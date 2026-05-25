Balón de gas vuelve a subir y golpea a familias y restaurantes: Ejecutivo prepara decreto especial

Las familias y los dueños de restaurantes y otros negocios enfrentan una constante alza en el precio del gas licuado. Con aumentos semanales que van desde un sol para los balones domésticos hasta cinco soles para los industriales, la preocupación crece en todo el país. | ATV Noticias

El Gobierno acelera la elaboración de un decreto de emergencia para el sector hidrocarburos ante el constante incremento del precio del gas doméstico y otros combustibles en el país. La medida surge en medio de la preocupación de miles de familias y pequeños negocios que enfrentan nuevas alzas en el costo del GLP, un producto clave para cocinar y operar actividades comerciales diarias.

Actualmente, el balón de gas doméstico de 10 kilos ya se comercializa en alrededor de 64 soles puesto en casa, mientras que el balón industrial de 45 kilos alcanza los 230 soles. Solo durante la última semana, el precio del GLP doméstico subió aproximadamente un sol, mientras que el industrial registró incrementos de entre cuatro y cinco soles. El Ejecutivo busca contener el impacto económico y reforzar la supervisión del mercado ante posibles casos de especulación y acaparamiento.

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Gobierno prepara decreto de emergencia por alza del precio del gas y combustibles

Composición: Infobae Perú

El avance del decreto de emergencia se da en un contexto de constantes aumentos en los combustibles, que según especialistas ya registran incrementos de hasta 78% en algunos casos. La propuesta del Ejecutivo busca declarar en emergencia el sector hidrocarburos para implementar medidas extraordinarias de supervisión y control.

Entre las principales acciones contempladas está el fortalecimiento de las capacidades de Indecopi para monitorear posibles prácticas irregulares en la cadena de comercialización, como especulación en precios o retención de productos. El objetivo es evitar que el incremento internacional de la materia prima termine trasladándose de manera desproporcionada al consumidor final.

El alza del precio del balón de gas ya comienza a generar efectos en diversos sectores. En los hogares, las familias deben destinar más dinero a la compra semanal del GLP, mientras que restaurantes, lavanderías y talleres que utilizan balones industriales enfrentan mayores costos operativos.

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Muchos de estos negocios ya vienen trasladando parte del incremento a los consumidores mediante el aumento de precios en menús y servicios. A esto se suma la reducción de márgenes para distribuidores, quienes aseguran que no siempre pueden aplicar el total del reajuste debido a la competencia y la caída de la demanda.

Especialistas en energía recuerdan que el mercado peruano funciona bajo libre competencia, por lo que existen diferencias de precios según la marca y distribuidora. Actualmente, algunas empresas comercializan balones desde 46 soles, mientras otras superan los 55 o 60 soles dependiendo de la zona y el servicio de entrega.

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El Ejecutivo también evalúa medidas complementarias para reducir el impacto económico en sectores estratégicos. En el caso del diésel, utilizado principalmente por el transporte de carga interprovincial, el Ministerio de Economía y Finanzas analiza mecanismos de devolución parcial del impuesto selectivo al consumo.

Para el caso del GLP doméstico, el Estado mantiene vigente el programa FISE, que entrega vales de descuento a familias vulnerables para la compra de gas. Sin embargo, especialistas advierten que Lima y Callao concentran gran parte de la demanda nacional, mientras que en distintos distritos todavía no avanza la masificación del gas natural por falta de infraestructura y permisos municipales.

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