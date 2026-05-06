Tumbes: PNP interviene a pasajero con carga de 15 kilos de cocaína valorada en USD 18 mil

Personal de la Policía Nacional del Perú detuvo a Junior Laureano Gil Chávez, de 33 años, en el puesto de control aduanero de Carpita en la región Tumbes, luego de hallar entre sus pertenencias una carga de 15 kilogramos de cocaína al interior de una maleta que transportada en un bus de la empresa Solatur.

Según información policial, el decomiso alcanzó un valor aproximado de USD 18.000, de acuerdo con la estimación citada por Exitosa. La carga de droga tendría como destino el sur del país y se presume que sería trasladada posteriormente a Chile.

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El detenido permanece bajo custodia en la División de Investigación Criminal (Divincri) mientras continúa la búsqueda de otros posibles involucrados en el traslado de la sustancia ilícita, según las indagaciones en curso.

Policía de Perú y Ecuador incauta más de 1,5 toneladas de marihuana

En marzo del 2026, más de 1.5 toneladas de marihuana fueron incautadas durante un operativo conjunto entre las fuerzas policiales de Perú y Ecuador. La intervención se realizó en el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes.

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Composición: Infobae Perú

El operativo, denominado “Operación Trilogía”, es resultado de un trabajo coordinado de inteligencia entre la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú y unidades especializadas de Ecuador. Las autoridades lograron desarticular parte de la logística de una red criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas (TID), que utilizaba territorio peruano como punto clave en su ruta de distribución.

Durante la intervención, los agentes detectaron un sistema de ocultamiento altamente sofisticado: la marihuana estaba escondida dentro de 32 vigas metálicas. Tras desmontar estas estructuras, se hallaron 1,957 paquetes de cannabis sativa tipo “creepy”, que en total alcanzaban un peso de 1 tonelada con 579 kilogramos.

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¿Cuál es la condena por tráfico de drogas en Perú?

En el Perú, las condenas por tráfico de drogas pueden tener una pena de prisión de entre 8 y 15 años y una multa de entre 120 y 250 días-multa. Esto incluye en casos como promoción, fabricación o la posesión de drogas con fines de tráfico.

La Policía Nacional del Perú incautó más de 700 kilos de marihuana, valorada en más de S/ 1 millón, en un tráiler en el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Zarumilla, Tumbes. (Foto: Facebook / Tumbes Press)

En todos los casos, la pena se aplica para quienes se encuentran en posesión de sustancias como cocaína, marihuana o estupefacientes psicotrópicos.

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Por otro lado, también existen circunstancias agravantes, como pertenecer a una organización criminal o involucrar grandes cantidades de droga. En estos casos las penas se endurecen y pueden ser de entre 15 y 25 años de cárcel, con multas de 250 a 500 días-multa.

¿Hay una cantidad máxima legal de marihuana que se puede tener en Perú?

En Perú sí existe un límite máximo de marihuana que una persona puede poseer legalmente para consumo personal, sin que sea considerado un delito penal. Según el Artículo 299 del Código Penal, las personas pueden tener hasta 8 gramos de marihuana o 2 gramos de sus derivados -como aceites o resinas- siempre y cuando sea para uso personal e inmediato.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú presentan a tres detenidos y la droga incautada en la Comisaría de Lurín, producto de una operación contra el narcotráfico. Entre los detenidos figura un miembro de la FAP.

Si la cantidad supera estos límites, se presume que la posesión tiene fines de tráfico ilícito, lo que está penado con prisión de 8 a 15 años, según el Artículo 296; y puede agravarse hasta 25 años en casos más serios.

Para fines medicinales, la posesión está permitida con receta y bajo estrictas condiciones legales, pero no hay un límite específico de cantidad definido en la norma, ya que depende de la prescripción médica y la autorización correspondiente.

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