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Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

Tras el triunfazo con Honduras, la ‘blanquirroja’ selló su pase a la instancia final de manera directa. Entérate los detalles del próximo cotejo del ‘equipo de todos’ en el torneo internacional

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¿Quién será rival de Perú en las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026? (FPV)
¿Quién será rival de Perú en las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026? (FPV)

El cierre de la fase de grupos de la Copa Panamericana Sub 17 trajo para Perú un resultado que confirma su gran presente: la selección nacional se impuso con claridad por 3-0 ante Honduras, mostrando superioridad colectiva y solidez en todas sus líneas. Gracias a este triunfo contundente, la selección aseguró su pase directo a las semifinales del torneo.

¿Quién será rival de Perú en semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

La clasificación de la selección peruana Sub 17 a las semifinales de la Copa Panamericana quedó sellada tras el triunfo sobre Honduras, asegurando su lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen junto a Estados Unidos. Ambas selecciones ahora se encuentran a la espera de conocer a sus próximos rivales, mientras se disputan los encuentros de cuartos de final.

Hoy, viernes 29 de mayo, la atención se centra en los duelos clave: Canadá enfrentará a México a las 18:00 horas (hora de Perú), y Venezuela jugará contra Puerto Rico a las 20:00 horas. Los resultados de estos partidos determinarán el cuadro definitivo de las semifinales, que se disputarán este fin de semana.

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Perú tendrá su compromiso de semifinales este sábado 30 de mayo a las 18:00 horas, enfrentando al segundo ganador de una de las llaves de cuartos, mientras que Estados Unidos jugará a las 20:00 horas ante el primer semifinalista. El equipo dirigido por Marcello Bencardino se mantiene expectante y con la ilusión intacta, aguardando su próximo desafío en la etapa decisiva del torneo.

Perú celebró su clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)
Perú celebró su clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

Perú celebró triunfazo frente Honduras

Desde el inicio del partido, Perú impuso una clara superioridad sobre Honduras, quedando reflejado en el primer set, que terminó con un contundente 25-15. El equipo nacional logró marcar el ritmo desde el arranque, mostrando una combinación efectiva de defensa sólida y ataques precisos que desarticularon a su rival.

La selección anfitriona, guiada por Aquino, intentó cambiar la dinámica en el segundo parcial. Por momentos, Honduras logró equilibrar el juego y generar situaciones de peligro, pero la reacción peruana fue inmediata. La escuadra dirigida por Marcello Bencardino demostró templanza en los momentos clave, mantuvo el control táctico y cerró el set por 25-19, ampliando su ventaja y mostrando madurez competitiva.

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La 'bicolor' se impuso ante el anfitrión en duelo por la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

En el tercer y último set, la diferencia se hizo todavía más notoria. Galdos y Cueva encabezaron el ataque peruano, aprovechando cada error y desconcentración de las locales para construir una brecha insalvable en el marcador. El parcial finalizó 25-10 para Perú, resultado que evidenció el dominio absoluto y reflejó la capacidad colectiva del equipo nacional.

Con esta victoria, Perú no solo aseguró su pase directo a semifinales de la Copa Panamericana Sub 17, sino que también dejó en claro su condición de candidato al título. El rendimiento a lo largo del partido reafirma la solidez y ambición de un plantel que busca hacer historia en el certamen continental.

La 'bicolor' fue contundente contra Honduras y pasó a la siguiente etapa del torneo continental. (FPV)

Dónde ver el partido de Perú en semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La semifinal de Perú en la Copa Panamericana Sub 17 podrá verse en directo gracias a la transmisión oficial por el canal de YouTube de CONDEPOR HONDURAS. Esta opción digital garantiza que los seguidores tengan acceso al partido desde cualquier parte, sin las limitaciones de la televisión convencional ni barreras geográficas.

Además de la emisión en vivo, Infobae Perú brindará una cobertura especial y permanente sobre el desempeño de la selección nacional. El seguimiento incluirá actualizaciones en tiempo real, análisis de las jugadas clave y todos los detalles relevantes del paso peruano por Tegucigalpa, permitiendo que los aficionados se mantengan informados y conectados con cada instancia del torneo.

Perú clasificó a las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)
Perú clasificó a las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

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