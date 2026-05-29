Perú

Antauro Humala envía carta notarial a Carlos Álvarez: Exige que elimine video y se disculpe en 48 horas

“Bajo el ropaje de un supuesto ‘humor’, incurre de forma directa en el delito de difamación y calumnia”, se lee en el documento cursado al excandidato presidencial

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Líder etnocacerista considera denigrante y difamatoria la imitación del excandidato presidencial. Foto: composición Infobae
Líder etnocacerista considera denigrante y difamatoria la imitación del excandidato presidencial. Foto: composición Infobae

El etnocacerista Antauro Humala envió una carta notarial al excandidato presidencial y nuevamente humorista Carlos Álvarez exigiendo el retiro de un video que considera agraviante y una rectificación pública en un plazo máximo de 48 horas.

Se trata del video publicado por Álvarez el miércoles 26 de mayo en su cuenta de Facebook, donde presenta una imitación de Antauro Humala, a quien llama “Antauro Fumala”. Más que una imitación con fines humorísticos, es una difamación, sostiene el aliado del candidato presidencial de Roberto Sánchez.

“El motivo de la presente es exigirle el cese inmediato, retiro definitivo y la rectificación pública respecto al video de contenido altamente agraviante publicado y difundido a través de su página oficial de Facebook y plataformas digitales conectadas Dicho material, bajo el ropaje de un supuesto ‘humor’, incurre de forma directa en el delito de difamación y calumnia, causando un grave e irreparable daño moral, ético, profesional, familiar, así como en su condición de oficial del Ejército del Perú en situación de retiro y lider politico”, se lee en la carta notarial a la que accedió Infobae.

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Carta notarial de Antauro Humala a Carlos Álvarez
Carta notarial de Antauro Humala a Carlos Álvarez

La defensa de Humala también considera denigrante la modificación de su apellido a Fumala, en referencia al consumo de sustancias psicoactivas. Afirman que es una “técnica de amplificación del daño, pues no solo busca criticar, sino ridiculizar y fijar en el imaginario colectivo una condición degradante e inexacta”.

“Su video de Facebook no ejerce una crítica política a las ideas; ejerce una agresión sistemática a la integridad familiar y al estatus ético-militar del Mayor EP Humala Tasso, buscando minar su legitimidad frente a la organización política que representa a nivel nacional y mundial, generando un perjuicio cuantificable en términos de confianza y representación pública”, se lee en el documento.

Por ello, Antauro Humala exige que en un plazo perentorio de 48 horas, Carlos Álvarez proceda a retirar el video de Facebook y de cualquier otra plataforma que maneje, y “publicar un video de rectificación y disculpas públicas en las mismas condiciones de difusión y alcance, aclarando que las imputaciones e ironizaciones fácticas realizadas carecen de veracidad y han vulnerado el honor del Mayor EP Igor Antauro Humala Tasso, de su familia y de su organización política”.

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De lo contrario, dice la carta notarial, los abogados de Humala interpondrán una querella por difamación agravada solicitando los respectivos años de prisión y una reparación civil “por la afectación moral, profesional y política causada”.

Carta notarial de Antauro Humala a Carlos Álvarez
Carta notarial de Antauro Humala a Carlos Álvarez

Antauro Humala reaparece

Antauro Humala reapareció públicamente durante una conferencia de prensa, donde reafirmó su respaldo al candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú en la segunda vuelta electoral.

Humala sostuvo que su movimiento etnocacerista aportó aproximadamente la mitad del 12% de los votos que obtuvo Juntos por el Perú en la primera vuelta y aseguró que la convergencia entre ambos sectores continuará. Además, aclaró que no ha solicitado ni aceptará cargos ministeriales en un eventual gobierno de Sánchez, pese a que este le ofreció públicamente la titularidad de Defensa o del Interior.

Humala enfatizó que el apoyo de su organización es de carácter ideológico e institucional y no está condicionado a la obtención de cargos. También descartó que la propuesta de recuperar territorios en Chile forme parte del programa de Juntos por el Perú, señalando que es una postura exclusiva del etnocacerismo.

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