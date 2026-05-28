Perú

Juicio contra mujer acusada de atropellar y provocar la muerte a vigilante inició: Fiscalía pide 15 años de cárcel

El proceso judicial se desarrolla en la Unidad de Flagrancia de Trujillo tras la muerte del vigilante luego de varios días de hospitalización

Guardar
Google icon
Caso de vigilante atropellado en Trujillo entra a juicio oral con pedido de 15 años de prisión. (Foto: Agencia Andina/Captura video: Justicia TV)
Caso de vigilante atropellado en Trujillo entra a juicio oral con pedido de 15 años de prisión. (Foto: Agencia Andina/Captura video: Justicia TV)

El juicio oral contra Maricsa Polet Alfaro Cerna, acusada de atropellar con su camioneta y provocar la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, inició en la sede de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, en la región La Libertad. El hecho ocurrió la noche del 3 de mayo en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco.

La víctima permaneció hospitalizada durante cinco días tras el impacto, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas. El caso ha sido tipificado inicialmente como lesiones graves, aunque posteriormente el Ministerio Público solicitó su recalificación a homicidio culposo.

Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV
Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV

Fiscalía y defensa presentan sus pedidos

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva contra la acusada, al considerar la gravedad del hecho y sus consecuencias fatales. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal en el fallecimiento del vigilante.

Por su parte, la defensa de la parte agraviada también respaldó la acusación y pidió una sanción ejemplar, argumentando que la conductora habría estado en condiciones irregulares al momento del accidente, incluyendo presunta conducción en estado de ebriedad y licencia vencida.

PUBLICIDAD

Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”
Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”| AN (Facebook)/Ozono Televisión

Familia exige justicia

Los familiares de Juan Martínez Torres se presentaron en los exteriores de la sede judicial, donde realizaron un plantón para exigir una condena severa contra la acusada. También solicitaron el acceso a la audiencia, aunque este les fue restringido por la Policía.

Los deudos piden que el proceso avance con celeridad y que se imponga una reparación civil que ascienda a S/ 799.160 en favor de los familiares del vigilante de 54 años, acorde con la pérdida sufrida. Asimismo, solicitan una sanción penal que consideren proporcional a los hechos.

Trujillo reclama justicia en el sepelio de Juan Martínez, el vigilante atropellado por una conductora ebria
Trujillo reclama justicia en el sepelio de Juan Martínez, el vigilante atropellado por una conductora ebria| Exitosa Noticias

“Justicia para Juan”

Los familiares de la víctima, protagonizaron un incidente en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde se desarrolla la audiencia del proceso judicial contra la investigada. Según informó RPP, durante la jornada, los deudos increparon y empujaron a Luis Armas, pareja de la acusada, quien tuvo que ser resguardado y evacuado por efectivos de la Policía Nacional del Perú ante los reclamos y el ambiente de tensión registrado en el lugar.

PUBLICIDAD

Entre gritos de “Justicia para Juan” y otras frases de rechazo, los familiares exigieron una sanción ejemplar. “Irresponsable, inconsciente”, “Miserable” y “Que la justicia no sea vendida” fueron algunas de las expresiones escuchadas en los exteriores de la sede judicial, mientras se realizaba la audiencia del caso.

“Que el señor fiscal vea todas las pruebas, que analice bien y que piense todo lo que va a pedir, y que el juez, por favor, dé una sentencia a favor de nosotros, la familia, porque desde un primer momento hemos visto todas las irregularidades que ha habido por parte del fiscal, de los policías y hasta de los médicos. Ya hay una persona fallecida, ya hoy estamos hablando de otra pena y necesitamos que sea efectiva”, señaló Alessandra Lozada, sobrina de la víctima, en diálogo con el citado medio.

Fallece vigilante embestido por camioneta en El Golf de Trujillo y crecen pedidos de justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Fallece vigilante embestido por camioneta en El Golf de Trujillo y crecen pedidos de justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Temas Relacionados

TrujilloVigilanteMaricsa Polet Alfaro Cernaperu-noticias

Más Noticias

Satélite de la NASA detecta crecida de agua cálida cerca a la costa de Perú que anticipa llegada de El Niño

Una reciente observación a través de satélites operados por la NASA y la Agencia Espacial Europea identificó anomalías oceánicas que sugieren el inicio de un evento climático con repercusiones sobre actividades económicas y el clima en la región

Satélite de la NASA detecta crecida de agua cálida cerca a la costa de Perú que anticipa llegada de El Niño

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

La actual pareja de Jefferson Farfán felicitó en América Hoy a la salsera por su reconocimiento en los CapeMúsica 2026 y aseguró que el galardón es “cien por ciento merecido” por su mensaje a las mujeres.

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

Amas de casa en Tumbes reportan alza de precios y escasez por bloqueos debido al paro agrario

El bloqueo de la Panamericana Norte provoca que el costo de productos básicos se duplicó y temen que la crisis se agrave sin una solución inmediata

Amas de casa en Tumbes reportan alza de precios y escasez por bloqueos debido al paro agrario

Subsidio de S/4 para transporte público: ¿Quiénes accederán y cómo será el trámite?

El ‘descuento’ de S/4 será por galón y está dirigido a las empresas que prestan servicios de transporte público en el país

Subsidio de S/4 para transporte público: ¿Quiénes accederán y cómo será el trámite?

Paro agrario en Perú EN VIVO: gremios arroceros esperan oficialización de medidas del gobierno para despejar vías

Agricultores de diversas regiones del país han paralizado sus actividades y bloquearon vías desde la madrugada del 25 de mayo por caída del precio del arroz. PCM convocó para hoy una reunión con autoridades y representantes del gremio para resolver la problemática

Paro agrario en Perú EN VIVO: gremios arroceros esperan oficialización de medidas del gobierno para despejar vías
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

PJ evalúa hoy si reabre el caso Cócteles contra Keiko Fujimori o confirma el archivo del proceso

Estos son los 5 magistrados que le dieron la espalda a Luz Pacheco y blindaron a cuestionado funcionario del TC

Luz Pacheco dice que ya no hay confianza con sus colegas del TC luego que impidieron que cesara a cuestionado funcionario

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

Suheyn Cipriani impresiona en el desfile en traje de baño de la preliminar del MGI All Stars: obtuvo 9.3 de puntaje final

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Magaly Medina critica los canjes de Karla Tarazona y Christian Domínguez para su boda: “Ni siquiera se puede comprar su terno”

“Puedo pedirle dinero a un hombre y me lo va a dar”: Nadeska Widausky defendió así su inocencia

DEPORTES

Se conoció que Hernán Barcos fichará por Sporting Cristal pese a negativa de los jugadores

Se conoció que Hernán Barcos fichará por Sporting Cristal pese a negativa de los jugadores

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: partido clave en Asunción por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana 2026: hora y dónde ver el evento de Conmebol

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos