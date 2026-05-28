José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Fotografía de archivo, tomada el pasado 19 de febrero, del presidente interino de Perú, José María Balcázar, al atender a la prensa, en Lima (Perú). EFE/STR

El presidente interino José María Balcázar declaró este jueves que está dispuesto a otorgar “amnistía a todos los políticos” que enfrentan investigaciones, al señalar que el país “no puede permanecer peleándose permanentemente”.

“Entonces, estamos en magnífico momento como para pensarlo, esperando que no debamos pelearnos, debemos unirnos. Si por mí fuera, yo daría amnistía a todos los políticos que tienen que ver algo con algún tipo de investigación (...) a eso apuntamos”, afirmó en Palacio de Gobierno durante una ceremonia de reconocimiento a las buenas prácticas en libertad sindical y negociación colectiva.

En ese momento, el canal estatal TV Perú interrumpió la transmisión del evento, en el que el mandatario estaba acompañado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández.

Balcázar presentó su propuesta en el contexto de un llamado a superar la polarización política y social en el país. “En Alemania, por ejemplo, ahí la democracia es real. Ahí no hay peleas, ahí no se entiende la palabra partido político porque partido significa, pues separarse y allá no se separan. El grupo político que gana lo llama al que ha perdido y le dice: aquí están mis ministros. Y todos apuntalan, pero a un plan quinquenal”, expresó.

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José María Balcázar

También reconoció el esfuerzo de los dirigentes sindicales y destacó el papel de la negociación colectiva. “Una democracia que se entienda no solamente como inclusiva, sino que sea una democracia real y verdadera. Entonces, el sindicalismo tiene la obligación de ir también... dando ideas a sus amigos sindicalizados de que tenemos que prepararnos”, sostuvo.

El jefe de Estado citó a la excanciller alemana Angela Merkel como ejemplo internacional de liderazgo y recomendó la lectura de la primera encíclica del papa León XIV, “Magnifica humanitas”, dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial.