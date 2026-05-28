Juicio contra mujer acusada de atropellar y provocar la muerte a vigilante inició: Fiscalía pide 15 años de cárcel

Caso de vigilante atropellado en Trujillo entra a juicio oral con pedido de 15 años de prisión. (Foto: Agencia Andina/Captura video: Justicia TV)

El juicio oral contra Maricsa Polet Alfaro Cerna, acusada de atropellar con su camioneta y provocar la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, inició en la sede de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, en la región La Libertad. El hecho ocurrió la noche del 3 de mayo en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco.

La víctima permaneció hospitalizada durante cinco días tras el impacto, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas. El caso ha sido tipificado inicialmente como lesiones graves, aunque posteriormente el Ministerio Público solicitó su recalificación a homicidio culposo.

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Fiscalía y defensa presentan sus pedidos

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva contra la acusada, al considerar la gravedad del hecho y sus consecuencias fatales. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal en el fallecimiento del vigilante.

Por su parte, la defensa de la parte agraviada también respaldó la acusación y pidió una sanción ejemplar, argumentando que la conductora habría estado en condiciones irregulares al momento del accidente, incluyendo presunta conducción en estado de ebriedad y licencia vencida.

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Familia exige justicia

Los familiares de Juan Martínez Torres se presentaron en los exteriores de la sede judicial, donde realizaron un plantón para exigir una condena severa contra la acusada. También solicitaron el acceso a la audiencia, aunque este les fue restringido por la Policía.

Los deudos piden que el proceso avance con celeridad y que se imponga una reparación civil que ascienda a S/ 799.160 en favor de los familiares del vigilante de 54 años, acorde con la pérdida sufrida. Asimismo, solicitan una sanción penal que consideren proporcional a los hechos.

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“Justicia para Juan”

Los familiares de la víctima, protagonizaron un incidente en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde se desarrolla la audiencia del proceso judicial contra la investigada. Según informó RPP, durante la jornada, los deudos increparon y empujaron a Luis Armas, pareja de la acusada, quien tuvo que ser resguardado y evacuado por efectivos de la Policía Nacional del Perú ante los reclamos y el ambiente de tensión registrado en el lugar.

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Entre gritos de “Justicia para Juan” y otras frases de rechazo, los familiares exigieron una sanción ejemplar. “Irresponsable, inconsciente”, “Miserable” y “Que la justicia no sea vendida” fueron algunas de las expresiones escuchadas en los exteriores de la sede judicial, mientras se realizaba la audiencia del caso.

“Que el señor fiscal vea todas las pruebas, que analice bien y que piense todo lo que va a pedir, y que el juez, por favor, dé una sentencia a favor de nosotros, la familia, porque desde un primer momento hemos visto todas las irregularidades que ha habido por parte del fiscal, de los policías y hasta de los médicos. Ya hay una persona fallecida, ya hoy estamos hablando de otra pena y necesitamos que sea efectiva”, señaló Alessandra Lozada, sobrina de la víctima, en diálogo con el citado medio.

Fallece vigilante embestido por camioneta en El Golf de Trujillo y crecen pedidos de justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)