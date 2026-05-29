Perú

Laura Spoya asombrada tras revelarse chats de su pareja Sebastián Gálvez con Valentino: “Lo invitó a salir”

Magaly Medina analizó los chats revelados en el streaming de Laura Spoya y aseguró que los mensajes tendrían un tono de coqueteo. Y es que, la exMiss Perú quedó sorprendida luego de que Valentino revelara que su saliente la invitó a salir a un conocido local de Miraflores

Guardar
Google icon
Valentino mostró conversaciones con Sebastián, el joven vinculado sentimentalmente a Laura Spoya, y desató una ola de especulaciones en redes sociales. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente edición del programa de Magaly Medina volvió a poner en el centro de la polémica a Laura Spoya, luego de que en su streaming junto a Valentino salieran a la luz comprometedores mensajes atribuidos a Sebastián, el joven con quien la exMiss Perú ya se luce públicamente y a quien incluso habría oficializado como su nueva pareja sentimental.

Todo comenzó cuando el influencer apareció como invitado en el espacio digital ‘La Manada’ y, en medio de bromas y conversaciones aparentemente relajadas, terminó revelando que el saliente de la exMisss Perú le escribía constantemente e incluso la habría invitado a salir. La situación rápidamente tomó por sorpresa a Laura, quien pasó de las risas a quedar completamente desconcertada frente a cámaras.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.
Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina quedó sorprendida

Para Magaly Medina, el episodio dejó más preguntas que respuestas y terminó alimentando rumores sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre Sebastián y Valentino. La conductora no dudó en comentar con ironía y suspicacia cada uno de los detalles mostrados durante el streaming.

PUBLICIDAD

Según explicó Magaly, todo ocurrió cuando Valentino decidió sacar su celular y mostrar conversaciones privadas que habría mantenido con Sebastián.

“Pero ahí, de pronto, el Valentino sacó el celular, abrió el Instagram y le contó a la Laura Espoya que su saliente, sí, el saliente este al que ella ya oficializó, ya lo luce en todos lados, ya lo hace aparecer a su lado. Ese saliente, el mocoso, el chibolo, su colágeno, como ella lo llame, pues dice que le escribía a Valentino e incluso lo invitó a salir”, comentó la periodista de espectáculos.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.
Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya reclama a Valentino que haya invitado a su pareja a fiesta

En el streaming, Laura Spoya reaccionó sorprendida y decidió confrontar directamente a Valentino sobre el tema. “¿A qué se debe que tú hayas invitado a mi señor saliente a tu cumpleaños?”, preguntó entre risas nerviosas.

Sin filtros, Valentino respondió con su característico estilo frontal y lanzó una frase que inmediatamente se viralizó en redes sociales: “¡Está bien, Pe, quería marido, Pe!”, gritó mientras todos en el set estallaban en carcajadas.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.
Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya pidió pruebas a Valentino

Pero la situación no terminó ahí. Valentino continuó revelando detalles de las conversaciones que habría tenido con Sebastián y aseguró que incluso la invitó a salir a un conocido local nocturno en Miraflores. “No, pero él me había invitado una vez que yo estaba en el programa como que para salir, este, a, a misa un jueves por el Kennedy. Y yo no podía porque estaba cansada y le dije: ‘No, ma’. Hasta me insistió”, relató.

PUBLICIDAD

La reacción de Laura fue inmediata. Sorprendida, pidió pruebas de lo que Valentino estaba contando. “¡Ah! No, necesitamos evidencia”, expresó.

En respuesta, Valentino mostró supuestas conversaciones desde su celular y reafirmó que no estaba mintiendo. “Mira, mira, evidencia. Mira, yo no soy mentirosa, pues. Entre mujeres tenemos que apoyarnos, Lau”, dijo mientras enseñaba los mensajes.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.
Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese instante, Laura Spoya no pudo ocultar su impresión y empezó a bromear con evidente incomodidad sobre la situación. “No, Checho, no. No, Checho, eso es muy fuerte. En este momento, eh... Me encuentro, me encuentro descompuesta. Le pido una disculpa a la manada, pero voy a tener que retirarme del set”, señaló entre risas.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando Valentino insinuó que Laura podría no estar viendo completamente quién sería realmente su nueva pareja sentimental. “¿O cómo que Laura es la pantalla?”, lanzó, dejando helados a varios de los presentes.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.
Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Aunque el comentario fue tomado entre bromas, la exchica reality continuó con el tono humorístico, pero dejó entrever que las revelaciones sí la habían impactado. “Porque acabo de ver unos mensajes que me han desconfigurado el CPU”, comentó divertida.

Más adelante, Valentino explicó que Sebastián le escribió primero a través de Instagram luego de verla varias veces en televisión. “Él me respondió una historia el 21 de marzo y me dijo: ‘Oye, te he visto en el canal como tres veces y no saludas’. Pero, o sea, yo no me di cuenta, o sea, tanta gente guapa que veo”, contó.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.
Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de quedarse callada, Laura siguió el juego y lanzó otra frase que generó carcajadas. “Toda aquella persona que haya recibido un mensaje, me lo manda por interno”, dijo, mientras Valentino respondía entre risas: “La ha mandado a Uzi. Yo no sé si fui la otra o fuiste tú la O”.

Como era de esperarse, Magaly Medina no dejó pasar el momento y aprovechó su programa para analizar cada detalle de lo ocurrido. Fiel a su estilo crítico, la conductora aseguró que las conversaciones sí parecían tener un tono de coqueteo.

“Y todavía lo cuadran: ‘Oye, ¿por qué invitaste a mi saliente a tu fiesta?’ Porque quería marido, Pe, le dice el Valentino, que no se calla nada, que siempre es fresco para sus respuestas”, comentó entre risas.

La periodista incluso cuestionó directamente las intenciones del joven saliente de Laura Spoya. “También cuenta Valentino que le dice: ‘Te he visto en el canal como tres veces y no me saludas’. Oye, esa parece una jileada, me parece a mí. Es una jileada, porque si encuentras a Valentino, que él no te ha saludado y agarras y le escribes: ‘Oye, te he visto en el canal como tres veces, ¿y por qué no me saludas?’ O sea, eso le dice un chico a una chica, ¿no? O sea, yo no entiendo”, expresó.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.
Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Pero Magaly no se quedó ahí y también lanzó duras indirectas hacia Laura Spoya por la relación que mantiene actualmente con Sebastián. “Y la otra se hace la: ‘Ay, no, sí, se me acaba de desconfigurar el CPU’. Mira, tú hace rato, Laura Spoya, que tienes desconfigurado el CPU”, comentó burlonamente.

La conductora incluso cuestionó el hecho de que Sebastián haya invitado a Valentino a un conocido bar de Miraflores un jueves por la noche. “Y cuando Valentino cuenta, dice: ‘Sí, porque me invitó a misa por el parque Kennedy’. No es que lo haya invitado a la iglesia, por si acaso. Misa es un local, es un bar tipo discoteca que queda por el parque Kennedy en Miraflores. Y jueves todavía. Entonces, ¿por qué el saliente de la Espolla invita a Valentino a un bar, a una discoteca un jueves por la noche?”, cuestionó.

Finalmente, Magaly dejó entrever que para ella las señales serían bastante evidentes. “Ya saben todos, pensamos igual. Usted piensa igual que yo”, concluyó con ironía, dejando abierta la polémica sobre la verdadera relación entre Sebastián y Valentino.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.
Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Laura SpoyaSebastián GálvezValentinoMagaly MedinaATVMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados ganadores del Gana Diario del jueves 28 de mayo

Como cada jueves, La Tinka divulga los números ganadores del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4595

Resultados ganadores del Gana Diario del jueves 28 de mayo

Qué se celebra el 29 de mayo en el Perú: un mosaico de memoria histórica, desarrollo y desafíos contemporáneos

Las conmemoraciones de esta fecha revelan cómo episodios políticos, avances ambientales y celebraciones culturales confluyen para modelar la identidad nacional y plantean retos que trascienden las fronteras temporales y sectoriales

Qué se celebra el 29 de mayo en el Perú: un mosaico de memoria histórica, desarrollo y desafíos contemporáneos

Carlos Alcántara habla por primera vez sobre su separación y admite que fue difícil el fin de su matrimonio: “Es doloroso”

El popular ‘Cachín’ confesó que el final de una relación larga siempre deja heridas, aunque actualmente intenta rehacer su vida y mantener estabilidad emocional

Carlos Alcántara habla por primera vez sobre su separación y admite que fue difícil el fin de su matrimonio: “Es doloroso”

Youna responde por rumores de boda en Estados Unidos y lanza mensaje: “Samahara sabe mi situación”

El barbero aclaró su situación tras insinuaciones de una expareja y aunque evitó pronunciarse de forma directa, afirmó: “Samahara sabe muy bien mis cosas… sabe absolutamente todo”.

Youna responde por rumores de boda en Estados Unidos y lanza mensaje: “Samahara sabe mi situación”

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Desde Arequipa, la candidata de Fuerza Popular solicitó a sus partidarios registrar en video los sufragios del próximo 7 de junio para garantizar la “transparencia” del proceso electoral

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, pide a peruanos votar por Roberto Sánchez en segunda vuelta

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara habla por primera vez sobre su separación y admite que fue difícil el fin de su matrimonio: “Es doloroso”

Carlos Alcántara habla por primera vez sobre su separación y admite que fue difícil el fin de su matrimonio: “Es doloroso”

Youna responde por rumores de boda en Estados Unidos y lanza mensaje: “Samahara sabe mi situación”

Paloma Fiuza niega haber hablado con Korina Rivadeneira y sorprende al hablar sobre su futuro con Mario Hart: “Lo que pase nadie lo sabe”

Katia Palma se pronuncia tras comunicado de July Naters: “El maestro también tiene que aprender a soltar”

Diego Chávarri cuestiona la imparcialidad de Ethel Pozo y ella le responde: “Eres la persona menos indicada para decir algo”

DEPORTES

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

Cienciano enfrentará a Lanús, vigente campeón, en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final

Miguel Rondelli estudia la posibilidad de reforzar a Melgar para el Torneo Clausura, aunque remarca: “Tenemos un plantel de calidad y jerarquía”

Equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras la fase de grupos

Angélica Aquino vuelve a hablar de su negativa a la selección y define su situación: “Ya he proyectado retirarme”