Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en Matute por la Liga Femenina 2026.

El Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 entra en una fase decisiva con la llegada de la décima fecha, programada para el este fin de semana. La tabla de posiciones refleja una competencia ajustada: existe un equipo líder, pero otros dos conjuntos mantienen una corta distancia y continúan en la lucha por alcanzar la cima.

El duelo de la jornada es el que protagonizarán Alianza Lima y Sporting Cristal, donde ambos buscarán quedarse con el triunfo para acercarse al puntero que es Universitario de Deportes con 22 puntos. Las ‘blanquiazules’ están en el cuarto lugar con 16 unidades, mientras que las ‘celestes’ marchan en la segunda ubicación con 21.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día y hora del duelo por la LIga Femenina 2026

El duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘celestes’ se jugará este sábado 30 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El horario pactado será a las 15:30 horas para Perú, ColombiayEcuador, el partido comenzará a las 15:30 horas. En países como Chile, Venezuela, Bolivia y en la ciudad de Miami, la emisión estará disponible desde las 16:30 horas. Para quienes sigan el duelo desde Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio está previsto para las 17:30 horas.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 estará disponible en transmisión en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital permitirá a los aficionados seguir el partido desde cualquier lugar, sin restricciones geográficas.

Además del clásico, Bicolor+ ofrecerá la cobertura completa de todos los encuentros correspondientes a la décima fecha del Torneo Apertura. De este modo, los seguidores de la Liga Femenina podrán disfrutar de cada partido y mantenerse informados en tiempo real a través de un acceso sencillo y gratuito por internet.

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán duelo de la fecha 10 por la Liga Femenina 2026.

Así llegan Alianza Lima y Sporting Cristal al choque

El partido pendiente de la cuarta fecha de la Liga Femenina se resolvió este martes en Iquitos, donde Yanapuma superó por 2-0 a Alianza Lima. El encuentro, originalmente programado para el 26 de abril, había sido suspendido debido a las condiciones climáticas adversas y finalmente pudo disputarse en casa del conjunto amazónico.

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El triunfo permitió a Yanapuma sumar 13 puntos y escalar al quinto lugar de la clasificación. Por su parte, Alianza Lima quedó con 16 unidades y ahora ocupa la cuarta posición, tras encadenar dos derrotas y un empate en sus tres presentaciones más recientes.

Por su lado, Sporting Cristal protagonizó una goleada contundente ante Carlos A. Mannucci en el Estadio Alberto Gallardo, escenario al que regresaron luego de un largo periodo sin jugar como locales. El equipo celeste se impuso por 7-0, resultado que le permitió mantenerse entre los puestos de vanguardia en la Liga Femenina.

Con este triunfo, Sporting Cristal alcanzó 21 puntos y quedó a solo un punto del líder, ubicándose en el segundo lugar de la tabla junto a Universitario, aunque las cremas conservan la cima por una mejor diferencia de goles. La abultada victoria refuerza la candidatura de las rimenses en la lucha por el título del Torneo Apertura.

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Alianza Lima ganó 1-0 a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2025 - Crédito: Liga.

Precios de entradas

Los hinchas ‘blanquiazules’ podrán asegurar su entrada a través del portal de Joinnus.

- Sur: S/. 7.90 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Oriente: S/. 15.00 soles

- Oriente Conadis: S/ 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 25.00 soles

- Occidente Central: S/. 30.00 soles

- Occidente (Silla de ruedas): S/. 20.00 soles

Precios de entradas para Alianza Lima vs Sporting Cristal

Programación de la fecha 10 de la Liga Femenina 2026

Viernes 29 de mayo

- A. Andahuaylas vs Yanapuma CD (12:45 horas / Estadio Municipal Los Chankas / YouTube Bicolor+)

Sábado 30 de mayo

- Carlos A. Mannucci vs Melgar (10:00 horas / Estadio Municipal de Huanchaco / YouTube Bicolor+)

- FC Killas vs Universitario de Deportes (13:15 horas / Estadio Municipal La Molina / YouTube Bicolor+)

- Alianza Lima vs Sporting Cristal (15:30 horas / Estadio Alejandro Villanueva / YouTube Bicolor+)

Lunes 01 de junio

- UNSAAC vs Flamengo (13:15 horas / estadio Alberto Días Vega / YouTube Bicolor+)

Descansa: Defensores del Ilucán

Así se jugará la fecha 10 de la Liga Femenina 2026