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Subsidio de S/4 para transporte público: ¿Quiénes accederán y cómo será el trámite?

El ‘descuento’ de S/4 será por galón y está dirigido a las empresas que prestan servicios de transporte público en el país

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Cobrador en combi en medio del tráfico
Con el subsidio de S/4 a los transportistas, el pasaje debería bajar. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

El alza sostenida de los precios de los combustibles ha movido al Gobierno a aprobar un subsidio temporal para el transporte de pasajeros y carga a nivel nacional. Ya en los próximos días debe aprobarse una segunda medida complementaria orientada a establecer mecanismos de apoyo económico para el transporte urbano.

El Decreto de Urgencia Nº 004-2026 establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para otorgar un subsidio temporal a los transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas y del servicio de transporte público terrestre de mercancías a nivel nacional, con el objetivo de mitigar el impacto del incremento de los precios de los combustibles y garantizar la continuidad de estos servicios esenciales.

Se trata de un subsidio de S/4 por cada galón de diésel B5 y diésel B20, que se dará regularmente durante dos meses. Según Andina, para acceder al beneficio aprobado los interesados deberán presentar una solicitud ante la ATU con comprobantes de pago electrónicos que acrediten la compra de combustible y cumplir los requisitos establecidos en la norma.

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El Consejo de Ministros de Perú aprobó un subsidio para el sector transporte y un proyecto de ley de créditos suplementarios. Estas medidas buscan financiar inversiones públicas, cerrar brechas y garantizar la continuidad de los servicios del Estado. - TV Perú

Subsidio de S/ 4 por galón

Toma nota, transportista. El subsidio consiste en la entrega de 4 soles por cada galón de diésel B5 y diésel B20, adquirido por los transportistas beneficiarios durante un período de dos meses. La medida está dirigida a empresas y operadores que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes para la prestación de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías.

“La medida, adoptada con responsabilidad fiscal, pero también con sensibilidad social y sentido de urgencia, responde al contexto de volatilidad internacional de los precios de los hidrocarburos, situación que ha incrementado significativamente los costos operativos de las empresas de transporte”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

Así, para acceder al beneficio los transportistas deberán presentar una solicitud ante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad que asumirá de manera excepcional y temporal la administración operativa del subsidio.

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El subsidio extraordinario al diésel busca evitar la paralización del transporte público por alza del combustible.

De igual manera, las solicitudes deberán estar sustentadas con comprobantes de pago electrónicos que acrediten la adquisición de combustible y cumplir con los requisitos establecidos en la norma.

También el MTC pondrá a disposición de la ATU la información correspondiente a las autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes de los transportistas bajo su competencia, mientras que la Sunat y Osinergmin brindarán mecanismos de validación para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.

Finalmente, la implementación de esta medida contará con recursos que serán transferidos a la ATU para la ejecución del subsidio y las acciones necesarias para su administración.

El Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia que otorgará, por dos meses, un subsidio a transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y otras regiones del país
El Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia que otorgará, por dos meses, un subsidio a transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y otras regiones del país. Foto: Gobierno del Perú

¿Y para el transporte urbano?

De igual manera, el Gobierno viene trabajando una segunda medida complementaria que debe aprobarse en los próximos días. Este nuevo Decreto de Urgencia estará orientado a establecer mecanismos de apoyo económico para el transporte urbano, sector que también viene siendo afectado por el incremento de los combustibles.

Así, con estas iniciativas, el MTC busca reafirmar su compromiso de promover la continuidad de los servicios de transporte, proteger la economía de las familias peruanas y contribuir a la estabilidad de la cadena logística nacional.

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