 28 de mayo de 2026, las diferencias de hasta cinco soles por galón entre estaciones de servicio afectan tanto el presupuesto familiar como los costos operativos de quienes dependen del transporte para sus actividades diarias.

En este contexto, la herramienta Facilito, impulsada por Osinergmin, se ha convertido en un aliado fundamental para los usuarios. El comparador de precios permite ubicar las estaciones con tarifas más convenientes, favoreciendo decisiones informadas frente a la volatilidad del mercado y ayudando a mitigar el impacto económico del incremento en los combustibles.

Precios de la gasolina en Lima al 28 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este jueves son los siguientes:

Gasohol Regular (90 octanos)

Precio mínimo: S/ 18,39 por galón

Precio máximo: S/ 23,65 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

Precio mínimo: S/ 19,49 por galón

Precio máximo: S/ 25,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV

Precio mínimo: S/ 21,58 por galón

Precio máximo: S/ 27,99 por galón

La diferencia entre el precio mínimo y máximo de los combustibles evidencia una dispersión tarifaria considerable entre distritos y estaciones de servicio en Perú. Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

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Vista aérea de una estación de servicio en Lima, Perú, muestra una notable disparidad en los precios del combustible entre dos carteles digitales, con vehículos esperando para abastecerse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,62, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 21,44 en ese mismo distrito.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65, y el premium entre S/ 21,58 y S/ 27,99. En Los Olivos, zona norte de la capital, el regular va de S/ 18,15 a S/ 21,99 y el diésel de S/ 21,15 a S/ 25,19. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 18,02 y el diésel desde S/ 24,89.

Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 19,99 y S/ 20,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 19,21 en el distrito de Santiago.

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Largas filas de automóviles esperan cargar combustible en una estación de servicio con surtidores marcados con 'emergencia' al anochecer, reflejando una situación crítica en el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la plataforma Facilito para encontrar el grifo más barato

La plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios de las estaciones de servicio en todo el país, facilitando la identificación de los lugares más convenientes para abastecerse.

Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden seguir estos pasos:

Ingresar al navegador del teléfono móvil y acceder al sitio oficial de Facilito

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal de la plataforma.

Elegir el tipo de combustible que deseen consultar, como gasoholes, diésel o GLP.

Especificar la ubicación ingresando el distrito, la provincia o activando la localización del dispositivo para que el sistema muestre las estaciones de servicio cercanas.

Facilito es una aplicación en la que se pueden verificar los precios más bajos y altos de la gasolina en Lima. Foto: Osinergmin

Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de grifos con los precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por precio o distancia, según su preferencia, y visualizar la dirección exacta de cada estación de servicio. Esta información resulta especialmente útil para quienes buscan optimizar sus recorridos y reducir el gasto en combustible.

Consultar Facilito de manera regular permite a los conductores identificar variaciones en los precios y elegir el momento y lugar más oportunos para abastecerse. De esta manera, la plataforma contribuye a una mayor transparencia en el mercado y ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas respecto al consumo de combustibles en Perú.

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Para acceder a la información, los usuarios deben descargar la aplicación Facilito en dispositivos con sistema operativo Android o iOS. Foto: Osinergmin

Por qué sube el precio de la gasolina en Perú

El precio de la gasolina en Perú resulta de una serie de factores internacionales y locales que interactúan de manera constante. El comportamiento del mercado global del petróleo es determinante, ya que Perú depende en gran medida de la importación de insumos para la refinación de combustibles. Las fluctuaciones en la cotización internacional del barril, influenciadas por la oferta, la demanda y situaciones geopolíticas, se trasladan rápidamente al consumidor peruano.

Otro elemento clave es la variación del tipo de cambio. Como el comercio internacional de petróleo y sus derivados se realiza en dólares, una depreciación del sol frente a la moneda estadounidense incrementa el costo de importación. Este efecto se refleja en los precios finales, sobre todo cuando la volatilidad cambiaria es significativa.

La carga impositiva y los márgenes comerciales también inciden en el precio de la gasolina. En Perú, el combustible está gravado con impuestos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV). Estos tributos, junto a los costos de transporte y distribución, conforman una parte importante del precio que paga el consumidor en las estaciones de servicio.

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Existen además factores adicionales que pueden modificar el precio en el corto plazo. Entre ellos destacan:

Condiciones climáticas que dificultan el transporte o la producción.

Problemas logísticos o interrupciones en la cadena de suministro.

Restricciones por mantenimiento o fallas en refinerías.

Variaciones en la oferta interna y en los costos operativos de cada estación.

Diferencias de competencia entre grifos, lo que genera dispersión tarifaria en distintas regiones del país.

Un despachador de gasolina de Primax señala el precio de S/ 25.00 por galón a un conductor visiblemente preocupado en un grifo de Perú, reflejando el impacto del alza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores económicos que se ven afectados ante el alza de combustible

El alza de combustibles en Perú impacta de manera directa al sector transporte, tanto de pasajeros como de carga. Empresas de transporte público, taxistas y operadores logísticos ven incrementados sus costos operativos, lo que puede traducirse en un aumento en las tarifas para los usuarios o en una reducción de márgenes para los prestadores de servicios. Esta situación afecta la movilidad urbana e interprovincial, así como el traslado de mercaderías a lo largo del territorio nacional.

El sector agrícola también experimenta consecuencias por el incremento en los precios de la gasolina y el diésel. Muchas actividades agrícolas dependen del uso de maquinaria, vehículos y sistemas de riego que funcionan con combustibles fósiles. Los mayores costos de producción pueden reflejarse en un encarecimiento de los productos agrícolas, con impacto en la cadena de suministro y en el precio final al consumidor.

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Una persona utiliza un smartphone con la aplicación Facilito de Osinergmin en la pantalla para consultar los precios de combustible en una estación de servicio, promoviendo decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria pesquera figura entre los sectores más sensibles al alza de combustibles. Las embarcaciones utilizadas para la pesca artesanal e industrial demandan grandes volúmenes de diésel para sus operaciones. Un incremento en los precios afecta la rentabilidad de esta actividad, con potenciales repercusiones en la oferta de productos marinos y en la economía de las comunidades costeras.

Otros sectores, como la construcción y la manufactura, también se ven afectados por el aumento en el precio de los combustibles. El transporte de materiales, la operación de maquinaria pesada y los procesos productivos que requieren energía derivada del petróleo enfrentan mayores costos. Esta situación puede ralentizar proyectos, elevar los precios finales de bienes y servicios, y generar presión inflacionaria en la economía peruana.

Un cartel electrónico muestra los precios actualizados de los diferentes tipos de combustible en una estación de servicio Shell.

Consejos para gastar menos en gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.

Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.

Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.

Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.

Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.

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Inspectores de INDECOPI y OSINERGMIN supervisan una planta de distribución de combustibles con tanques de almacenamiento y camiones cisterna de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre GNV, GLP y diésel

El Gas Natural Vehicular (GNV), el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el diésel son tres tipos de combustibles utilizados en el transporte, cada uno con características y aplicaciones distintas. El GNV se obtiene del gas natural y se utiliza principalmente en vehículos adaptados para su uso, destacando por su menor impacto ambiental y su precio más bajo en comparación con otros combustibles. Es común en taxis y flotas urbanas debido a su eficiencia y a la reducción de emisiones contaminantes.

Un grifo en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, GNV y GLP con precios digitales visibles, flanqueado por los logos de Petroperú, Primax y Repsol, reflejando el panorama actual del mercado de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GLP, por su parte, es una mezcla de gases licuados, principalmente propano y butano, que se obtiene tanto del procesamiento del gas natural como del refinado del petróleo. Se almacena en estado líquido y se utiliza en vehículos convertidos especialmente para este sistema. El GLP ofrece una alternativa intermedia en costos y emisiones entre el GNV y los combustibles líquidos, y su infraestructura de distribución está en expansión en diversas ciudades del país.

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Una estación de servicio de Petroperú en Lima exhibe precios elevados para gasohol, diésel y GNV, impactando la economía local bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel es un combustible líquido derivado del petróleo, empleado sobre todo en vehículos pesados, camiones, buses y maquinaria agrícola e industrial. Su principal ventaja radica en la mayor autonomía y potencia que brinda a los motores, aunque su uso genera más emisiones de partículas y gases contaminantes en comparación con el GNV y el GLP. Además, el precio del diésel suele estar sujeto a fluctuaciones internacionales y políticas fiscales nacionales, lo que puede influir de manera significativa en el costo operativo de los sectores que dependen de este combustible.