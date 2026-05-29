Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Melissa Klug confirma problemas con Jesús Barco

Melissa Klug admitió que enfrenta dificultades sentimentales con Jesús Barco, padre de su última hija, tras las especulaciones que surgieron por su reciente participación en el reality ‘La granja VIP Perú’. La confirmación llegó después de que el programa Magaly TV, la firme difundiera mensajes y declaraciones de ambos protagonistas, lo que intensificó los rumores sobre una posible ruptura.

Según reportó Magaly TV, la firme, la situación cobró fuerza cuando Klug y Barco dejaron de compartir imágenes juntos en sus redes sociales, una práctica habitual en su relación. Esta ausencia generó inquietud entre sus seguidores y motivó a la prensa local a indagar sobre el estado de la pareja. Al ser consultada por un reportero, la empresaria respondió con una frase que llamó la atención: “Problemas que nunca faltan”, confirmando así que la pareja atraviesa un momento complicado.

Indirectas a través de redes

Las tensiones se vieron reflejadas en diferentes publicaciones en redes sociales. Jesús Barco, exfutbolista, compartió un mensaje en el que expresó arrepentimiento. “Hija, perdóname por todo”, publicó Barco, dirigiéndose aparentemente a su hija en común con Klug. El mensaje fue interpretado como una señal de distanciamiento y autocrítica, y se viralizó rápidamente en los medios digitales.

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Magaly TV, la firme accedió a una conversación privada en la que Klug explicó el trasfondo de una de sus publicaciones más comentadas. En ese mensaje, la empresaria reflexionó sobre la importancia de elegir adecuadamente a los padres de los hijos, lo que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Barco. “Hice un repost de un mensaje (sobre) elegir bien a los papás de tus hijos, para que después no estén en mi situación con mis juicios y viviendo un desgaste emocional, mientras soy yo quien los cría”, señaló Klug, según la conversación difundida por el programa conducido por Magaly Medina.

La empresaria aclaró que la publicación no se refería únicamente a su situación actual, sino al desgaste emocional que ha experimentado durante años a raíz de los conflictos con los padres de sus hijos. “El mensaje hacía referencia al desgaste emocional que he enfrentado durante años debido a los conflictos relacionados con los padres de mis hijos”, precisó Klug en el mismo intercambio.

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La mediática pareja, Melissa Klug y Jesús Barco, estaría pasando por una nueva crisis de pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición pública de los problemas de pareja generó comentarios en la prensa de espectáculos. Magaly TV, la firme destacó la tendencia de la pareja a utilizar redes sociales para lanzar mensajes indirectos, en lugar de resolver sus diferencias en privado. Magaly Medina, conductora del programa, cuestionó la dinámica. “Una pareja no puede eternamente estar viviendo bajo el mismo techo y lanzándose mensajes indirectos a través de sus redes sociales. Eso significa solo una cosa, que el nivel de comunicación seguramente es cero”, afirmó la periodista.

Magaly Medina consideró que, en ocasiones, tomar distancia puede ser la mejor opción para evitar conflictos recurrentes. La conductora sugirió que alejarse podría ayudar a ambas partes a clarificar sus sentimientos y decidir el rumbo de la relación. “A veces es mejor darse un tiempo, respirar y que cada uno vaya por su lado hasta que encuentre lo que realmente quiere hacer”, comentó la conductora.

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La conductora Magaly Medina analiza la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug, mientras esta última se muestra visiblemente afectada por los recientes acontecimientos mediáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jesús Barco y Melissa Klug iniciaron su relación en 2020 y, desde entonces, han compartido detalles de su vida familiar en distintas plataformas digitales. El nacimiento de su hija en 2023 marcó una nueva etapa en la pareja, que hasta hace poco se mostraba unida en eventos y celebraciones. La reciente ausencia de publicaciones conjuntas y los mensajes cruzados han originado especulaciones sobre una separación definitiva, aunque ninguno de los dos ha confirmado una ruptura formal.

Por el momento, no se ha anunciado oficialmente una separación ni se han dado detalles sobre los pasos a seguir en la relación.

Según la periodista, los recientes mensajes cruzados en redes sociales reflejan tensiones entre la empresaria y el futbolista, quienes aún comparten hogar y la crianza de su hija. Magaly TV La Firme