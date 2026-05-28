Perú

José María Balcázar sobre el paro agrario: “El Estado ha permitido que entre arroz de contrabando”

El jefe de Estado sostuvo que el ingreso irregular de producto y las importaciones presionaron el mercado interno, mientras la PCM y el Midagri instalaron una mesa con gobernadores y juntas de riego

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José María Balcázar
José María Balcázar

El presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció este jueves sobre el paro agrario nacional indefinido luego de que grupos de productores de arroz bloquearan carreteras en distintos puntos del país y afectaran el transporte en regiones del norte. El mandatario atribuyó parte del conflicto a factores internos del mercado y a fallas del Estado en el control del ingreso de arroz.

Balcázar se refirió a la protesta al término de una actividad oficial en Palacio de Gobierno, donde se presentó la Hoja de ruta intersectorial de salud 2026-2029. En ese contexto, el jefe de Estado se refirió a la paralización de los arroceros y reconoció que el Ejecutivo ya estaba “arreglando” el tema, en medio de reclamos por la caída sostenida de precios y el aumento de costos de producción.

Según relató el presidente, la protesta tuvo impactos inmediatos en el norte del país. “Han cerrado Piura y Tumbes. No hay transporte ahorita”, afirmó. En su intervención, también hizo alusión a decisiones productivas en el campo y a la necesidad de diversificar cultivos. “Me gustaría que siembren caña, por decir”, señaló, al plantear alternativas frente a la concentración de la producción en arroz.

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La toma del puente Simón Rodríguez complicó la conexión entre Tumbes y Piura. (Composición: Infobae)
La toma del puente Simón Rodríguez complicó la conexión entre Tumbes y Piura. (Composición: Infobae)

Lo que dijo el presidente sobre las causas del conflicto

En su declaración, Balcázar apuntó a una combinación de sobreoferta y problemas de fiscalización. Indicó que el Estado permitió el ingreso de arroz de contrabando y también de producto importado “por Ecuador con convenios” y “del Asia”, elementos que, según su versión, presionaron el mercado interno y contribuyeron a la crisis del sector.

El mandatario también mencionó un escenario de sobreproducción en el rubro arrocero, al sostener que esa situación obligó al Gobierno a intervenir para ordenar el mercado. “Estamos arreglando el tema este del arroz, de los arroceros, porque en este caso había una sobreproducción”, declaró.

Las afirmaciones del jefe de Estado se dieron mientras el paro continuaba este 28 de mayo, con reportes de interrupción de rutas y afectación de corredores viales en distintas regiones, de acuerdo con los propios gremios y trabajadores del sector movilizados.

Un paro indefinido con bloqueos y reclamos por precios e insumos

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) inició el lunes 25 de mayo un paro agrario nacional indefinido que paralizó corredores viales en regiones como Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín, según indicaron los trabajadores del sector. La medida incluyó el bloqueo de tramos de la Panamericana Norte y rutas consideradas estratégicas para el comercio y el transporte interregional.

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Arroz en Lima: Midagri asegura suministro estable en mercados pese a paro agrario en regiones. (Foto: Agencia Andina)
Arroz en Lima: Midagri asegura suministro estable en mercados pese a paro agrario en regiones. (Foto: Agencia Andina)

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, cerca de 20.000 productores —arroceros, bananeros y cañicultores— se movilizaron para exigir respuestas ante la caída del precio del arroz en el mercado, la demanda de precios justos, la reducción del costo de insumos y la declaratoria de emergencia del sector agropecuario. También señalaron que atravesaban dos años consecutivos de precios a la baja sin soluciones efectivas por parte del Ejecutivo.

Ante la presión, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a gobernadores de regiones afectadas y a representantes de gremios arroceros a una reunión de alto nivel en Lima para el miércoles 27 de mayo.

La respuesta del Ejecutivo: decretos, compras directas y presupuesto

Este jueves 28 de mayo, la Oficina de Prensa e Imagen Institucional informó que la PCM, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) lideraron un espacio de diálogo multisectorial para atender las demandas del sector arrocero. Participaron gobernadores regionales de Lambayeque, Piura, Tumbes y Huánuco, además de representantes de juntas de riego y funcionarios de ministerios como Economía y Finanzas, Salud, Desarrollo e Inclusión Social e Interior.

El viceministro de Gobernanza Territorial, Francisco Gavidia, anunció que en los próximos días se firmará un Decreto Supremo para fortalecer el rol fiscalizador de Indecopi y Osinergmin sobre eventuales distorsiones en el mercado de precios de combustibles.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, anunció un Decreto de Urgencia con medidas económicas extraordinarias para enfrentar la crisis en la cadena productiva del arroz, incluida la adquisición excepcional de arroz directamente a productores de la agricultura familiar. Para ello, se asignará un presupuesto mayor a los S/ 100 millones, con validación de padrones a cargo del Midagri para evitar intermediarios. Además, se destinará S/ 50 millones a gobiernos regionales para limpieza y mantenimiento de canales de riego, y se impulsarán unidades de biofertilizantes y el uso de guano de isla para reducir la dependencia de fertilizantes químicos como la urea.

Vista aérea de una carretera bloqueada por una multitud de personas, con camiones detenidos en fila. Abundante vegetación bordea la vía
Cientos de productores arroceros de Piura acatan el tercer día de un paro nacional indefinido, bloqueando una importante carretera y generando una larga fila de vehículos de carga. (Juan Nunura)

El pronunciamiento ocurrió durante un acto de reforma sanitaria

Las declaraciones de Balcázar se produjeron en la ceremonia de presentación de la Hoja de ruta intersectorial 2026-2029. Hacia un sistema de salud con estándares OCDE, realizada en Palacio de Gobierno. En el acto, el ministro de Salud, Juan Velasco Guerrero, expuso los lineamientos del documento y los organizó en tres ejes: mejorar el acceso y la calidad de los servicios, reforzar la eficiencia y sostenibilidad financiera, y fortalecer la resiliencia ante pandemias y amenazas sanitarias globales.

Tras recibir la propuesta, el presidente afirmó: “No hay un eje que no parta de la salud para la población, después viene lo demás”, y agregó que la hoja de ruta buscaba reconocer el déficit y ampliar la atención sanitaria en el país.

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