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Magaly Medina critica los canjes de Karla Tarazona y Christian Domínguez para su boda: “Ni siquiera se puede comprar su terno”

La conductora de espectáculos cuestionó que ambas figuras públcias recurran a la publicidad para costear su matrimonio

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La conductora de espectáculos cuestionó que ambas figuras públcias recurran a la publicidad para costear su matrimonio | Magaly TV La Firme

La periodista de espectáculos Magaly Medina abrió su programa abordando los preparativos de la boda entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, prevista para el 2 de junio en Lima. Según explicó Medina ante la audiencia de ATV, la pareja ha recurrido a acuerdos comerciales y canjes con diferentes marcas para costear la celebración, una práctica que ella calificó como inapropiada para figuras públicas con años de trabajo en televisión.

“Pero también él está gozando del rico canje, porque incluso está buscando su terno. Porque claro, un terno para un matrimonio, si lo quieres hacer de una tela de suficiente gramaje, de alguna marca muy conocida, pues no es barato”, sostuvo Magaly Medina al mostrar imágenes de Christian Domínguez en una sastrería.

Según la conductora, el cantante no está dispuesto a invertir en la compra de su propio traje, pese a tratarse de un evento que considera especial. “Este ni siquiera se puede comprar su terno para casarse. Es una ocasión tan especial donde lo mínimo es que te mandes hacer tu terno, te lo compres fuera, te lo traigas hecho o bueno, pero él, el rico canje”, remarcó Medina.

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Magaly Medina en un set de televisión y Christian Domínguez examinando anillos en una tienda de ropa formal con trajes al fondo
Magaly Medina aparece en su programa criticando los canjes de Christian Domínguez y Karla Tarazona para su boda, mientras se muestran imágenes de él eligiendo accesorios.

La periodista también cuestionó la decisión de la pareja al recurrir a la publicidad para cubrir los gastos.

“Ahí están todos los agradecimientos que pone. La corbata, seguramente los zapatos, la tela, el sastre que se lo va a hacer. Todo eso. O sea, nada están pagando. Mira, así cualquiera se casa. No le va a doler absolutamente nada esta boda, porque supuestamente la boda, cuando uno ya tiene cierta edad, uno se la banca y se gasta la plata los dos conformantes de esta unión, tanto el novio como la novia, porque ya pueden darse ciertos gustos”, afirmó Medina en su programa.

Finalmente, Magaly Medina calificó de vergonzosa la decisión de los novios: “Ay, pero qué vergüenza estar pidiendo canje para todo, ¡hasta para casarte! Creo que por eso que se casan, se la hacen fácil, por eso que fácil después se dejan”, concluyó la conductora, generando debate en el espacio televisivo.
Magaly Medina sentada en un escritorio en un estudio de televisión con fondo azul y rosa, usando un vestido azul oscuro, hablando y gesticulando. Hay documentos, lentes y una copa sobre la mesa
Magaly Medina en su programa "Magaly TV La Firme" critica a Karla Tarazona y Christian Domínguez por buscar canjes para su boda, afirmando que no pueden ni comprar un terno.

Christian Domínguez y Karla Tarazona comparten los canjes de su boda en redes

De manera paralela, Karla Tarazona y Christian Domínguez han utilizado sus cuentas oficiales en redes sociales para mostrar los avances en los preparativos de su enlace, que se realizará el próximo martes en la capital peruana. Las publicaciones han captado la atención del público, ya que la pareja expone detalles del evento y agradece públicamente a las marcas que patrocinan diferentes aspectos de la boda.

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En las historias y publicaciones de Instagram y Facebook, Karla Tarazona documentó sus visitas a salones de belleza y sesiones de maquillaje, además de compartir imágenes del vestido de novia que lucirá ese día. “Comenzamos con todos los preparativos, será una semana de locura”, escribió la exmodelo, acompañando las imágenes que muestran la participación de estilistas y especialistas en moda.

Christian Domínguez, por su parte, compartió fotografías en las que aparece probándose el traje para la ceremonia. En todas sus publicaciones, la pareja incluyó menciones y agradecimientos a las empresas que auspician los servicios y productos relacionados con la boda, desde el vestuario hasta la organización del evento.

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial. YouTube: Amor y Fuego.
Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial. YouTube: Amor y Fuego.

En una de las últimas publicaciones, Tarazona y Domínguez detallaron el itinerario previsto para el martes. Karla tiene programada la sesión de maquillaje a las 11:30 de la mañana, mientras que Christian ingresará al hotel al mediodía para sus arreglos personales.

Una hora después, comenzará la cobertura fotográfica y de video, y la ceremonia está programada para las 2 de la tarde. Hasta el momento, los novios no han confirmado si la boda será transmitida en vivo por televisión o redes sociales.

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