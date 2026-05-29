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Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La ‘blanquirroja’ obtuvo su segundo triunfo en la competencia internacional: le ganó po 3-0 al anfitrión y aseguró su pase a la siguiente etapa. Entérate de los detalles del gran logro nacional

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Perú clasificó a las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)
Perú clasificó a las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

La selección peruana Sub 17 confirmó su protagonismo en la Copa Panamericana 2026 al cerrar la fase de grupos con una victoria contundente por 3-0 ante Honduras. El resultado, conseguido frente al anfitrión, permitió al combinado nacional terminar como líder del Grupo B y avanzar directamente a las semifinales del torneo continental.

La actuación de Perú se caracterizó por un desempeño colectivo firme y efectivo en ambos extremos del campo. La defensa se mantuvo sólida, mientras que la ofensiva generó constantes ocasiones y supo capitalizar las oportunidades para sentenciar el partido. Desde el inicio del encuentro, el equipo dirigido por Marcello Bencardino asumió el control y no dejó margen de reacción al rival.

La 'bicolor' fue contundente contra Honduras y pasó a la siguiente etapa del torneo continental. (FPV)

Así fue el triunfazo de Perú sobre Honduras que dio clasificación a las semifinales

La diferencia entre ambos equipos se plasmó desde el inicio, cuando Perú se llevó el primer set con un marcador de 25-15, dejando claro su dominio en todas las líneas. El equipo nacional supo combinar solidez defensiva y precisión en ataque para marcar el ritmo del encuentro desde los primeros minutos.

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En el segundo parcial, la selección anfitriona elevó su nivel competitivo y, con el liderazgo de Aquino, logró equilibrar algunos tramos del set. Las locales generaron peligro y por momentos amenazaron con revertir la tendencia, pero la respuesta peruana fue inmediata.

El conjunto dirigido por Marcello Bencardino mantuvo la calma en los momentos más exigentes y volvió a imponer condiciones en el tramo final del set. Gracias a una buena distribución del juego y a la efectividad ofensiva, Perú cerró el segundo parcial por 25-19, consolidando su ventaja en el partido.

La 'bicolor' se impuso ante el anfitrión en duelo por la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

En el tercer set, la superioridad peruana fue aún más notoria. Aprovechando cada desconcentración de las hondureñas, la selección nacional construyó rápidamente una diferencia amplia en el marcador. Galdos y Cueva lideraron las acciones ofensivas y se convirtieron en las principales referencias del ataque.

El último parcial terminó con un claro 25-10 a favor de Perú, un resultado que reflejó el dominio absoluto del equipo a lo largo del encuentro. Con esta victoria, la escuadra nacional reafirma su candidatura en la Copa Panamericana Sub 17 y mantiene intactas sus aspiraciones de alcanzar el título.

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El sólido triunfo ante Honduras permitió que Perú se ubicara entre las selecciones más destacadas de la fase de grupos de la competencia internacional. La regularidad mostrada en cada partido fue determinante para asegurar la clasificación directa a las semifinales y fortalecer el perfil competitivo del equipo nacional.

Perú celebró su clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)
Perú celebró su clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

¿Quién será rival del Perú en las semifinales?

El avance de la selección peruana Sub 17 en la Copa Panamericana quedó confirmado tras su última victoria ante Honduras. El equipo nacional, junto a Estados Unidos, ya espera rival en la siguiente fase, habiendo asegurado su pase directo a las semifinales gracias a su rendimiento en la etapa de grupos.

Hoy, viernes 29 de mayo, se desarrollarán los últimos enfrentamientos de la fase de grupos, y la ‘blanquirroja’ deberá aguardar para conocer a su contrincante. Las llaves de semifinales será la siguiente:

- Perú vs semifinalista 2

- Estados Unidos vs semifinalista 1

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