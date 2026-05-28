Roberto Sánchez promete subir sueldo a los maestros recortando gastos: “Vamos a rascar la olla”

Roberto Sánchez promete diferentes aumentos de sueldos. - Crédito Difusión

Roberto Sánchez sigue en campaña y va prometiendo aún más alzas de remuneraciones para trabajadores. Fiel a máximas de la izquierda, los derechos laborables y enfoque en el trabajador, el candidato de Juntos Por el Perú ha anunciado que buscará subir el sueldo de los maestros del sector público.

“Vamos a rascar la olla, a hacer una reingenieria de gastos, a matar los gastos inútiles, acabar con las consultorías, con las ‘gollerías’, para poder disponer de recursos para darles sueldo digno a los maestros”, emitió en un reciente mitin.

Como se recuerda, Sánchez ya ha anunciado que subiría el sueldo mínimo, inicialmente, a S/1.500 si es elegido como presidente este domingo 7 de junio con el voto de los peruanos. Pero también ha llegado a compromisos con otros trabajadores públicos, los del decreto legislativo 1057: los CAS.

Roberto Sánchez firmó compromiso con los trabajadores CAS. Del lado de Keiko Fujimori no se tienen noticias sobre esto. - Crédito Andina

Las propuestas de aumento de Sánchez

Actualmente, Roberto Sánchez lleva diferentes medidas como su bandera que involucran el aumento de sueldo para trabajadores. Si bien ahora propone reducir gastos del Estado para dar aumento a los maestros del sector público, también propone el aumento de sueldo mínimo a S/1.500.

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Ante esto, Pedro Francke, el economista y miembro del equipo técnico de Sánchez, en su momento, en entrevista con Exitosa, defendió la medida. “En el Perú tenemos 50 años de experiencia del salario mínimo y hace 30 años que yo oigo a las mismas personas diciendo, si elevan el salario mínimo esto va a ser un desastre, no va a haber empleo, las empresas van a quebrar, y no ha pasado nunca”, manifestó.

Igualmente resaltó la experiencia durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue “un presidente de derecha proempresarial que subió el salario mínimo significativamente, en S/200 soles o S/300, él mismo”, expresó Francke.

Hasta S/1.848 de sueldo mínimo busca subirlo Roberto Sánchez en un posible gobierno suyo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Así, además, el economista resaltó que unio de los factores detrás de la propuesta es el incremento de precios en la canasta básica y que golpea la economía familiar, justamente en combustibles, transporte y alimentos básicos.

“Nuestro salario mínimo está entre los más bajos de América Latina, y a nosotros nos preocupa que estos últimos meses, con el alza de la gasolina, del diésel, y del gas, los costos para las familias han subido, los precios de los alimentos en los mercados han subido, el costo del pasaje ha subido”, sostuvo para Exitosa.

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El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Sánchez se compromete con los CAS

Como se recuerda, Roberto Sánchez también dio un paso clave en esta campaña electoral, comprometiéndose a cumplir con la Ley 32563, que da gratificación y CTS para los empleados bajo el régimen del decreto legislativo 1057.

El Acta Política de Compromiso, que ha sido suscrita por las bases sindicales de trabajadores CAS, menciona que el candidato se comprometerá a respetar las leyes vigentes, garantizar el presupuesto para beneficios como CTS y gratificaciones. Asimismo, el documento señala que no se avalarán tampoco acciones que “judicialicen o debiliten estas conquistas”. En un gobierno de Roberto Sánchez, se aseguraría también la emisión de lineamientos técnicos desde el Ejecutivo y un espacio permanente de diálogo con las organizaciones sindicales.