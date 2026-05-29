La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario

La situación actual de José Rivera en Universitario de Deportes adquirió una nueva dimensión tras sus recientes declaraciones, en las que abordó tanto la polémica con camiseta que lo marginó de las últimas convocatorias como el contexto personal que atraviesa fuera del campo. El delantero nacional, hasta ahora en silencio, decidió explicar públicamente los motivos que influyeron en su ausencia, en medio de versiones que especulan sobre una posible salida del club.

“Nunca fue mi intención, como lo dije, yo nunca lo hice queriendo faltar el respeto a Universitario ni a la hinchada, porque uno nunca puede estar por encima de un club, peor que un club que te está dando de comer”, relató el ‘Tunche’ conmovido en entrevista con ‘Enfocados’.

El delantero de la 'U' se pronunció sobre el duro momento que vive luego de su error. (Enfocados)

Rivera confesó el episodio que le tocó vivir tras cometer su error; los constantes insultos y amenazas que viene aguantando él y su esposa, quien se encuentra delicada de salud debido a todo eso. Su desgarradora confesión generó muchas reacciones por parte de los hinchas ‘cremas’ y también ‘blanquiazules’.

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“A mi esposa ya la vienen atacando, quizás porque me casé. El Tunche ya no está metiendo goles. Insultos, tras insultos, insultos. Isabel se enfermó. No les puedo decir qué es, pero es algo muy complicado que nos tocó pasar en la vida. Había momentos de mucho sufrimiento, había noches que ella no podía dormir y yo tenía que estar despierto, tenía que estar cuidándola. A la ‘U’ le tocaba jugar de visita o donde sea, entonces a ella le tocaba alguna operación. Entonces, yo le decía: Mi amor, pero ¿cómo te vas a quedar sola? “Te cuido”. Y ella lo único que me decía siempre era: “No, mi amor, todo va a estar bien”“, contó el atacante.

La indignación de Jefferson Farfán tras duro momento del ‘Tunche’ Rivera

Tras la dura confesión de José Rivera sobre los insultos y amenazas que viene recibiendo tras polémica con Universitario de Deportes, generó la indignación de Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ le mostró todo su apoyo y pidió que la dirigencia de la ‘U’ se haga cargo del delicado momento que está viviendo el ‘Tunche’.

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“Es bueno que lo sepan para que vean lo que los futbolistas a veces pasan fuera del campo. Ahora están escuchando todo lo que él viene pasando. Y los hinchas de la ‘U’, los dirigentes, las personas que manejan Universitario no saben. Por eso hay que ir, sentarse con él, sentarse con la familia, qué está pasando, el psicólogo. Eso pasa mucho en Europa, de saber qué es lo que pasa con el futbolista del club. ¿Ustedes creen que una persona que viene haciendo lo que viene haciendo el Tunche comete un error y lo quieren sepultar?“, apuntó el exdelantero de Alianza Lima.

Isabel Sifuentes, odontóloga y empresaria, comparte su pasión por el deporte y Universitario, consolidando una pareja admirada por los hinchas.

Además, el ‘10 de la calle’ fue contundente en mencionar que los hinchas no pueden meterse con la familia y pidió respeto para el delantero y su esposa.

“Y peor, meterse con la familia que no tiene nada que ver, gente, no jodan. ¿Hasta cuándo? A la final le afecta a la familia. Claro, él también está destruido. La familia es su esposa también. Está contando acá en Enfocados lo que está viviendo", añadió.

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