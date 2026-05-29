El exintegrante de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, envió un mensaje a los votantes peruanos en el marco de la segunda vuelta del próximo 7 de junio, y llamó públicamente a los ciudadanos a votar por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, e incluso llamó “fascistas” a Keiko Fujimori y a su padre, el exdictador Alberto Fujimori.

“Este es un mensaje para el pueblo de Perú. (...) Hay una verdadera lucha en marcha en Perú ahora mismo. Hay una elección, creo. Hay dos candidatos. Una es Fujimori. Esta es la hija de un fascista, una persona extraña que debería ser descartada por completo por el simple hecho de ser fascista. Y el otro es un hombre llamado Roberto Sánchez, por quien deben salir a votar”, indicó Waters en un video publicado en sus redes sociales.

Según el músico británico, el voto por el candidato de Juntos por el Perú va en línea con su apoyo al expresidente Pedro Castillo, a quien ya dedicó pronunciamientos en el pasado y por el que pidió su libertad luego de intentar dar un golpe de Estado en el año 2022. Durante su video, Waters hizo referencia a la intención de Sánchez de liberar al exmandatario.

PUBLICIDAD

Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, pide a peruanos votar por Roberto Sánchez en segunda vuelta. (Foto: Composición - Infobae)

“Roberto Sánchez debe ser elegido por ustedes, el pueblo de Perú, como su próximo presidente. Lo primero que hará será liberar a Pedro Castillo de la cárcel. ¿Me escuchas? Soy inglés, ¿de acuerdo? Vivo en Barbados. Sí, así es. ¿De acuerdo? Pero me importan los derechos humanos, me importan tus derechos (...)”, indicó.

“Vota, vota, vota por Roberto Sánchez porque la mujer Fujimori es una fascista (...) ¿De acuerdo? Te robará todo lo que tienes, incluyendo tu patria. Sánchez, vota. Vota por Roberto Sánchez, por favor”, fue su mensaje final.

Roger Waters y su apoyo a Pedro Castillo

El vínculo entre el músico británico y el expresidente Castillo no es reciente. Durante el proceso de su juicio oral por el intento de golpe de Estado, Waters emitió una serie de pronunciamientos vinculados al exmandatario en el que se posicionó en contra de su detención, a la que acusó de ser política, y exigió su liberación.

Lilia Paredes y Roger Waters aparecen juntos para defender a Pedro Castillo. Video: Cuarto Poder

En julio del 2025, durante una conversación por Zoom, la exprimera dama Lilia Paredes se reunió con Waters para defender a su esposo, quien enfrentaba un juicio por rebelión.

“Pedro Castillo es un hombre de pueblo y espero que sea liberado de prisión mañana, obviamente, pero igual de obvio, el genocidio en Palestina debería parar”, dijo Roger Waters, quien incluso cuestionó a los jueces que tenían a cargo del juicio oral contra el exmandatario y sus coacusados.

PUBLICIDAD

“Soy inglés, no sé nada, pero tengo preguntas. Uno: ¿Quién nombra a estos jueces? ¿Para quién trabajan? ¿Trabajan para el pueblo peruano o para alguien más? ¿Quién les paga a estos jueces? Es lo que quiero saber", cuestionó.

Incluso, según el extracto difundido por Cuarto Poder, Roger Waters ofreció un brindis por la exprimera dama. “Este brindis es por Lilia Paredes, que está con nosotros y por todas las personas de Sudamérica, pero particularmente por los pueblos indígenas en el Perú”, dijo.