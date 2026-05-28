Agricultores de San Martín bloquen paso de ambulancia que lleva a mujer que necesita ser operada de emergencia

En el cuarto día del paro de agricultores en San Martín, una ambulancia que traslada a una mujer con una grave herida en la pierna quedó varada. Su madre, entre lágrimas, ruega que le permitan el paso para llegar a Tarapoto, ya que su hija necesita una operación de emergencia o corre el riesgo de perder la extremidad. (Crédito: Canal N)

Agricultores bloquearon una vía en el marco de una protesta, impidiendo el paso de una ambulancia que trasladaba a una mujer en estado de emergencia médica, quien necesita ser operada de emergencia. El hecho generó preocupación debido al riesgo que enfrentaba la paciente durante su traslado.

Según informó Canal N, la ambulancia permanece varada en medio del bloqueo, lo que retrasa su llegada a un centro de salud en la ciudad de Tarapoto. Familiares de la paciente solicitaron apoyo para que se permita el paso del vehículo de emergencia, al advertir la gravedad del caso.

Agricultores bloquean vía y dejan varada a ambulancia que trasladaba a paciente en estado de emergencia. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/Canal N)

Madre de paciente suplica ayuda

La madre de la paciente pidió que los manifestantes habiliten el tránsito de la unidad médica, señalando la urgencia de la intervención quirúrgica. “Queremos, oiga, un auxilio, que nos dejen pasar para que la van a operar a mi hija de emergencia”, expresó notablemente afecta por la situación.

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La familia explicó que la joven presenta una lesión grave que requiere atención inmediata, por lo que cualquier demora podría complicar su estado de salud y aumentar el riesgo de pérdida de la extremidad afectada.

Paro agrario: ambulancia queda detenida por bloqueo y paciente grave no logra ser trasladada a tiempo. (Foto: Captura video/Canal N)

Gremios arroceros mantinen bloqueo

El bloqueo de la vía se produce en el contexto de protestas vinculadas a demandas del sector agrícola, lo que ha generado interrupciones en el tránsito vehicular en la zona. Algunos transportistas señalaron que el cierre de la carretera ya se mantiene por varios días.

De acuerdo con los manifestantes, la medida responde a reclamos relacionados con el precio del arroz y la necesidad de mejoras en las condiciones del sector, así como la reducción de costos de producción.

Protesta de agricultores impide paso de ambulancia con mujer que requiere cirugía urgente. (Foto: Captura video/Canal N)

Transportista pide intervención de autoridades

Algunos transportistas en la zona señalaron que, si bien respaldan las protestas, las autoridades deben garantizar el paso de vehículos de emergencia. Indicaron que en estos casos debe primar la atención humanitaria.

“Emergencia es emergencia. Para eso tenemos autoridad policial que debe poner el orden”, expresó uno de los conductores presentes, al solicitar la intervención de la Policía para liberar la vía en situaciones críticas.

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Agricultores rechazan medidas del Gobierno

Miles de productores de arroz en Perú mantienen un paro nacional indefinido y bloqueos en carreteras de nueve regiones, en respuesta a las políticas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis del sector. Los agricultores denuncian que las importaciones y la intermediación comercial han provocado una caída drástica en los precios internos, lo que ha mermado sus ingresos y dificultado la sostenibilidad de sus actividades. Además, argumentan que los elevados costos de insumos como los fertilizantes han agudizado la situación, mientras exigen la declaratoria de emergencia para el sector arrocero.

Los gremios arroceros han solicitado al Ejecutivo la suspensión temporal de importaciones de arroz y la compra estatal de 180 mil toneladas de este producto, con una inversión aproximada de 300 millones de soles. Critican que el bono anunciado por el Gobierno, de 100 millones de soles, resulta insuficiente y proponen que el arroz adquirido se distribuya a las zonas de extrema pobreza. Sostienen que estas medidas permitirían estabilizar el mercado, absorber excedentes de producción y fortalecer la seguridad alimentaria, mitigando el impacto de la sobreoferta generada por el ingreso de arroz extranjero.

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Miles de productores de arroz han paralizado sus labores y bloqueado carreteras en varias regiones del país. Los agricultores denuncian que las importaciones y los intermediarios están afectando gravemente sus economías, y piden que el sector sea declarado en emergencia para garantizar la seguridad alimentaria. (Crédito: Canal N)

La dirigencia agraria también señala barreras administrativas que dificultan la venta directa al Estado, beneficiando a los intermediarios y generando distorsiones en el mercado de alimentos. A pesar de los anuncios oficiales sobre compras estatales y subsidios, los representantes gremiales no han confirmado el fin de las protestas, pues consideran que las respuestas gubernamentales no resuelven el núcleo de sus demandas. Mientras tanto, las regiones agrícolas continúan paralizadas, con interrupciones en el transporte y el abastecimiento de mercancías, en espera de un acuerdo que atienda las exigencias del sector productor de arroz.