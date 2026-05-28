Perú define su futuro político entre dos candidatos que no superaron el 50% del apoyo popular, algo histórico en los recientes comicios electorales

El video presenta una emisión de noticias con una presentadora en estudio y reportes en vivo. Se observa un periodista en la calle Jr. Tarma y una conexión a una audiencia virtual de JusticiaTV. Los gráficos en pantalla informan sobre la reprogramación de la audiencia judicial contra Roberto Sánchez para el 4 de junio, y una propuesta de Sánchez para reducir gastos del estado con el fin de aumentar el sueldo mínimo a S/ 1500.

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el 7 de junio, después de que ambos sumaran apenas el 29,22% de los votos válidos en la primera vuelta, el registro más bajo para una dupla finalista en la historia del país. Esta cifra, confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), marca un escenario inédito en el panorama político peruano, donde hasta hace una década los candidatos que avanzaban al balotaje solían superar juntos el 50% de adhesiones.

La baja popularidad de Fuerza Popular y Juntos por el Perú refleja el nivel de fragmentación y desconfianza en el electorado. Más de un mes después de la votación del 12 de abril, el JNE confirmó que Sánchez acompañará a Fujimori en la definición, tras una reñida disputa con el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular. De acuerdo con cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el postulante de Juntos por el Perú superó a López Aliaga por solo 21.210 votos.

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Un escenario de incertidumbre y empates técnicos

Fujimori obtuvo poco más del 17% de los apoyos y aventajó a Sánchez por 862.564 votos. Sin embargo, las primeras encuestas tras los comicios dibujaron un escenario de empate para el balotaje. Según un sondeo de Ipsos, ambos registraban un 38% de intención de voto, mientras que un 24% de los consultados declaraba que votaría en blanco o viciado, y un 7% no precisó su decisión.

Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró cifras similares: Sánchez marcó 32% y Fujimori 31%. En esa medición, el voto blanco o nulo alcanzó el 24% y la indecisión el 13%. La socióloga Patricia Zárate, investigadora principal del IEP, explicó que el dato central es el empate técnico: “Lo evidente es que están empatados. En el caso de Fujimori, parece que tiene una mejor performance que en el 2021 porque partió con el discurso del orden, un discurso que en el 2021 no funcionaba tanto, porque estábamos en medio de una crisis de salud, desigualdad y la necesidad de que las cosas cambiasen. En ese contexto es que apareció Pedro Castillo”.

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Roberto Sánchez, central en una ilustración acuarela, es rodeado por su círculo de confianza, enfatizando su papel crucial en la segunda vuelta electoral peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de la inseguridad y la herencia de Pedro Castillo

IEP puntualizó que la inseguridad es hoy la principal preocupación de los peruanos y que ese contexto favorece la propuesta de la candidata de Fuerza Popular. Por su parte, el avance de Sánchez hacia la segunda vuelta estuvo marcado por la reivindicación de la figura de Pedro Castillo, exmandatario sentenciado a 11 años de cárcel por el golpe de Estado de 2022. “Castillo es parte de su identidad, no puede alejarse de eso. Sánchez es ahora quien tiene que apuntalar a ganar más votos que Fujimori”, indicó la experta.

En la primera vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez triunfaron en once regiones cada uno. La candidata de Fuerza Popular obtuvo mejores resultados en la costa norte, desde Tumbes hasta Ica, y en parte de la Amazonía. Aunque López Aliaga se impuso en Lima Metropolitana, Fujimori logró una clara ventaja en el resto de la región. Ese reparto territorial anticipa una competencia con geografías electorales muy marcadas y fragmentadas.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos peruanos, se miran desafiantes en un ring de boxeo, simbolizando la intensa contienda electoral previa a la segunda vuelta con guantes naranja y rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fracturas territoriales y patrones de voto

El analista político Miguel Rodríguez Albán, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, señaló que la fractura territorial se observa incluso dentro del norte peruano: “En La Libertad, Fuerza Popular ha ganado en las provincias costeras, pero Juntos por el Perú sobre todo en las provincias andinas. Hay dos segmentos bien marcados: una población rural y andina y otra más urbana, en la que quizá son más tangibles los frutos del desarrollo económico”, detalló Rodríguez Albán.

Roberto Sánchez consiguió sus mejores resultados en la sierra y la selva norte y en el sur, con excepción de Arequipa y Tacna. En estas dos regiones, los candidatos Jorge Nieto y Ricardo Belmont lograron imponerse. El voto rural castiga con fuerza a Fujimori y el sur mantiene un patrón adverso para ella: “En el sur, algo que en Lima no existe, el asambleísmo en las poblaciones rurales es fuerte: se vota en comunidad y el arrastre es muy importante.

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El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de retener y ampliar el voto propio

A lo largo de cuatro campañas presidenciales, Keiko Fujimori nunca ha ganado en siete regiones del sur: Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua y Tacna. Rodríguez Albán apuntó que en 2021 la fortaleza de Castillo en esa zona se apoyó tanto en el rechazo al fujimorismo como en un voto identitario: “En el sur, muchos no votaron por el profesor Castillo, sino por el campesino Pedro Castillo. Así atrajo el voto rural. Sánchez reivindica a Castillo desde el discurso, lo cual es importante, pero no sé si sea suficiente para ganar”.

La comparación con la elección de 2021 muestra que Castillo se impuso entonces en 16 regiones y Sánchez lo hizo ahora en 11. A nivel provincial, el expresidente ganó en 146 provincias y el líder de Juntos por el Perú en 124. Fujimori avanzó en la dirección opuesta: pasó de ganar en 32 provincias en 2021 a 60 en la primera vuelta de este año, además de elevar de siete a once las regiones conquistadas.

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Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Encuestas, rechazo y el peso de Lima en la definición

El IEP subrayó que Sánchez no puede abandonar las propuestas que presentó en la primera vuelta, porque sus votantes lo respaldan por ese perfil. Además, advirtió que Lima representa un escenario desfavorable para él, por lo que su prioridad debe ser consolidarse en el sur, el oriente, el centro y la sierra norte, además de retener su base electoral.

La primera encuesta del IEP previa al balotaje mostró que Fujimori tenía una retención de voto del 89% entre sus electores, frente al 81% de Sánchez. Además, la candidata de Fuerza Popular captaba principalmente los apoyos de Rafael López Aliaga y, en menor medida, de Carlos Álvarez; mientras que el postulante de Juntos por el Perú sumaba especialmente los votos de Alfonso López Chau y Ricardo Belmont.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El antifujimorismo se debilita

El rechazo a Fujimori Higuchi, que resultó decisivo en sus derrotas de 2011, 2016 y 2021, se redujo de 58% a 48%, según Ipsos. El antivoto de Sánchez Palomino, en cambio, subió de 39% a 43%. La socióloga Patricia Zárate señaló: “El No a Keiko ya no genera tanta convocatoria como antes, pero sí hay más protesta esporádica y antipolítica: no buscan hacer un trabajo político, sino que se quejan y rechazan a los políticos. Hay nuevas generaciones antifujimoristas, pero no con el mismo nivel e intensidad que las anteriores”.

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Zárate además advirtió que en el otro campo también opera un rechazo intenso contra Castillo, “contra el comunismo y el llamado caviarismo”, una narrativa que tuvo mucha fuerza en la campaña de 2021. Además, afirmó que “hay algo muy visceral en el discurso del antiterrorismo”.

La segunda vuelta presidencial en Perú enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes accedieron al balotaje con el nivel de respaldo más bajo en la historia reciente del país. Ninguno de los dos candidatos superó el 50% del apoyo en la primera ronda, lo que refleja una fragmentación del electorado y un escenario de incertidumbre de cara al 7 de junio. La distribución del voto en las regiones y el clima de empate técnico anticipan una definición ajustada y sin precedentes para el futuro político peruano.