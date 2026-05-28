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Sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana 2026: hora y dónde ver el evento de Conmebol

Los clubes peruanos Cienciano y Sporting Cristal podrían conocer a sus próximos rivales en esta ceremonia

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Sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana 2026: hora y dónde ver en vivo el evento de Conmebol.
Sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana 2026: hora y dónde ver en vivo el evento de Conmebol.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 concluirá este jueves 28 de mayo con los últimos partidos y dará lugar al sorteo que definirá los cruces de octavos de final. Conoce la programación de este evento de Conmebol en la siguiente nota.

Día y hora del sorteo de la Copa Sudamericana

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana se realizará el viernes 29 de mayo a las 10:00 horas de Perú, previo al sorteo de la Copa Libertadores, en línea con el formato adoptado en las últimas ediciones.

Dónde ver en vivo el sorteo de la Copa Sudamericana

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 podrá verse de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Conmebol. La señal estará disponible en abierto, sin requerir suscripción ni pagos adicionales.

Infobae Perú ofrecerá cobertura completa, con información actualizada y las principales reacciones luego de la definición de los cruces. De este modo, tanto los aficionados de los equipos clasificados como el público en general tendrán acceso libre al evento y a los detalles de los emparejamientos.

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Los equipos clasificados a octavos de final

- Botafogo (Brasil)

- Deportivo Recoleta (Paraguay)

- Montevideo City Torque (Uruguay)

- Sao Paulo (Brasil)

- Olimpia (Paraguay)

- River Plate (Argentina)

- Atlético Mineiro (Brasil)

*Falta confirmar el líder del grupo A de la Copa Sudamericana.

Los equipos clasificados a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Los equipos clasificados a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Los clasificados a los play offs

- O’Higgins (Chile)

- Santos (Brasil)

- Gremio (Brasil)

- Caracas FC (Venezuela)

- Vasco da Gama (Brasil)

- Cienciano (Perú)

- Universidad Central (Venezuela)

- Santa Fe (Colombia)

- Bragantino (Brasil)

- Bolívar (Bolivia)

- Nacional (Uruguay)

- Lanus (Argentina)

- DIM (Colombia)

*Falta definir el segundo del grupo A y los terceros del Grupo D y F.

Los equipos clasificados a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
Los equipos clasificados a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Formato del sorteo

El sorteo no abarca los playoffs (16avos de final), ya que estos cruces se encuentran preestablecidos según las posiciones finales en cada grupo: los segundos de la Sudamericana enfrentarán a los terceros de la Libertadores.

El sorteo del viernes determinará el cuadro principal de la siguiente etapa:

El bombo principal estará conformado por los ocho primeros de cada grupo de la Copa Sudamericana. Cada líder conocerá su llave, aunque los rivales se confirmarán una vez finalizada la fase de repechaje.

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Los posibles rivales de Cienciano

Cienciano perdió la posibilidad de asegurar su pase directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras igualar 1-1 con Juventud en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El equipo cusqueño no pudo mantener la ventaja como local, aunque el empate le permite continuar en competencia internacional y sostener sus aspiraciones de estar entre los 16 mejores del torneo.

El cuadro peruano empató 1-1 con el conjunto uruguayo y clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: DSports.

En este escenario, el conjunto imperial deberá disputar los playoffs de la Sudamericana frente a uno de los equipos que finalicen terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta serie, que se jugará a ida y vuelta, otorgará un lugar en los octavos de final, instancia a la que el ‘papá’ buscará acceder para consolidar su presencia internacional.

Por el momento, el posible rival sería Lanús, uno de los equipos de mayor trayectoria internacional entre los clasificados. Sin embargo, la definición aún depende de la última jornada en dos grupos que siguen en disputa, entre ellos el de Boca Juniors y el de Sporting Cristal, cuyos resultados podrían modificar el adversario de Cienciano en la fase eliminatoria.

Copa Sudamericana
Así se armarán los cruces para los playoffs de octavos en la Copa Sudamericana, que dependerá del rendimiento de cada club - crédito Conmebol

Segundos de Copa Sudamericana

  • Equipo 9: Gremio / 11 puntos / +5 DG
  • Equipo 10: Bragantino / 10 puntos / +7 DG
  • Equipo 11: Vasco da Gama / 10 puntos / +4 DG
  • Equipo 12: O’Higgins / 10 puntos / +2 DG
  • Equipo 13: Caracas FC / 9 puntos / 0 DG
  • Equipo 14: América de Cali 8 puntos / +1 DG (resta una fecha en el grupo)
  • Equipo 15: Cienciano / 8 puntos / -2 DG
  • Equipo 16: Santos / 7 puntos / +2 DG

Terceros de Copa Libertadores

  • Equipo 17: U. Central de Venezuela / 9 puntos / -4 DG
  • Equipo 18: Lanús / 9 puntos / -4 DG
  • Equipo 19: Santa Fe / 8 puntos / -1 DG
  • Equipo 20: Nacional / 8 puntos / -2 DG
  • Equipo 21: Boca Juniors / 7 puntos / +2 DG (resta un partido en el grupo)
  • Equipo 22: Independiente Medellín / 7 puntos / -5 DG
  • Equipo 23: Sporting Cristal / 6 puntos / -1 DG (resta un partido en el grupo)
  • Equipo 24: Bolívar / 5 puntos / -2 DG

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