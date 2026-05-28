Perú

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

El presidente interino propuso dejar atrás la confrontación política durante una ceremonia oficial, donde defendió el diálogo social y la búsqueda de consensos

Guardar
Google icon
Fotografía de archivo, tomada el pasado 19 de febrero, del presidente interino de Perú, José María Balcázar, al atender a la prensa, en Lima (Perú). EFE/STR
Fotografía de archivo, tomada el pasado 19 de febrero, del presidente interino de Perú, José María Balcázar, al atender a la prensa, en Lima (Perú). EFE/STR

El presidente interino José María Balcázar declaró este jueves que está dispuesto a otorgar “amnistía a todos los políticos” que enfrentan investigaciones, al señalar que el país “no puede permanecer peleándose permanentemente”.

“Entonces, estamos en magnífico momento como para pensarlo, esperando que no debamos pelearnos, debemos unirnos. Si por mí fuera, yo daría amnistía a todos los políticos que tienen que ver algo con algún tipo de investigación (...) a eso apuntamos”, afirmó en Palacio de Gobierno durante una ceremonia de reconocimiento a las buenas prácticas en libertad sindical y negociación colectiva.

En ese momento, el canal estatal TV Perú interrumpió la transmisión del evento, en el que el mandatario estaba acompañado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández.

Balcázar presentó su propuesta en el contexto de un llamado a superar la polarización política y social en el país. “En Alemania, por ejemplo, ahí la democracia es real. Ahí no hay peleas, ahí no se entiende la palabra partido político porque partido significa, pues separarse y allá no se separan. El grupo político que gana lo llama al que ha perdido y le dice: aquí están mis ministros. Y todos apuntalan, pero a un plan quinquenal”, expresó.

PUBLICIDAD

José María Balcázar
José María Balcázar

También reconoció el esfuerzo de los dirigentes sindicales y destacó el papel de la negociación colectiva. “Una democracia que se entienda no solamente como inclusiva, sino que sea una democracia real y verdadera. Entonces, el sindicalismo tiene la obligación de ir también... dando ideas a sus amigos sindicalizados de que tenemos que prepararnos”, sostuvo.

El jefe de Estado citó a la excanciller alemana Angela Merkel como ejemplo internacional de liderazgo y recomendó la lectura de la primera encíclica del papa León XIV, “Magnifica humanitas”, dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial.

Temas Relacionados

José Balcázarperu-politica

Más Noticias

Sporting Cristal 0-2 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘celeste’, afectado por cuatro ausencias, intentará mantenerse en competencia internacional en su visita al conjunto paraguayo. Sigue la cobertura de este encuentro

Sporting Cristal 0-2 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Petroperú: ProInversión asume fondo de rescate de USD 2.000 millones con uso exclusivo para compra de crudo, ¿Bajo qué modalidad?

El financiamiento autorizado por el Decreto de Urgencia N° 003-2026 busca sostener la operación y evitar el deterioro financiero de Petroperú

Petroperú: ProInversión asume fondo de rescate de USD 2.000 millones con uso exclusivo para compra de crudo, ¿Bajo qué modalidad?

Bienestar psicológico en el trabajo: su impacto en la seguridad y la productividad

El análisis de condiciones psicosociales en el trabajo muestra que factores como el estrés y la fatiga impactan no solo en el bienestar, sino en la ocurrencia de incidentes y en la productividad de las empresas

Bienestar psicológico en el trabajo: su impacto en la seguridad y la productividad

Cecilio Domínguez amplió la diferencia en Sporting Cristal vs Cerro Porteño en Copa Libertadores 2026 por una infracción de Gabriel Santana

Una mano dentro del área del volante brasileño alertó al VAR. La falta fue corroborada por el árbitro, quien concedió el penal. El ‘10′ de Paraguay se hizo cargo de canjearlo por gol

Cecilio Domínguez amplió la diferencia en Sporting Cristal vs Cerro Porteño en Copa Libertadores 2026 por una infracción de Gabriel Santana

El reto de dejar atrás la sombra de los gobiernos de turno: “Nadie debería presionarnos”

La jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez, afirma que ningún ministerio ni entidad del Gobierno debe interferir en la línea informativa de TVPerú, Radio Nacional y sus plataformas digitales. Su gestión coincide con la segunda vuelta electoral y con el desafío de convertir una señal estatal históricamente asociada al poder político en un verdadero medio público

El reto de dejar atrás la sombra de los gobiernos de turno: “Nadie debería presionarnos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez se declara dispuesto a renunciar “y llamar a nuevas elecciones” si intentan vacarlo en eventual gestión

Roberto Sánchez se declara dispuesto a renunciar “y llamar a nuevas elecciones” si intentan vacarlo en eventual gestión

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

PJ le da la razón a Delia Espinoza y declara inaplicable su inhabilitación por 10 años

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Hugo García desata polémica y genera críticas tras revelar cómo corrió la Maratón de Lima: vomitando y sin dormir

Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”

Nadeska Widausky: el INPE la lleva a Ancón II mientras define en qué penal cumplirá los nueve meses de prisión preventiva

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

DEPORTES

Sporting Cristal 0-2 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 0-2 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Cecilio Domínguez amplió la diferencia en Sporting Cristal vs Cerro Porteño en Copa Libertadores 2026 por una infracción de Gabriel Santana

Golazo de Pablo Vegetti tras anticiparse a la defensa en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España