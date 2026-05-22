Perú

Roberto Sánchez insiste con aumentar el sueldo mínimo: ¿Cuándo se subiría a S/1.500 si es elegido?

Justo como los gremios sindicales en Perú proponen, el candidato de izquierda busca que el sueldo mínimo se eleve a S/1.500 con miras a alcanzar la canasta básica familiar

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Mano con billetes de 100 soles
Hasta S/1.848 de sueldo mínimo busca subirlo Roberto Sánchez en un posible gobierno suyo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El candidato de izquierda, Roberto Sánchez, ha vuelto a declarar que busca subir el sueldo mínimo en su gobierno. Pero ahora no solo ha insistido con que lo subiría en S/1.500, sino que, justo como los gremios laborales en el país, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, propone que este monto deba subir progresivamente hasta satisfacer la canasta básica.

“El sueldo mínimo, según los cálculos, hoy debiera ser S/1.820. ¿Y cuánto es el sueldo mínimo? S/1.130. No, hermanos, nosotros vamos a avanzar hacia ese horizonte de canasta básica satisfecha, que significa S/1.820″, señaló en un reciente mitín.

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Si bien el dato es diferente al que recientemente reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática —la canasta básica familiar al 2025 es de S/1.848—, este sería el horizonte al que apuntaría Sánchez. Y para eso se daría un primer aumento de S/1.500 que, en sus palabras, se aplicaría el mismo martes 28 de julio en que sería elegido.

Este video es una cobertura noticiosa que presenta la propuesta de Roberto Sánchez para aumentar el sueldo mínimo a 1500 soles. Se muestra a Sánchez en un evento al aire libre. También aparece Daniel Hermoza, presidente de MYPES Gamarra Perú, ofreciendo declaraciones. Una periodista reporta en vivo desde un lugar exterior. Las micro y pequeñas empresas (MYPES) se pronuncian sobre la medida. Una presentadora de noticias está en el estudio.

Sueldo mínimo a S/1.500

Una de las propuestas más fuertes del candidato presidencial Roberto Sánchez es aplicar un aumento del sueldo mínimo a S/1.500, un monto inicial inclusive mayor al que buscaban negociar los gremios de trabajadores del Perú en las pasadas sesiones en el Consejo Nacional de Trabajo, cuando no se llegó a acordar con el sector empresarial un aumento (inicialmente pedían uno de S/1.330).

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Pero en dónde si coinciden Sánchez y los sindicatos es en que esté debe aumentar progresivamente hasta cubrir el monto de la canasta básica familiar (que satisface a una familia de cuatro integrantes) en S/1.848 —se debe agregar que Sánchez lo confunde con un monto ligeramente menor de S/1.820—.

Para eso, el candidato de izquierda destaca que en un posible gobierno suyo aplicaría el aumento a S/1.500 ni bien entre en funciones. “Vamos a empezar el 28 de julio aumentando la remuneración mínima vital a S/1.500 para todos los trabajadores”, clamó en su más reciente mitin.

dinero - soles - retiro AFP
La propuesta para aumentar el sueldo mínimo regresa al debate. Ahora es un tema presidencial. - Crédito Andina

Sueldo mínimo solo cubre el 61,15% de la canasta básica

Actualmente, el sueldo mínimo de S/1.130 y está vigente desde el 1 de enero de 2025, aprobado así por la expresidenta Dina Boluarte.

Este monto solo cubre el 61,15% del valor de la canasta básica familiar, que es de S/1.848, un monto necesario para mantener a una familiar de cuatro personas, que es la situación común en el Perú, según el INEI.

mano con monedas de soles en el mercado
Solo alrededor de 21% de peruanos viven cómodamente con su economía familiar y les alcanza para las compras de la canasta básica. - Créditos Reuters/Yonhap

Para una muestra, así ha subido la canasta básica y el sueldo mínimo, en los últimos años:

  • En 2015, el sueldo mínimo vigente (desde el 2013) fue de S/750, mientras la canasta básica familiar subió a S/1.260
  • Sueldo mínimo subió en 2016 a S/850. La Canasta básica estaba en S/1.312
  • La canasta básica subió en 2017 a S/1.352
  • El sueldo mínimo subió en 2018 a S/950, mientras la canasta básica estuvo en S/1.376
  • La canasta básica subió en 2019 a S/1.408
  • La canasta básica subió en 2020 a S/1.440
  • La canasta básica subió en 2021 a S/1.512
  • El sueldo mínimo subío en 2022 a S/1.025. La canasta básica subió en 2022 a S/1.660
  • La canasta básica subió en 2023 a S/17.84
  • La canasta básica subió en 2024 a S/1.816
  • En 2025, el sueldo mínimo subió a S/1.130 y la canasta básica marcó un S/1.848.

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