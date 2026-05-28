Guillermo Dávila revela su cariño por Gisela Valcárcel y asegura que la visita en cada viaje a Perú: “Es mi cariño amado”

Guillermo Dávila asegura que su cariño por Gisela Valcárcel perdura pese a los años.

Guillermo Dávila, reconocido cantante y actor venezolano, habló abiertamente sobre la estrecha amistad que lo une a la conductora peruana Gisela Valcárcel, a quien considera una persona fundamental en su vida. Durante su participación en el podcast ‘Café con la Chévez’, el cantante compartió anécdotas de su trayectoria artística y de los momentos que ha compartido con la popular presentadora.

Consultado sobre la naturaleza de su relación con Gisela Valcárcel, Dávila fue directo: “Ella es mi cariño amado, ella siempre ha sido y siempre fue. Como yo era demasiado echador de broma, se dieron muchas cosas que generaron más noticias. Ella siempre fue, como hasta ahora, mi amiga...”. El artista destacó que, pese a los rumores y especulaciones surgidos a lo largo de los años, la relación entre ambos siempre se ha basado en la amistad y el compañerismo.

Dávila relató que cada vez que viaja a Perú procura reunirse con Gisela Valcárcel. “Sí, hace poco fuimos a comer con Susana Umbert. Y nos reímos mucho nosotros esa noche, por la cantidad de cosas que tuvimos que vivir inocentemente”, contó. El cantante describió una situación graciosa vivida en un restaurante, donde la conductora, al intentar recoger un cuchillo que se le cayó, llamó la atención de los comensales de una mesa cercana. “Era chiquito el restaurante y en una de esas se cae el cuchillo de la mesa. Gisela se agacha a buscar el cuchillo... Entonces los señores de la mesa se dan cuenta y ella estaba inocente buscando su cuchillo abajo. Llega el mesonero y le digo: ‘Viste, ahora ellos van a contar’...”, recordó Dávila entre risas.

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Guillermo Dávila confiesa que tiene una conexión muy especial con Gisela Valcárcel.

Con un amor a distancia

El cantante venezolano también abordó aspectos de su vida sentimental. Consultado sobre su situación actual, Dávila explicó: “Tengo mi pareja, pero está muy lejos. Estoy solo en un sitio donde tengo el mar cerca. A mí me encanta navegar”. Reflexionó sobre los desafíos de mantener relaciones a distancia y reconoció que la convivencia puede resultar compleja tanto para él como para sus parejas. “A medida que yo empiezo a conocer a mis parejas como que se me complica la vida y a medida que me conocen a mí se les complica la vida a ellas. Entonces manteniendo la distancia”, comentó con honestidad.

La paternidad también ocupó un lugar importante en la conversación. Dávila destacó que estar cerca de su hijo Vasco Madueño ha cobrado un significado especial en esta etapa de su vida. “Muy importante, sobre todo ahora, cuando tengo cerca a Vasco…”, señaló.

Guillermo Dávila y Vasco Madueño posan juntos, revelando que están en una nueva etapa de aprendizaje en su relación.

Guillermo Dávila rememoró además los desafíos y satisfacciones de su carrera artística, así como las amistades que ha forjado en el medio, entre las que destaca de manera especial a Gisela Valcárcel. La relación de ambos, marcada por el respeto mutuo y la complicidad, ha resistido el paso del tiempo y la exposición mediática. El intérprete de baladas aseguró que la conductora peruana representa un afecto incondicional en su vida y que cada reencuentro, aunque breve, es motivo de alegría y buenos recuerdos.

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Guillermo Dávila y Vasco Madueño en un proceso de adaptación

En conversación con RPP, Guillermo Dávila contó que atraviesa una etapa de aprendizaje y mayor cercanía con su hijo Vasco Madueño tras la muerte de Jessica Madueño, madre del joven. Aunque evitó profundizar en detalles por respeto a la privacidad familiar, dejó entrever que ambos vienen construyendo un vínculo más cercano en medio de este difícil proceso.

Por su parte, Vasco señaló en América Espectáculos que adaptarse a la ausencia de su madre no ha sido sencillo, aunque destacó el respaldo que hoy encuentra en su padre. “No es fácil. Pero acá estamos juntos y nos tenemos el uno para el otro”, expresó. La partida de Jessica Madueño, quien impulsó durante años el reconocimiento legal de su hijo, marcó un punto de quiebre en la relación entre ambos. Recientemente, padre e hijo compartieron escenario en un concierto en Lima, reflejando una nueva etapa de reconstrucción, acompañamiento mutuo y fortalecimiento de su vínculo a través de la música.

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Vasco Madueño y Guillermo Dávila se encuentran en un proceso de adaptación.