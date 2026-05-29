PPC oficializó su respaldo a Keiko Fujimori para la segunda vuelta del 7 de junio

El PPC sostuvo que el contexto exige definiciones claras para preservar estabilidad y libertades - Créditos: Andina.

El Partido Popular Cristiano (PPC) oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y Fuerza Popular con miras a la segunda vuelta electoral del 07 de junio, cuando la postulante se enfrentará a Roberto Sánchez en las elecciones generales. En un pronunciamiento político, la agrupación sostuvo que el Perú atraviesa un momento decisivo que exige responsabilidad y compromiso con el futuro del país.

Según la organización política, su posición se sustenta en principios que el partido identifica como ejes de su línea institucional: defensa de la democracia, la dignidad de la persona humana, el Estado de Derecho y la economía social de mercado. En ese marco, la organización planteó que el escenario actual demanda definiciones claras y un curso que preserve la estabilidad y las libertades.

PPC convoca a "nuestros militantes, simpatizantes y ciudadanos a participar con responsabilidad y convicción, pensando siempre en el interés superior del Perú" - Créditos: PPC.

El partido indicó que adoptó la decisión tras una evaluación política orientada a resguardar la institucionalidad democrática. De acuerdo con el comunicado, el respaldo busca contribuir a un clima de gobernabilidad y a la continuidad de un marco institucional que, a juicio de la agrupación, resulta clave para enfrentar los desafíos del país en el corto plazo.

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Además del apoyo formal a Fujimori, el PPC realizó un llamado directo a su base partidaria y al electorado. La organización convocó a militantes, simpatizantes y ciudadanos a participar “con responsabilidad y convicción”, con énfasis en lo que definió como el interés superior del Perú. El pronunciamiento planteó que la participación electoral debe estar guiada por criterios de futuro, más que por cálculos coyunturales.

Debate presidencial

El debate final de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el domingo 31 de mayo a las 20:00 en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estará a cargo de la organización del evento, que será el principal espacio para contrastar propuestas antes de la votación del 7 de junio.

El intercambio durará cerca de una hora y 40 minutos. La dinámica empezará con una intervención de un minuto por cada candidato y una pregunta de los moderadores sobre por qué el electorado debería elegir a cada aspirante. Después, el debate se dividirá en cuatro ejes: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza, temas que marcarán la agenda del próximo gobierno desde el 28 de julio de 2026.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en un debate presidencial para las elecciones de 2026, discutiendo sus propuestas frente a la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turno de participación se definió mediante sorteo público. Fujimori iniciará los bloques de seguridad ciudadana y educación y salud, mientras Sánchez abrirá los segmentos de Estado democrático y derechos humanos, además de economía, empleo y reducción de la pobreza. En la apertura protocolar hablará primero el candidato de Juntos por el Perú, y en la pregunta sobre el voto responderá antes la postulante de Fuerza Popular.

El JNE incorporará interrogantes ciudadanas a través de la campaña “Participa y decide”, con el propósito de obtener respuestas concretas sobre inquietudes diarias. La moderación estará a cargo de Angélica Valdés, directora periodística de Canal N y conductora de Primero a las 8, y Carlos Villarreal, conductor de La Rotativa del Aire en RPP, con más de 30 años de trayectoria.

La transmisión oficial se emitirá por TV Perú (canal 7) y Radio Nacional, ambas señales del IRTP. También se podrá seguir por los canales institucionales del JNE en Facebook y YouTube, además de su portal web. La audiencia en el extranjero tendrá acceso mediante plataformas digitales y TV Perú Internacional. Medios privados como América TV, Canal N y ATV anunciaron cobertura en vivo en televisión y espacios digitales.

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