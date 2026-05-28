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Perú se une a pacto transnacional contra el crimen organizado: así operará el nuevo plan entre cinco países de Sudamérica

Autoridades de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú fijaron un plazo de 90 días para presentar medidas concretas contra extorsiones, lavado de dinero y tráfico ilegal

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, en el centro, saluda con la mano durante una foto de grupo junto a, de izquierda a derecha, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno; el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, durante una reunión regional contra el crimen organizado celebrada en Santiago de Chile el jueves 28 de mayo de 2026. (Foto AP/Esteban Félix)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, en el centro, saluda con la mano durante una foto de grupo junto a, de izquierda a derecha, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno; el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, durante una reunión regional contra el crimen organizado celebrada en Santiago de Chile el jueves 28 de mayo de 2026. (Foto AP/Esteban Félix)

Santiago de Chile fue el escenario de una reunión clave para la seguridad regional. Cancilleres y ministros de Interior y Seguridad de Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador se encontraron este jueves para impulsar una coordinación más estrecha frente al avance del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras economías ilegales que operan a través de fronteras cada vez más porosas.

La participación peruana estuvo encabezada por el canciller Carlos Pareja y el ministro del Interior, José Zapata, quienes asistieron a la denominada Reunión de Alto Nivel sobre Coordinación Regional frente al Crimen Organizado Transnacional. El encuentro terminó con la firma del llamado Compromiso Regional de Santiago, un acuerdo que busca fortalecer el intercambio de inteligencia, mejorar el control fronterizo y establecer medidas coordinadas contra organizaciones criminales que operan en varios países de América Latina.

La reunión se produce en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad en la región y la expansión de estructuras criminales como el Tren de Aragua, organización nacida en Venezuela que ha extendido sus operaciones hacia Chile, Perú, Ecuador y otros países sudamericanos. También se mencionó la presencia de bandas vinculadas a extorsiones, tráfico de armas, lavado de dinero y secuestros.

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Perú participa en acuerdo regional para reforzar control fronterizo y lucha contra mafias

Mientras la justicia chilena impone penas inéditas contra la cúpula de la organización criminal, en Perú, las autoridades han capturado a más de 500 integrantes y desarticulado varias facciones de esta red criminal transnacional. Composición: Infobae Perú
Mientras la justicia chilena impone penas inéditas contra la cúpula de la organización criminal, en Perú, las autoridades han capturado a más de 500 integrantes y desarticulado varias facciones de esta red criminal transnacional. Composición: Infobae Perú

La presencia de Perú en esta cumbre regional ocurre mientras el país enfrenta problemas relacionados con extorsiones, sicariato, tráfico ilícito y organizaciones criminales con conexiones internacionales. Desde el Ejecutivo peruano se oficializó días antes el viaje del canciller Carlos Pareja mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

Durante la jornada en Santiago, los representantes de los cinco países acordaron conformar un grupo de trabajo que deberá elaborar un plan regional de acción. Entre los principales puntos se incluyeron mecanismos de coordinación en seguridad, inteligencia financiera, trazabilidad de flujos ilícitos y control migratorio.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, señaló que la delincuencia organizada ya no puede enfrentarse únicamente desde una perspectiva nacional. “Frente a una amenaza que no reconoce fronteras, la respuesta tampoco puede quedarse dentro de las fronteras”, declaró.

Dentro de los acuerdos alcanzados se estableció que las autoridades técnicas de los países participantes deberán presentar avances concretos en un plazo de 90 días. Además, se programó una nueva reunión dentro de seis meses en Argentina para evaluar resultados y ampliar medidas de cooperación.

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Perú también aparece como un punto estratégico dentro de las preocupaciones regionales debido a la circulación de organizaciones criminales en las zonas fronterizas. En Chile, por ejemplo, autoridades han advertido que parte de los integrantes del Tren de Aragua ingresaron por pasos ilegales en la frontera norte compartida con territorio peruano y boliviano.

A ello se suman investigaciones relacionadas con bandas dedicadas a extorsiones y cobro de cupos que, según reportes de seguridad regional, tendrían conexiones entre Perú y Chile. Entre las organizaciones mencionadas durante la reunión aparece “Los Pulpos”, vinculada a actividades criminales en ambos países.

Los países acordaron intercambio de inteligencia y medidas financieras contra organizaciones criminales

Funcionarios de Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador
Funcionarios de Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador (Cancillería Ecuador)

Uno de los principales ejes del denominado Compromiso Regional de Santiago será el intercambio de información entre fiscalías, policías, servicios migratorios y organismos de inteligencia financiera. Las autoridades consideran que el lavado de dinero y los movimientos financieros ilícitos son claves para el funcionamiento de las mafias transnacionales.

El acuerdo contempla cinco áreas principales de trabajo: coordinación fronteriza, cooperación policial y judicial, trazabilidad de dinero ilícito, fortalecimiento de instituciones técnicas y mecanismos regionales de respuesta frente a amenazas comunes.

En la reunión también participó el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, quien realizó una exposición reservada sobre el avance de organizaciones criminales en Sudamérica. Según datos compartidos durante la actividad, América Latina mantiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo y una parte significativa de estos delitos está vinculada al crimen organizado.

Ecuador fue señalado como uno de los países más golpeados por la violencia criminal en los últimos años. De acuerdo con cifras presentadas en el encuentro, la tasa de homicidios en territorio ecuatoriano registró un fuerte incremento en apenas cinco años, asociado principalmente a disputas de bandas ligadas al narcotráfico.

En el caso chileno, las autoridades informaron que los secuestros, sicariatos y delitos asociados al crimen organizado aumentaron tras la expansión de grupos internacionales. También se mencionaron operaciones recientes contra redes de lavado de activos que movieron millones de dólares fuera del país.

Los representantes de los cinco gobiernos coincidieron en que la cooperación regional será uno de los principales pilares para enfrentar organizaciones criminales que operan simultáneamente en varios territorios. Además, se anunció que el acuerdo será presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de incorporar a más países del continente.

El ministro chileno de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que la intención es que los compromisos asumidos no queden solo en una fotografía política. “Tenemos que empezar a operar de manera más coordinada. No puede ser que el crimen organizado se enfrente a Estados desorganizados”, señaló durante la cita realizada en Santiago.

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