Perú

Paro de transportistas urbanos: gremio exige ser incluido en el subsidio al diésel que se le dio a carga e interprovincial

La medida del gobierno que otorga apoyo económico a ciertos sectores del transporte ha generado descontento entre empresas urbanas, cuyos representantes afirman que no fueron considerados dentro de la asignación de recursos oficiales

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Avenida principal en Lima bloqueada por una fila de camiones, buses y combis. Los vehículos estacionados muestran logos de gremios y carteles de protesta.
Una larga fila de camiones de carga pesada, buses y combis bloquea una avenida principal en Lima durante una jornada de protesta gremial por subsidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paro de transportistas urbanos en Perú volvió a escalar por el subsidio al diésel que el Gobierno destinó al transporte de carga e interprovincial y que, según los gremios, dejó afuera a las empresas urbanas. El decreto de urgencia, publicado en El Peruano, autoriza hasta 33 millones de soles. Los dirigentes piden ser incluidos.

En declaraciones a la radio Exitosa, Julio Raurau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), sostuvo que el beneficio no alcanza al servicio urbano. "Para nosotros no existe ningún subsidio“, dijo, y recordó que durante la pandemia tampoco recibieron el apoyo que, según afirmó, se había anunciado para el sector.

Larga fila de camiones de carga rojos, azules y buses blancos y azules bloquean una avenida principal bajo un cielo nublado. Varios vehículos exhiben carteles de protesta.
Camiones de carga pesada, buses y combis detienen el tránsito en una avenida principal de Lima, Perú, durante un paro de transporte en demanda de subsidios al gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reclamo se da en medio del aumento del combustible y de la crisis de seguridad en Lima y Callao. Dirigentes del rubro señalaron a Exitosa que no fueron convocados a las conversaciones que destrabaron el paro del transporte de carga y evalúan nuevas medidas si el Ejecutivo no amplía el alcance del subsidio.

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Reclamo de los transportistas urbanos por el subsidio al diésel

Raurau afirmó en Exitosa que el decreto consolida un trato desigual entre modalidades de transporte y que el Estado priorizó de manera sostenida a las empresas de carga e interprovinciales. Según su postura, el alza del combustible golpea con más fuerza a quienes trabajan en rutas urbanas por sus márgenes y por la presión diaria de costos operativos.

Una larga fila de buses urbanos, predominantemente blancos con uno rojo, se encuentra detenida en una avenida de Lima bajo un cielo gris nublado, sin personas visibles.
Una larga fila de buses urbanos permanece detenida en una amplia avenida de Lima, creando una atmósfera de espera e incertidumbre ante la inminencia de un paro de transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

"Los transportistas urbanos seguimos sin apoyo“, sostuvo, y comparó la situación con los recursos asignados a los corredores complementarios y al Metropolitano, que, según su planteo, recibieron subsidios mientras el resto del sistema no tuvo asistencia equivalente.

También atribuyó parte de la crisis a la falta de diálogo con el Ejecutivo. En esa línea, vinculó el deterioro del trabajo cotidiano a controles y sanciones que, de acuerdo con su denuncia, terminan en multas discutidas por el sector y dejan a conductores expuestos a extorsiones en distintas zonas del país.

Ciudadanos piden reducción del pasaje tras subsidio al diésel aprobado por el Gobierno. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Ciudadanos piden reducción del pasaje tras subsidio al diésel aprobado por el Gobierno. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Cuestionamientos a la reforma del transporte y a la ley de puntos

Según informó Exitosa, Raurau responsabilizó a integrantes de Juntos por el Perú por la situación del transporte urbano y criticó la reforma aplicada en 2013. Para el dirigente, esa normativa favoreció el crecimiento de la informalidad y deterioró el servicio. "El usuario es el gran perjudicado“, afirmó en la entrevista.

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El presidente de CONET Perú también cuestionó la ley de puntos al señalar que quitó licencias profesionales y agravó la inestabilidad laboral. En ese marco, dijo que mantuvo contacto con la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien, según su versión, se comprometió a derogar esa norma y a impulsar beneficios sociales para los conductores.

Manos sobre el volante de un autobús con un chaleco reflectante amarillo visible. Un distintivo azul con la palabra 'Transporte' y un camión cuelga del retrovisor.
Las manos de un conductor de autobús descansan sobre el volante, con un chaleco reflectante y un distintivo gremial de 'Transporte' visible, reflejando la tensión de una jornada de paro en el servicio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras continúan las coordinaciones entre regiones, los gremios urbanos sostienen que la medida publicada en El Peruano no resuelve sus demandas y advierten que, si no se amplía el beneficio, podrían definir una nueva paralización del transporte urbano en Perú en las próximas semanas.

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