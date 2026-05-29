Laura Spoya asombrada tras revelarse chats de su pareja Sebastián Gálvez con Valentino: “Lo invitó a salir”

Valentino mostró conversaciones con Sebastián, el joven vinculado sentimentalmente a Laura Spoya, y desató una ola de especulaciones en redes sociales. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente edición del programa de Magaly Medina volvió a poner en el centro de la polémica a Laura Spoya, luego de que en su streaming junto a Valentino salieran a la luz comprometedores mensajes atribuidos a Sebastián, el joven con quien la exMiss Perú ya se luce públicamente y a quien incluso habría oficializado como su nueva pareja sentimental.

Todo comenzó cuando el influencer apareció como invitado en el espacio digital ‘La Manada’ y, en medio de bromas y conversaciones aparentemente relajadas, terminó revelando que el saliente de la exMisss Perú le escribía constantemente e incluso la habría invitado a salir. La situación rápidamente tomó por sorpresa a Laura, quien pasó de las risas a quedar completamente desconcertada frente a cámaras.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina quedó sorprendida

Para Magaly Medina, el episodio dejó más preguntas que respuestas y terminó alimentando rumores sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre Sebastián y Valentino. La conductora no dudó en comentar con ironía y suspicacia cada uno de los detalles mostrados durante el streaming.

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Según explicó Magaly, todo ocurrió cuando Valentino decidió sacar su celular y mostrar conversaciones privadas que habría mantenido con Sebastián.

“Pero ahí, de pronto, el Valentino sacó el celular, abrió el Instagram y le contó a la Laura Espoya que su saliente, sí, el saliente este al que ella ya oficializó, ya lo luce en todos lados, ya lo hace aparecer a su lado. Ese saliente, el mocoso, el chibolo, su colágeno, como ella lo llame, pues dice que le escribía a Valentino e incluso lo invitó a salir”, comentó la periodista de espectáculos.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya reclama a Valentino que haya invitado a su pareja a fiesta

En el streaming, Laura Spoya reaccionó sorprendida y decidió confrontar directamente a Valentino sobre el tema. “¿A qué se debe que tú hayas invitado a mi señor saliente a tu cumpleaños?”, preguntó entre risas nerviosas.

Sin filtros, Valentino respondió con su característico estilo frontal y lanzó una frase que inmediatamente se viralizó en redes sociales: “¡Está bien, Pe, quería marido, Pe!”, gritó mientras todos en el set estallaban en carcajadas.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya pidió pruebas a Valentino

Pero la situación no terminó ahí. Valentino continuó revelando detalles de las conversaciones que habría tenido con Sebastián y aseguró que incluso la invitó a salir a un conocido local nocturno en Miraflores. “No, pero él me había invitado una vez que yo estaba en el programa como que para salir, este, a, a misa un jueves por el Kennedy. Y yo no podía porque estaba cansada y le dije: ‘No, ma’. Hasta me insistió”, relató.

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La reacción de Laura fue inmediata. Sorprendida, pidió pruebas de lo que Valentino estaba contando. “¡Ah! No, necesitamos evidencia”, expresó.

En respuesta, Valentino mostró supuestas conversaciones desde su celular y reafirmó que no estaba mintiendo. “Mira, mira, evidencia. Mira, yo no soy mentirosa, pues. Entre mujeres tenemos que apoyarnos, Lau”, dijo mientras enseñaba los mensajes.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese instante, Laura Spoya no pudo ocultar su impresión y empezó a bromear con evidente incomodidad sobre la situación. “No, Checho, no. No, Checho, eso es muy fuerte. En este momento, eh... Me encuentro, me encuentro descompuesta. Le pido una disculpa a la manada, pero voy a tener que retirarme del set”, señaló entre risas.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando Valentino insinuó que Laura podría no estar viendo completamente quién sería realmente su nueva pareja sentimental. “¿O cómo que Laura es la pantalla?”, lanzó, dejando helados a varios de los presentes.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Aunque el comentario fue tomado entre bromas, la exchica reality continuó con el tono humorístico, pero dejó entrever que las revelaciones sí la habían impactado. “Porque acabo de ver unos mensajes que me han desconfigurado el CPU”, comentó divertida.

Más adelante, Valentino explicó que Sebastián le escribió primero a través de Instagram luego de verla varias veces en televisión. “Él me respondió una historia el 21 de marzo y me dijo: ‘Oye, te he visto en el canal como tres veces y no saludas’. Pero, o sea, yo no me di cuenta, o sea, tanta gente guapa que veo”, contó.

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Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de quedarse callada, Laura siguió el juego y lanzó otra frase que generó carcajadas. “Toda aquella persona que haya recibido un mensaje, me lo manda por interno”, dijo, mientras Valentino respondía entre risas: “La ha mandado a Uzi. Yo no sé si fui la otra o fuiste tú la O”.

Como era de esperarse, Magaly Medina no dejó pasar el momento y aprovechó su programa para analizar cada detalle de lo ocurrido. Fiel a su estilo crítico, la conductora aseguró que las conversaciones sí parecían tener un tono de coqueteo.

“Y todavía lo cuadran: ‘Oye, ¿por qué invitaste a mi saliente a tu fiesta?’ Porque quería marido, Pe, le dice el Valentino, que no se calla nada, que siempre es fresco para sus respuestas”, comentó entre risas.

La periodista incluso cuestionó directamente las intenciones del joven saliente de Laura Spoya. “También cuenta Valentino que le dice: ‘Te he visto en el canal como tres veces y no me saludas’. Oye, esa parece una jileada, me parece a mí. Es una jileada, porque si encuentras a Valentino, que él no te ha saludado y agarras y le escribes: ‘Oye, te he visto en el canal como tres veces, ¿y por qué no me saludas?’ O sea, eso le dice un chico a una chica, ¿no? O sea, yo no entiendo”, expresó.

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Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.

Pero Magaly no se quedó ahí y también lanzó duras indirectas hacia Laura Spoya por la relación que mantiene actualmente con Sebastián. “Y la otra se hace la: ‘Ay, no, sí, se me acaba de desconfigurar el CPU’. Mira, tú hace rato, Laura Spoya, que tienes desconfigurado el CPU”, comentó burlonamente.

La conductora incluso cuestionó el hecho de que Sebastián haya invitado a Valentino a un conocido bar de Miraflores un jueves por la noche. “Y cuando Valentino cuenta, dice: ‘Sí, porque me invitó a misa por el parque Kennedy’. No es que lo haya invitado a la iglesia, por si acaso. Misa es un local, es un bar tipo discoteca que queda por el parque Kennedy en Miraflores. Y jueves todavía. Entonces, ¿por qué el saliente de la Espolla invita a Valentino a un bar, a una discoteca un jueves por la noche?”, cuestionó.

Finalmente, Magaly dejó entrever que para ella las señales serían bastante evidentes. “Ya saben todos, pensamos igual. Usted piensa igual que yo”, concluyó con ironía, dejando abierta la polémica sobre la verdadera relación entre Sebastián y Valentino.

Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.