Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Keiko Fujimori pidió a los personeros de Fuerza Popular que utilicen sus celulares para registrar en video el proceso de conteo de votos durante la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, con el objetivo de asegurar la transparencia

La lideresa presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó este jueves a los personeros de su agrupación que utilicen sus celulares para registrar en video el proceso de conteo de votos durante la segunda vuelta que se realizará el próximo 7 de junio, cuando se medirá con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Durante un mitin de cierre de campaña en Arequipa, Fujimori señaló que esta acción busca asegurar la “transparencia” del voto. “Está prohibido hacer un enlace en vivo al momento del escrutinio, al momento del conteo, pero sí se puede hacer la grabación con los celulares. (...) A lo que se están inscribiendo como personeros, al momento del conteo, prendan su celular para grabar”, invocó.

Precisó que esta recomendación alcanza también a los partidarios de Juntos por e Perú para que “todos los observadores” puedan “garantizar la voluntad popular”.

“Aquí lo que buscamos son elecciones transparentes. Aquí lo que buscamos es que el Estado nuevamente se vuelva un Estado eficiente, con capacidad de gestión, con sentido de urgencia. El motivo más importante por el que estamos acá es para defender la democracia. Les pido que se unan para defenderla como personeros”, agregó.

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La candidata señaló que esta recomendación también es válida para los partidarios de Juntos por el Perú, buscando que todos los observadores puedan garantizar la voluntad popular y unas elecciones transparentes

Fujimori reiteró sus cuestionamientos sobre el proceso electoral de hace cinco años, cuando denunció un presunto fraude tras perder frente al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), aunque no presentó pruebas para sustentar sus acusaciones.

“Ya vimos también lo que pasó en el año 2021. Este 7 de junio lo que vamos a elegir es qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de futuro queremos construir para nuestros hijos”, avanzó.

Las declaraciones de la candidata ocurren cuando la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) difundida por el diario La República le otorga 36% de intención de voto, frente al 30% que alcalza Sánchez.

Según el sondeo, Fujimori concentra el mayor respaldo en Lima Metropolitana (51%) y en el norte del país (32%), a diferencia de Sánchez, que registra cifras superiores en el centro (40%), el sur (35%) y el oriente (38%).

Fujimori insistió en la importancia de defender la democracia, reiterando sus cuestionamientos al proceso electoral de 2021, donde denunció fraude sin presentar pruebas

La encuesta indica además que 26% de los electores aún no decide a quién darle su sufragio, porcentaje que en abril pasado era del 13%. El 65% afirma que mantendrá su elección, cifra que sube a 71% entre los habitantes de Lima Metropolitana. El voto definido predomina en hombres (68%), mayores de 30 años (68%) y sectores socioeconómicos A/B (72%).

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Repunte

La reciente diferencia de 6 puntos porcentuales a favor de Fujimori representa el primer repunte significativo desde la publicación de dos sondeos la semana pasada. En un estudio de la empresa Datum difundido por el diario El Comercio, la candidata obtuvo un 39,5 % de la intención de voto frente al 36,1 % de Sánchez.

La encuesta, realizada entre el 17 y el 20 de mayo sobre una muestra de 1.200 personas, señaló asimismo que el 15,9 % de los electores optaría por el voto en blanco o nulo, mientras que el 8,5 % permanece indeciso.

Los resultados se aproximaron a los de la empresaIpsos,que le otorgó a Fujimori un 39 % y al líder de Juntos por el Perú un 35 % de intención de voto.