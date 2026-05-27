Perú

Pago de gratificaciones a los trabajadores CAS se aplicaría al 100%, según gremios

Tras las movilizaciones de los gremios sindicales de trabajadores CAS a nivel nacional, se habrían logrado acuerdos con el Poder Ejecutivo para que no haya “gradualidad” ni “progresividad” con la norma

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Trabajadores públicos en Perú
El pago de la gratificación para los CAS llega en julio, casi falta solo un mes. - Crédito Andina

Este martes 26 de mayo, los gremios de trabajadores estatales CAS —bajo el Contrato administrativo de servicios, del régimen del decreto legislativo 1057— participaron masivamente de movilizaciones y plantones a nivel nacional en diversos puestos de CONECTAMEF, los centros de servicios de atención a usuarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se trato de más de 50 sindicatos a nivel nacional que ejercieron presión para que el MEF de claridad sobre el pago de sus gratificaciones de julio próximo, las primeras que se entregarán por la aplicación de la Ley 32563, que da el derecho a este beneficio y la CTS para los trabajadores CAS.

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Pero , según reportan difusores como César Espinoza, tras estas manifestaciones, el Equipo Técnico propuesto por los trabajadores y gremios sindicales CAS logró sentarse con representantes MEF para llegar a acuerdos sobre la aplicación de esta Ley: el principal, que se asegurará que la Ley se aplique al 100% del monto que se deba pagar para julio, el cual es equivalente a una remuneración entera.

trabajadores CAS revisando documento
Gratificación para los CAS ya no se aplicaría gradualmente. - Crédito Andina

Reunión sobre el pago de gratificaciones

Según el difusor César Espinoza, representantes del MEF se han reunido con gremios de trabajadores CAS para llegar a acuerdos. Como se recuerda el ministro de Economía y Finanzas señaló hace poco que estaban evaluando los mecanismos responsables y sostenibles que permitan “avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país", en referencia a la gratificación de los CAS que debe pagarse en julio.

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“Los mecanismos de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso, para suavizar o implementar gradualmente las normas. Porque existen algunas entidades que pueden decir que tienen el espacio para atender [el pago de gratificación], pero no son todas”, aclaró en su momento Acuña Namihas.

Sin embargo, ahora, según la información difundida, se ha acordado un rechazo “ a las propuestas de progresividad y gradualidad de la Ley CAS con Derechos. Por lo tanto, no se alterará el espíritu de la Ley“, según asegura Espinoza. Como se recuerda el MEF señaló hace una semana que el monto está por definirse, ahora estaría seguro que sea un pago del 100%.

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Pero, además que se reconfirmó también que no habrá demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional del Perú, se cuenta con un plazo hasta el 2 de junio para que el MEF atienda las diversas consultas efectuadas por entidades sobre este pago (para casos que no impliquen modificaciones presupuestales de partidas o clasificadores restringidos".

Podrían transferir recursos

Asimismo, se ha revelado que el Ejecutivo trabaja en un crédito suplementario (de hecho, es parte de la agenda de la Presidencia del Consejo de Ministros de este 27 de mayo), donde podría existir “mayor flexibilidad para las modificaciones presupuestales destinadas al pago de la gratificación y, con ello, la posibilidad de realizar transferencias presupuestales a entidades que no cuentan con presupuesto”, según informó Espinoza.

Asimismo, “se formó una Comisión de Seguimiento integrada por especialistas del Régimen CAS en materia presupuestal, quienes representaran al bloque de sindicatos CAS (...) y mantendrán comunicación directa con el MEF, y realizarán el seguimiento permanente a los avances de la implementación de la Ley CAS”.

MEF analiza llevar al Tribunal Constitucional la ley que amplía beneficios laborales a trabajadores CAS. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
MEF descartó que llevaría al Tribunal Constitucional la ley que amplía beneficios laborales a trabajadores CAS. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Gratificación y CTS para los CAS

El Ejecutivo ha promulgado la Ley de ‘grati’ y CTS para los CAS, la que fue aprobada por el Congreso de la República luego de meses dando vueltas en el parlamento. Esta da estos dos grandes derechos para los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057:

  • Ahora los trabajadores CAS reciben las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una de las cuales es el equivalente a una remuneración mensual
  • También reciben Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio, el pago de la CTS es cancelatorio y solo se efectiviza a la culminación del vínculo del servidor con la entidad.

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