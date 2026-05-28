Perú

Satélite de la NASA detecta crecida de agua cálida cerca a la costa de Perú que anticipa llegada de El Niño

Una reciente observación a través de satélites operados por la NASA y la Agencia Espacial Europea identificó anomalías oceánicas que sugieren el inicio de un evento climático con repercusiones sobre actividades económicas y el clima en la región

Guardar
Google icon
La NASA detecta un aumento inusual de agua cálida en el Pacífico oriental, lo que anticipa la formación de un nuevo episodio de El Niño en Sudamérica.
La NASA detecta un aumento inusual de agua cálida en el Pacífico oriental, lo que anticipa la formación de un nuevo episodio de El Niño en Sudamérica. (NASA)

La NASA identificó un aumento inusual de agua cálida frente a las costas de Perú, lo que anticipa la formación de un nuevo episodio de El Niño y genera alerta entre científicos y sectores productivos de Sudamérica.

El hallazgo se logró gracias al satélite Sentinel-6 Michael Freilich, operado en conjunto con la Agencia Espacial Europea (ESA), que registró una onda Kelvin de gran magnitud desplazándose en el Pacífico oriental.

De acuerdo con un reporte internacional, la observación satelital reveló una masa de agua más cálida y elevada en el Pacífico oriental, considerada una señal inequívoca de que El Niño se encuentra en proceso de gestación.

La medición de la altura del mar, determinada por el calentamiento y la expansión del agua, permitió anticipar este desarrollo meses antes de que sus efectos se manifiesten en el clima global.

El Niño Global y el fenómeno El Niño ocurrirán de manera simultánea en el Perú durante el verano del 2024.
El satélite Sentinel-6 Michael Freilich y la Agencia Espacial Europea logran identificar una onda Kelvin de gran magnitud frente a las costas de Perú.

Josh Willis, investigador de la NASA y científico del proyecto Sentinel-6, explicó que el episodio actual “comenzó algo más tarde que los grandes El Niño de 2015 y 1997, pero está empezando a tomar impulso”.

PUBLICIDAD

Según los registros analizados por la agencia, en mayo el nivel del mar frente a Perú superó en más de 15 centímetros el promedio de largo plazo, lo que indica una significativa acumulación de calor en la región.

El rol de los vientos

El seguimiento de la NASA muestra que las ondas Kelvin suelen originarse tras alteraciones en los vientos alisios, que normalmente desplazan las aguas superficiales del Pacífico desde América hacia Asia. Cuando estos vientos pierden intensidad o cambian de dirección, grandes volúmenes de agua cálida migran hacia las costas sudamericanas.

Este proceso desencadena la sucesión de ondas cálidas y la acumulación de agua elevada frente a países como Colombia, Ecuador y Perú. La vigilancia satelital permite no solo observar la evolución del fenómeno en tiempo real, sino también mejorar las previsiones sobre eventos meteorológicos extremos y brindar herramientas para preparar a las comunidades costeras.

Perú será uno de los países más afectados por el fenómeno de El Niño Global
Las alteraciones de los vientos alisios favorecen la migración de aguas cálidas hacia Colombia, Ecuador y Perú, desencadenando el desarrollo de El Niño. (Andina)

Impacto y escenarios

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina confirmó, con más del 80 % de probabilidad, que El Niño se consolidará entre junio y agosto de 2026, afectando la campaña agrícola y ganadera 2026/27. Los especialistas advierten que este fenómeno amplifica la variabilidad climática regional y puede generar tanto oportunidades como riesgos.

PUBLICIDAD

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, señaló que los excesos hídricos tienden a concentrarse en determinadas cuencas, mientras que otras áreas pueden experimentar condiciones favorables para la agricultura.

Por su parte, la meteoróloga Natalia Gattinoni anticipó que durante el invierno austral las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse en valores normales o superiores al promedio en el centro y norte de Argentina, aunque algunas zonas de la región Pampeana y Cuyo podrían registrar lluvias normales o inferiores. Además, existe mayor probabilidad de temperaturas medias por encima del promedio en todo el territorio.

El fenómeno de El Niño Global ya está en curso en Perú y se espera un escenario más crítico en los próximos meses
La vigilancia satelital mejora la previsión de eventos meteorológicos extremos y fortalece la preparación de comunidades costeras frente a El Niño.

Consenso y advertencias

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) coinciden, según Infobae, en que la probabilidad de desarrollo de El Niño supera el 80 % para el trimestre mayo-julio de 2026 y alcanza el 96 % para el invierno del hemisferio norte 2026-27.

Aunque las condiciones actuales siguen siendo neutras, los modelos muestran una expansión de temperaturas superficiales superiores a lo normal en el Pacífico central, lo que confirma que el fenómeno está avanzando.

El concepto de “super El Niño” se aplica cuando la temperatura en la región Niño 3.4 del Pacífico central supera los 2 °C por encima del promedio durante varios meses. La NOAA y el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF) estiman una posibilidad del 25 % de que el episodio alcance esta magnitud en 2026.

El ECMWF prevé anomalías que podrían llegar a 3,3 °C hacia septiembre, aunque la intensidad final dependerá de la interacción entre océano y atmósfera en los próximos meses.

La OMM recordó que los super El Niño de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 provocaron impactos severos en sistemas climáticos y económicos globales, con pérdidas superiores a USD 30.000 millones y cerca de 24.000 víctimas.

Temas Relacionados

NASAFenómeno El NiñoNiño GlobalCambio Climáticoperu-noticias

Más Noticias

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

La actual pareja de Jefferson Farfán felicitó en América Hoy a la salsera por su reconocimiento en los CapeMúsica 2026 y aseguró que el galardón es “cien por ciento merecido” por su mensaje a las mujeres.

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

Juicio contra mujer acusada de atropellar y provocar la muerte a vigilante inició: Fiscalía pide 15 años de cárcel

El proceso judicial se desarrolla en la Unidad de Flagrancia de Trujillo tras la muerte del vigilante luego de varios días de hospitalización

Juicio contra mujer acusada de atropellar y provocar la muerte a vigilante inició: Fiscalía pide 15 años de cárcel

Amas de casa en Tumbes reportan alza de precios y escasez por bloqueos debido al paro agrario

El bloqueo de la Panamericana Norte provoca que el costo de productos básicos se duplicó y temen que la crisis se agrave sin una solución inmediata

Amas de casa en Tumbes reportan alza de precios y escasez por bloqueos debido al paro agrario

Subsidio de S/4 para transporte público: ¿Quiénes accederán y cómo será el trámite?

El ‘descuento’ de S/4 será por galón y está dirigido a las empresas que prestan servicios de transporte público en el país

Subsidio de S/4 para transporte público: ¿Quiénes accederán y cómo será el trámite?

Paro agrario en Perú EN VIVO: gremios arroceros esperan oficialización de medidas del gobierno para despejar vías

Agricultores de diversas regiones del país han paralizado sus actividades y bloquearon vías desde la madrugada del 25 de mayo por caída del precio del arroz. PCM convocó para hoy una reunión con autoridades y representantes del gremio para resolver la problemática

Paro agrario en Perú EN VIVO: gremios arroceros esperan oficialización de medidas del gobierno para despejar vías
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

PJ evalúa hoy si reabre el caso Cócteles contra Keiko Fujimori o confirma el archivo del proceso

Estos son los 5 magistrados que le dieron la espalda a Luz Pacheco y blindaron a cuestionado funcionario del TC

Luz Pacheco dice que ya no hay confianza con sus colegas del TC luego que impidieron que cesara a cuestionado funcionario

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

Suheyn Cipriani impresiona en el desfile en traje de baño de la preliminar del MGI All Stars: obtuvo 9.3 de puntaje final

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Magaly Medina critica los canjes de Karla Tarazona y Christian Domínguez para su boda: “Ni siquiera se puede comprar su terno”

“Puedo pedirle dinero a un hombre y me lo va a dar”: Nadeska Widausky defendió así su inocencia

DEPORTES

Se conoció que Hernán Barcos fichará por Sporting Cristal pese a negativa de los jugadores

Se conoció que Hernán Barcos fichará por Sporting Cristal pese a negativa de los jugadores

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: partido clave en Asunción por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana 2026: hora y dónde ver el evento de Conmebol

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos