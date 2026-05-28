Perú

Amas de casa en Tumbes reportan alza de precios y escasez por bloqueos debido al paro agrario

El bloqueo de la Panamericana Norte provoca que el costo de productos básicos se duplicó y temen que la crisis se agrave sin una solución inmediata

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En el cuarto día del paro de arroceros, los mercados de Tumbes sufren las consecuencias. Productos como el culantro y el ají amarillo han disparado su precio, mientras que otros simplemente no llegan. Amas de casa expresan su desesperación al ver que su presupuesto ya no alcanza para la canasta básica | Latina Noticias

El cuarto día del paro nacional de agricultores en Perú ha provocado un fuerte aumento de precios y escasez de productos de primera necesidad en la región de Tumbes, según reportaron amas de casa a Latina Televisión. Los bloqueos en la carretera Panamericana Norte han interrumpido el abastecimiento, lo que afecta directamente a los mercados locales.

Tumbes, ubicada en el extremo norte del país, experimenta dificultades en el acceso a alimentos básicos. La situación se agrava porque, aunque algunos alimentos provenientes de Ecuador logran ingresar, muchos otros llegan desde el sur del país y no pueden pasar debido a los bloqueos.

Una ama de casa entrevistada en el mercado aseguró: “Ahora gasto cien soles donde antes gastaba cincuenta, todo está demasiado caro”, en referencia al incremento de precios registrado en los últimos días. Otra residente manifestó: “Ya no alcanza la plata, todo ha subido, todo está caro por este paro; las autoridades no hacen nada”.

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Mercados de Tumbes muestran estantes vacíos y valores inéditos para verduras y frutas tras varios días de bloqueos, mientras las amas de casa reclaman por la falta de respuesta de las autoridades
Mercados de Tumbes muestran estantes vacíos y valores inéditos para verduras y frutas tras varios días de bloqueos, mientras las amas de casa reclaman por la falta de respuesta de las autoridades| Latina Noticias

Aunque la región Tumbes no participa directamente en el paro, los bloqueos en Piura, donde la Panamericana Norte permanece cerrada, han impactado el flujo de alimentos hacia el norte. El abastecimiento proveniente de Lambayeque y Piura se encuentra interrumpido, lo que dificulta aún más la situación para las familias de Tumbes.

¿Cuál es la situación del paro agrario?

El paro agrario en Perú ha intensificado la crisis en el sector agrícola, con bloqueos en rutas estratégicas y la paralización de actividades en al menos nueve regiones del país. Esta situación ha generado desabastecimiento de alimentos básicos en los mercados y ha impactado especialmente a los pequeños productores, quienes enfrentan dificultades para vender sus cosechas y acceder a precios justos, mientras que las familias perciben incrementos abruptos en los precios de productos esenciales como el arroz y las verduras.

Ante este panorama, el Gobierno peruano anunció la emisión de un decreto de urgencia para enfrentar la crisis, según detalló el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán. La medida implica la asignación de 150 millones de soles. De ese total, 100 millones de soles estarán destinados a la compra directa de arroz a los productores de la agricultura familiar, con el fin de asegurarles ingresos y evitar que tengan que vender su producción a precios muy bajos a los intermediarios. Los 50 millones de soles restantes se utilizarán para la limpieza y el mantenimiento de canales de riego, tarea fundamental para sostener la producción en la próxima temporada agrícola.

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En el cuarto día del paro de agricultores en San Martín, una ambulancia que traslada a una mujer con una grave herida en la pierna quedó varada. Su madre, entre lágrimas, ruega que le permitan el paso para llegar a Tarapoto, ya que su hija necesita una operación de emergencia o corre el riesgo de perder la extremidad. (Crédito: Canal N)

El decreto estará vigente hasta diciembre de este año y su aplicación se realizará en coordinación con los gobiernos regionales para identificar a los productores más afectados y garantizar que los apoyos lleguen de manera focalizada. Además, el Gobierno promueve la organización de los agricultores en asociaciones, lo que permitiría mejorar el acceso a créditos, instalar plantas de procesamiento propias y negociar mejores condiciones en el mercado.

El presidente Balcázar atribuyó la crisis agraria a una sobreoferta de arroz y a la falta de control sobre el ingreso de producto importado y de contrabando, lo que presionó el mercado interno. Además, señaló que la sobreproducción obligó al Estado a intervenir para estabilizar el sector.

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