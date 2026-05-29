Karla Tarazona lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez en plena ‘boda’: “Me quedo con todo”

La conductora Magaly Medina comenta con escepticismo la ceremonia simbólica realizada por Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes recurrieron a un chamán para proteger su relación de la envidia y la infidelidad. ATV/ Magaly TV La Firme.

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez volvió a convertirse en tema de conversación luego de que ambos protagonizaran una peculiar y llamativa “boda ancestral” dirigida por el brujo John “Supay” Villanueva, ceremonia que realizaron días antes de su esperada boda civil.

Sin embargo, más allá de los rituales, las limpias energéticas y las promesas de fidelidad eterna, lo que realmente terminó robándose la atención fue la inesperada advertencia que la conductora radial le lanzó al líder de la Gran Orquesta Internacional en plena ceremonia.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos debido al historial sentimental de Christian Domínguez, marcado por escándalos de infidelidad que han perseguido al cantante durante años. Por ello, cada palabra dicha durante esta singular ceremonia terminó siendo analizada al detalle por los seguidores de la pareja.

Karla Tarazona y Christian Domínguez realizan boda ancestral antes de su matrimonio civil. Captura: Magaly TV La Firme.

“Se queda con todo”

Todo ocurrió mientras el maestro espiritual John ‘Supay’ Villanueva realizaba el ritual simbólico que, según explicó, buscaba proteger la relación de las malas energías, la envidia y cualquier situación que pudiera afectar el vínculo amoroso entre ambos. Durante el evento, Karla Tarazona no dejó pasar la oportunidad para lanzar un comentario cargado de humor, pero también de advertencia, frente al propio Christian Domínguez.

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“¿Si pasa algo maestro?, me quedo con todo”, dijo Karla entre risas mientras observaba al brujo, dejando en claro cuáles serían las consecuencias si el cantante volviera a protagonizar algún episodio de deslealtad.

Lejos de tomarlo como una simple broma, el brujo respondió inmediatamente respaldando a la conductora. “Quédate con todo”, contestó John “Supay” Villanueva frente a todos los presentes y ante la mirada de Christian Domínguez, quien optó por mantenerse en silencio mientras la escena generaba risas y comentarios.

Karla Tarazona y Christian Domínguez realizan boda ancestral antes de su matrimonio civil. Captura: Magaly TV La Firme.

Luego de ese momento, ambos continuaron participando de la ceremonia espiritual y firmaron una especie de acta simbólica que selló oficialmente esta “boda ancestral”, la cual realizaron como antesala a su matrimonio civil programado para el próximo 2 de junio.

Según explicó el propio John “Supay” Villanueva, el ritual tuvo como finalidad fortalecer el vínculo sentimental entre Karla y Christian, además de protegerlos de las críticas, la envidia y cualquier mala energía externa que pudiera afectar su relación.

“Lo que se ha hecho es una boda astral, contra la envidia, para que ese amor sea fuerte, duradero, eterno, para que no hablen mal. Por eso se le ha hecho una limpia y un abre caminos”, explicó el maestro espiritual ante las cámaras.

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Karla Tarazona y Christian Domínguez realizan boda ancestral antes de su matrimonio civil. Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes mostraron a la pareja participando activamente de cada parte del ritual, rodeados de elementos esotéricos, espadas ceremoniales, inciensos y diversos objetos simbólicos que formaban parte de la ceremonia. El ambiente estuvo cargado de misticismo y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la pareja y los usuarios en redes sociales.

Pero eso no fue todo. Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando el brujo aseguró públicamente que el trabajo espiritual realizado serviría para que Christian Domínguez cambie definitivamente y nunca más le sea infiel a Karla Tarazona.

“Ahora va a cambiar, va a ser distinto, por el trabajo que se ha hecho en el cuerpo, en el alma de la persona. Para que él esté rígido, con ese amor a Tarazona”, manifestó convencido el maestro espiritual.

Karla Tarazona y Christian Domínguez realizan boda ancestral antes de su matrimonio civil. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Fue canje?

La pareja ha protagonizado una historia marcada por rupturas, reconciliaciones y constantes polémicas mediáticas. Después de varios años separados y tras relaciones sentimentales con otras figuras del espectáculo, Karla y Christian decidieron darse una nueva oportunidad amorosa, sorprendiendo incluso a quienes pensaban que entre ellos ya no existía posibilidad de reconciliación.

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Sin embargo, la sombra de las infidelidades del pasado continúa persiguiendo al cantante. Por ello, cualquier declaración relacionada con confianza, lealtad o fidelidad suele generar inmediata repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.

Karla Tarazona y Christian Domínguez realizan boda ancestral antes de su matrimonio civil. Captura: Magaly TV La Firme.

Otro aspecto que despertó curiosidad fue conocer si la pareja había pagado por participar en esta llamativa ceremonia ancestral. Ante ello, las cámaras del programa de Magaly Medina consultaron directamente al brujo sobre una posible transacción económica; sin embargo, John “Supay” Villanueva negó tajantemente haber cobrado dinero. “Nada, absolutamente nada. Vinieron porque necesitaban mi ayuda. Tienen mucha fe”, respondió el maestro espiritual.

Las palabras del brujo también generaron debate entre los televidentes, especialmente porque aseguró que la pareja acudió a él por convicción y fe personal, buscando protección para su futura unión matrimonial.

Karla Tarazona y Christian Domínguez realizan boda ancestral antes de su matrimonio civil. Captura: Magaly TV La Firme.

Pese a las críticas y comentarios, lo cierto es que la pareja parece decidida a apostar nuevamente por su historia de amor. La boda ancestral se convirtió así en una especie de símbolo de este nuevo comienzo que ambos desean construir, aunque no exento de dudas, advertencias y recuerdos del pasado.

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Por ahora, Karla Tarazona dejó en claro que está dispuesta a seguir adelante con Christian Domínguez, pero también evidenció que no piensa tolerar nuevamente una traición. Y aunque todo se dijo entre risas y en medio de un ritual místico, su frase terminó resonando con fuerza: “¿Si pasa algo maestro?, me quedo con todo”.

Karla Tarazona y Christian Domínguez realizan boda ancestral antes de su matrimonio civil. Captura: Magaly TV La Firme.