Perú

Balón de gas vuelve a subir y golpea a familias y restaurantes: Ejecutivo prepara decreto especial

El GLP doméstico alcanzó los S/ 64 y los negocios que usan balones industriales ya reportan incrementos de hasta S/ 5 por semana. Indecopi tendría mayores facultades para supervisar posibles casos de especulación

Guardar
Google icon
Las familias y los dueños de restaurantes y otros negocios enfrentan una constante alza en el precio del gas licuado. Con aumentos semanales que van desde un sol para los balones domésticos hasta cinco soles para los industriales, la preocupación crece en todo el país. | ATV Noticias

El Gobierno acelera la elaboración de un decreto de emergencia para el sector hidrocarburos ante el constante incremento del precio del gas doméstico y otros combustibles en el país. La medida surge en medio de la preocupación de miles de familias y pequeños negocios que enfrentan nuevas alzas en el costo del GLP, un producto clave para cocinar y operar actividades comerciales diarias.

Actualmente, el balón de gas doméstico de 10 kilos ya se comercializa en alrededor de 64 soles puesto en casa, mientras que el balón industrial de 45 kilos alcanza los 230 soles. Solo durante la última semana, el precio del GLP doméstico subió aproximadamente un sol, mientras que el industrial registró incrementos de entre cuatro y cinco soles. El Ejecutivo busca contener el impacto económico y reforzar la supervisión del mercado ante posibles casos de especulación y acaparamiento.

PUBLICIDAD

Gobierno prepara decreto de emergencia por alza del precio del gas y combustibles

balón de gas - perú - precio - glp - gnv - Perú - 10 marzo
Composición: Infobae Perú

El avance del decreto de emergencia se da en un contexto de constantes aumentos en los combustibles, que según especialistas ya registran incrementos de hasta 78% en algunos casos. La propuesta del Ejecutivo busca declarar en emergencia el sector hidrocarburos para implementar medidas extraordinarias de supervisión y control.

Entre las principales acciones contempladas está el fortalecimiento de las capacidades de Indecopi para monitorear posibles prácticas irregulares en la cadena de comercialización, como especulación en precios o retención de productos. El objetivo es evitar que el incremento internacional de la materia prima termine trasladándose de manera desproporcionada al consumidor final.

El alza del precio del balón de gas ya comienza a generar efectos en diversos sectores. En los hogares, las familias deben destinar más dinero a la compra semanal del GLP, mientras que restaurantes, lavanderías y talleres que utilizan balones industriales enfrentan mayores costos operativos.

PUBLICIDAD

Muchos de estos negocios ya vienen trasladando parte del incremento a los consumidores mediante el aumento de precios en menús y servicios. A esto se suma la reducción de márgenes para distribuidores, quienes aseguran que no siempre pueden aplicar el total del reajuste debido a la competencia y la caída de la demanda.

Especialistas en energía recuerdan que el mercado peruano funciona bajo libre competencia, por lo que existen diferencias de precios según la marca y distribuidora. Actualmente, algunas empresas comercializan balones desde 46 soles, mientras otras superan los 55 o 60 soles dependiendo de la zona y el servicio de entrega.

El Ejecutivo también evalúa medidas complementarias para reducir el impacto económico en sectores estratégicos. En el caso del diésel, utilizado principalmente por el transporte de carga interprovincial, el Ministerio de Economía y Finanzas analiza mecanismos de devolución parcial del impuesto selectivo al consumo.

Para el caso del GLP doméstico, el Estado mantiene vigente el programa FISE, que entrega vales de descuento a familias vulnerables para la compra de gas. Sin embargo, especialistas advierten que Lima y Callao concentran gran parte de la demanda nacional, mientras que en distintos distritos todavía no avanza la masificación del gas natural por falta de infraestructura y permisos municipales.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

GasPrecio del gasIndecopiHidrocarburosGLPperu-noticias

Más Noticias

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

El joven lateral peruano fue uno de los jugadores más destacados a lo largo de primer torneo del año. Incluso se ganó su llamado a la selección peruana de Mano Menezes. Conoce todos los detalles

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

El desgaste físico le pasó factura a Ignacio Buse en Roland Garros 2026: disputó ocho partidos en diez días

El peruano rindió siete parciales en cuestión de tres jornadas. La temperatura en París y el nivel del ruso Rublev lo despacharon en primera ronda

El desgaste físico le pasó factura a Ignacio Buse en Roland Garros 2026: disputó ocho partidos en diez días

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 25 de mayo

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 25 de mayo

Paga con Yape o Plin y en una a dos horas obtén tu pasaporte: así es ahora el trámite, según Migraciones

La implementación de pagos digitales y la eliminación de citas virtuales en las sedes habilitadas agilizan la obtención de documentos para ciudadanía, con atención presencial y verificación inmediata de requisitos

Paga con Yape o Plin y en una a dos horas obtén tu pasaporte: así es ahora el trámite, según Migraciones

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez está a favor de mantener a Julio Velarde en el BCR, afirma Pedro Francke

Roberto Sánchez está a favor de mantener a Julio Velarde en el BCR, afirma Pedro Francke

Sicario señala que regidora pagó por mantener vigilado al alcalde de Veintiséis de octubre antes de su asesinato

Roberto Sánchez prepara denuncia contra quienes participaron de “complot” contra Pedro Castillo: “Han confesado su delito”

Rosangella Barbarán encaró al secretario de Juntos Por el Perú detrás de cámaras en el Debate Técnico 2026

Cuándo será el próximo debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Un anillo guardado en Canadá, una violinista y el Coliseo Romano: Jota Benz reveló todos los detalles de su pedida de mano a Angie Arizaga

Un anillo guardado en Canadá, una violinista y el Coliseo Romano: Jota Benz reveló todos los detalles de su pedida de mano a Angie Arizaga

Jota Benz descarta hacer las paces con Jazmín Pinedo tras conflictos públicos: “No me nace”

Ricardo Montaner prepara un reencuentro emotivo y envía mensaje a su público peruano para su concierto

Natalie Vértiz contó como vivió su casting para Victoria’s Secret: “Hay que arriesgarse y eso fue lo que yo hice”

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: fecha y hora del desfile de traje de baño, gala y sin maquillaje

DEPORTES

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

El desgaste físico le pasó factura a Ignacio Buse en Roland Garros 2026: disputó ocho partidos en diez días

Matteo Pérez se coronó campeón con Dinamo Zagreb y celebró con la bandera de Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

Ola extrema de calor en Roland Garros: niña recogebolas se descompensó durante partido de Ignacio Buse

El gesto de Andrey Rublev con Ignacio Buse en Roland Garros: saludo y reconocimiento al peruano tras un duro partido