Sujetos encapuchados queman vehículo en el Rímac: camioneta terminó destruida por el fuego

Una camioneta fue incendiada en la urbanización Palomares, en el Rímac, y quedó calcinada tras un fuego que, según testigos, duró más de una hora (Créditos: Panamericana TV)

Individuos incendiaron una camioneta en el Rímac y el ataque activó la alerta en la urbanización Palomares, donde el vehículo quedó calcinado tras un fuego que, según testigos, duró más de una hora. El propietario, señalado por vecinos como un prestamista, presentó una denuncia en la comisaría El Manzano, mientras la Policía investiga si el hecho responde a extorsión o a un ajuste de cuentas.

De acuerdo con información difundida por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, el atentado ocurrió la noche del jueves. Testigos indicaron que tres sujetos jóvenes, encapuchados, llegaron caminando hasta la unidad estacionada, rompieron una de las ventanas, arrojaron gasolina y encendieron el vehículo. Bomberos acudieron a la emergencia y, según residentes, requirieron apoyo de personas del lugar para controlar las llamas.

Un elemento agravó el riesgo: el vehículo era a gas y, en las inmediaciones, existen instalaciones vinculadas a ese suministro. Vecinos señalaron que el objetivo fue evitar que el fuego alcanzara viviendas cercanas, por lo que utilizaron agua y tierra como medidas de contención mientras los equipos de respuesta trabajaban en la zona.

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Testigos indicaron que los atacantes escaparon hacia camino de Amancaes, amenazaron a un agente de seguridad y realizaron disparos al aire - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Siempre según versiones vecinales, los atacantes se retiraron tras iniciar el incendio y escaparon en dirección a camino de Amancaes. En su retirada, añadieron los testigos, amenazaron a un agente de seguridad que resguardaba el acceso a la urbanización. También afirmaron que los agresores realizaron disparos al aire, lo que elevó la tensión en el área por la presencia de personas en la vía pública a pocos metros del punto del ataque.

El propietario asentó la denuncia ante la comisaría y el caso quedó en investigación policial. Las diligencias deberán establecer el móvil y recoger elementos que permitan identificar a los responsables, entre ellos testimonios y registros de la zona.

La camioneta terminó inservible y el área permaneció cercada mientras continuaban las verificaciones. Residentes indicaron que el hecho ocurrió cerca de la institución educativa Micaela Bastidas, un dato que reforzó la preocupación por la seguridad en el entorno inmediato.

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Bomberos atendieron la emergencia y, de acuerdo con residentes, vecinos apoyaron en las labores para controlar las llamas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Pedido vecinal por control de accesos

Un vecino relató que regresaba de trabajar cuando se encontró con el incendio. “Yo venía de trabajar y me veo con la sorpresa de que había acá un incendio. No sabía de qué se trataba, pero al mirar veo el carro que está incendiado”, declaró ante el medio. En su testimonio, explicó que evitó acercarse al inicio por el riesgo y luego observó cómo residentes apoyaron a los bomberos.

El mismo vecino reclamó mayor vigilancia pese a la presencia de rejas y casetas. “Yo pienso que acá más seguridad en la urbanización Palomares y sobre todo el presidente debe poner más seguridad, porque entran y salen como tu casa”, sostuvo. También señaló que se trata de “una vía militar” y “una urbanización del ejército”, por lo que cuestionó la facilidad de acceso.

Canales de emergencia

El Gobierno activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un canal gratuito y reservado que opera las 24 horas. La línea permite denunciar hechos de extorsión y solicitar resguardo inmediato. El servicio se articula con la Central de Emergencias 105 y habilita el envío de evidencias, como audios o videos, por parte de los ciudadanos.

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Línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.

Celular 942841978: número directo para realizar reportes.

Comisarías: dependencias distritales donde se reciben denuncias.

Depincri: unidades especializadas de la Policía a cargo de investigar estos casos.