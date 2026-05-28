Perú

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

La actual pareja de Jefferson Farfán felicitó en América Hoy a la salsera por su reconocimiento en los CapeMúsica 2026 y aseguró que el galardón es “cien por ciento merecido” por su mensaje a las mujeres.

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La actual pareja de Jefferson Farfán felicitó en América Hoy a la salsera por su reconocimiento en los CapeMúsica 2026 y aseguró que el galardón es “cien por ciento merecido” por su mensaje a las mujeres. América TV

La noticia del triunfo de Yahaira Plasencia como “Mejor Autor de Salsa” en los Premios CapeMúsica 2026 por su tema ‘Ex Machito’ generó comentarios inmediatos en el mundo de la farándula peruana, especialmente en América Hoy, donde Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, reaccionó en vivo al conocer el logro de la salsera.

Durante la transmisión, los conductores del programa se mostraron sorprendidos por el reconocimiento a Yahaira en su faceta como compositora, en la gala organizada por la Cámara Peruana de la Música. “No sabía que era autora de verdad ”, afirmó Edson Dávila. “Compone, sí, sí, sí. Es que el ‘Ex Machito’ es una canción dedicada a su ex”, respondió de inmediato Janet Barboza. El ambiente en el set se tornó distendido y hasta bromista, con comentarios sobre el trasfondo de la letra y el vínculo con Farfán, actualmente pareja de Kanashiro.

La reacción de Xiomy Kanashiro

Consultada al respecto, Xiomy Kanashiro se mostró diplomática y restó importancia al pasado, dejando en claro que no le molestaba hablar del logro de Yahaira Plasencia. “No, porque ya es pasado, ¿sí o no? Todo está superado”, afirmó. La bailarina celebró el empoderamiento femenino reflejado en la canción y consideró que el reconocimiento a Yahaira era “cien por ciento merecido”. “A mí me encanta cuando las mujeres nos empoderamos y en este caso es un premio cien por ciento merecido”, expresó, destacando la importancia de que las artistas transmitan mensajes de fortaleza a través de su música.

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En la conversación, los conductores preguntaron a Xiomy si había escuchado y bailado el éxito de Plasencia. “Por supuesto, ya”, confirmó Kanashiro, aunque aclaró entre risas que no lo había bailado y probablemente no lo haría. “No, no, no la he bailado, eso sí no”, dijo, admitiendo que no ha tenido la oportunidad, pero que no descarta escucharla en algún momento en una discoteca.

Xiomy Kanashiro celebró el premio de Yahaira Plasencia.
Xiomy Kanashiro celebró el premio de Yahaira Plasencia.

La reacción de Xiomy Kanashiro evidencia madurez y distancia ante la polémica, enfocándose en el presente. Su respuesta en América Hoy dejó en claro que el pasado con Jefferson Farfán es un capítulo cerrado y que el éxito de Yahaira Plasencia es un motivo de reconocimiento para la música peruana y para el empoderamiento femenino contemporáneo.

Yahaira Plasencia en los CapeMúsica

El logro de Yahaira Plasencia en los Premios CapeMúsica 2026 fue celebrado por la propia artista, quien se mostró sorprendida por el reconocimiento en la categoría de compositor.

“No esperaba este premio, me sorprendió, para mí el reconocimiento lo tuve desde que fui nominada en una terna tan importante... El ‘Ex machito’ creo que ha identificado a muchas mujeres de Perú, estoy muy contenta que se valore también el trabajo de todos los artistas peruanos”, comentó Yahaira.

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Yahaira Plasencia ganó “Mejor Autor de Salsa” en los Premios CapeMúsica 2026 por su tema ‘Ex Machito’.
Yahaira Plasencia ganó “Mejor Autor de Salsa” en los Premios CapeMúsica 2026 por su tema ‘Ex Machito’.

La salsera dedicó el galardón a todas las mujeres que han tenido un ‘ex machito’ en sus vidas y resaltó que seguirá componiendo temas basados en sus experiencias, al igual que artistas como Shakira y Karol G. “Las experiencias de vida están en la música y la letra. Mira Shakira, Karol G, Maluma, todo el mundo lo hace, y creo que conecta más con las personas, conecta más con el público, con tus fans, con tu gente, porque ¿quién no ha tenido un ex machito en su vida?”, reflexionó.

El evento, realizado en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, reunió a figuras icónicas y nuevos talentos de la música peruana. La premiación a Yahaira Plasencia fue uno de los momentos más comentados de la noche, tanto por la calidad artística del tema como por su trasfondo personal. La artista compartió el premio con Beto Gómez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales, su equipo de trabajo en la composición de ‘Ex Machito’.

Yahaira Plasencia compartió el premio con sus compañeros, con quienes grabó su tema ‘Ex Machito’
Yahaira Plasencia compartió el premio con sus compañeros, con quienes grabó su tema ‘Ex Machito’

El reconocimiento de CapeMúsica, integrado por las principales sociedades de gestión colectiva del país (APDAYC, UNIMPRO y SONIEM), consolida la carrera de Yahaira Plasencia como compositora y productora, abriendo una nueva etapa en la que promete seguir lanzando música inspirada en vivencias personales.

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