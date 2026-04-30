El Tren de Aragua se expande fuera de Lima y se oculta en zonas de difícil acceso, advierte fiscal de crimen organizado

Un megaoperativo ejecutado en ocho regiones del país permitió a la Fiscalía logró la captura de 26 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Pero, además, permitió a las autoridades confirmar un cambio clave en la dinámica del crimen organizado: el desplazamiento de esta red delictiva hacia provincias, zonas de frontera y territorios de difícil control estatal.

El fiscal César Changa explicó que esta organización ya no opera principalmente en Lima, sino que ha extendido su presencia a otras regiones. “Hemos detectado, a diferencia de otros casos, que el Tren de Aragua sí tiene presencia en la sierra, en las fronteras, en la selva”, señaló.

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El operativo, que incluyó el allanamiento de 39 inmuebles, se concentró exclusivamente en provincias, lo que evidencia esta nueva estrategia territorial. Según detalló, las intervenciones continúan en zonas de acceso complicado. “Hablamos de lugares distantes en la selva, con rutas difíciles de ingreso”, indicó.

Fiscalía alerta nueva geografía del crimen en Perú

Repliegue responde a presión policial en la capital

De acuerdo con la Fiscalía, este desplazamiento no es casual, sino una reacción directa a los operativos ejecutados en la capital en años anteriores. “La fiscalía le ha dado duros golpes en la costa. Por eso hemos advertido que se ha replegado hacia zonas de difícil control”, explicó Changa.

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Este cambio implica un reto adicional para las autoridades, ya que las organizaciones criminales aprovechan la menor presencia estatal en estas áreas para reorganizarse y continuar operando.

Además, el fiscal advirtió que la organización utiliza mecanismos para evadir la justicia, como la rotación constante de sus integrantes. “Cuatro meses están en un departamento, luego se van a otro”, precisó.

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Tren de Aragua se adapta y se mueve a zonas de difícil acceso

Rotación y movilidad como estrategia criminal

La movilidad constante es uno de los principales mecanismos de protección de la organización. Según la Fiscalía, esta práctica busca evitar que las víctimas o las autoridades logren identificar y capturar a los responsables.

“¿Para qué rotan? Para evitar la persecución policial y que las víctimas que escapen los señalen”, explicó Changa.

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Este patrón refuerza la hipótesis de una organización flexible, capaz de adaptar su funcionamiento según el nivel de presión policial en cada territorio.

El fiscal César Changa estuvo a cargo del operativo

Cambio en el mapa del crimen y los golpes en Lima

El fiscal advirtió que este comportamiento evidencia una evolución del crimen organizado en el país. “El Tren de Aragua es una organización transnacional que en cada país muta”, afirmó.

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En el caso peruano, esa mutación se traduce en una descentralización operativa: mientras se expande hacia zonas menos vigiladas del interior —donde incursiona en delitos como la trata de personas—, en Lima ha consolidado la extorsión y el sicariato como sus principales herramientas para infundir terror.

Los golpes ejecutados en la capital explican, en parte, este repliegue. En octubre de 2025, un megaoperativo conjunto de la PNP y el Ministerio Público permitió la desarticulación parcial de ‘Los occidentales’, una red vinculada al Tren de Aragua dedicada a extorsionar a empresas de transporte público.

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El trabajo de inteligencia fue clave: la Fiscalía utilizó diligencias, testimonios con identidad reservada y análisis de evidencia para mapear la estructura y operatividad de la organización. El operativo culminó con la detención de 24 integrantes, así como el allanamiento simultáneo de 30 inmuebles y una celda carcelaria, lo que evidenció el alcance territorial y la capacidad de infiltración de esta red criminal.