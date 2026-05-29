Paro de transportistas urbanos: gremio exige ser incluido en el subsidio al diésel que se le dio a carga e interprovincial

El paro de transportistas urbanos en Perú volvió a escalar por el subsidio al diésel que el Gobierno destinó al transporte de carga e interprovincial y que, según los gremios, dejó afuera a las empresas urbanas. El decreto de urgencia, publicado en El Peruano, autoriza hasta 33 millones de soles. Los dirigentes piden ser incluidos.
En declaraciones a la radio Exitosa, Julio Raurau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), sostuvo que el beneficio no alcanza al servicio urbano. "Para nosotros no existe ningún subsidio“, dijo, y recordó que durante la pandemia tampoco recibieron el apoyo que, según afirmó, se había anunciado para el sector.
El reclamo se da en medio del aumento del combustible y de la crisis de seguridad en Lima y Callao. Dirigentes del rubro señalaron a Exitosa que no fueron convocados a las conversaciones que destrabaron el paro del transporte de carga y evalúan nuevas medidas si el Ejecutivo no amplía el alcance del subsidio.
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Reclamo de los transportistas urbanos por el subsidio al diésel
Raurau afirmó en Exitosa que el decreto consolida un trato desigual entre modalidades de transporte y que el Estado priorizó de manera sostenida a las empresas de carga e interprovinciales. Según su postura, el alza del combustible golpea con más fuerza a quienes trabajan en rutas urbanas por sus márgenes y por la presión diaria de costos operativos.
"Los transportistas urbanos seguimos sin apoyo“, sostuvo, y comparó la situación con los recursos asignados a los corredores complementarios y al Metropolitano, que, según su planteo, recibieron subsidios mientras el resto del sistema no tuvo asistencia equivalente.
También atribuyó parte de la crisis a la falta de diálogo con el Ejecutivo. En esa línea, vinculó el deterioro del trabajo cotidiano a controles y sanciones que, de acuerdo con su denuncia, terminan en multas discutidas por el sector y dejan a conductores expuestos a extorsiones en distintas zonas del país.
Cuestionamientos a la reforma del transporte y a la ley de puntos
Según informó Exitosa, Raurau responsabilizó a integrantes de Juntos por el Perú por la situación del transporte urbano y criticó la reforma aplicada en 2013. Para el dirigente, esa normativa favoreció el crecimiento de la informalidad y deterioró el servicio. "El usuario es el gran perjudicado“, afirmó en la entrevista.
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El presidente de CONET Perú también cuestionó la ley de puntos al señalar que quitó licencias profesionales y agravó la inestabilidad laboral. En ese marco, dijo que mantuvo contacto con la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien, según su versión, se comprometió a derogar esa norma y a impulsar beneficios sociales para los conductores.
Mientras continúan las coordinaciones entre regiones, los gremios urbanos sostienen que la medida publicada en El Peruano no resuelve sus demandas y advierten que, si no se amplía el beneficio, podrían definir una nueva paralización del transporte urbano en Perú en las próximas semanas.