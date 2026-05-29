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¿Cuál es el elemento necesario que te permitirá sobrevivir por casi tres días ante un terremoto devastador?

Un kit de emergencia permite actuar con rapidez y seguridad cuando ocurre un sismo, según organismos internacionales, y debe contener agua, alimentos, documentación y medicamentos suficientes para cada persona

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Este video animado presenta una guía para la preparación de una mochila de emergencia. Muestra la importancia de incluir artículos esenciales como alimentos, agua, botiquín de primeros auxilios, ropa y documentos importantes. La producción es del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), enfocándose en la prevención y respuesta ante posibles situaciones de riesgo o desastres naturales.

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso, lo que convierte a la preparación en el principal recurso para aumentar las probabilidades de resguardo. Tener lista una mochila de emergencia permite a las personas y familias actuar de manera rápida y eficaz si es necesario evacuar una vivienda o permanecer aislados por varias horas. Según informes de la Cruz Roja Internacional, una mochila equipada con insumos básicos puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

De acuerdo con recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), la mochila debe ubicarse en un lugar accesible y ser revisada periódicamente, ya que su contenido puede deteriorarse o perder vigencia. Estos organismos subrayan que cada segundo cuenta durante un terremoto y que la improvisación suele aumentar el riesgo de lesiones o complicaciones.

Infografía de Indeci explicando la mochila de emergencia. Muestra una mochila, mapa de Perú con zonas sísmicas (Arequipa, Moquegua, Tacna) y elementos esenciales.
Indeci detalla el contenido esencial de la mochila de emergencia y su rol crucial para las primeras 24 horas tras un sismo, especialmente en zonas como Arequipa, Moquegua y Tacna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos imprescindibles: ¿Qué debe llevar una mochila de emergencia?

La selección de los artículos responde a criterios de supervivencia, salud, comunicación y documentación. La mochila de emergencia ideal debe contener recursos que permitan cubrir necesidades mínimas durante al menos 72 horas:

  • Agua potable (mínimo dos litros por persona)
  • Alimentos no perecederos (barras energéticas, frutos secos, alimentos enlatados)
  • Linterna y pilas de repuesto
  • Radio portátil a pilas o con dínamo
  • Manta térmica o de supervivencia
  • Botiquín de primeros auxilios completo
  • Mascarillas y guantes
  • Ropa interior y una muda de ropa abrigada
  • Silbato para señalización
  • Copias de documentos personales y lista de contactos de emergencia
  • Teléfono móvil con cargador portátil
  • Dinero en efectivo en billetes pequeños
  • Artículos de higiene básica (jabón, toallitas húmedas, papel higiénico)
  • Medicamentos de uso habitual

Una presentadora explica los contenidos esenciales de una mochila de emergencia. Se muestra una mochila naranja con un símbolo de cruz roja y la palabra 'Emergencia'. Se mencionan artículos como botellas de agua, algodón y gasas. La presentadora también indica que el peso de la mochila no debe exceder un límite. Este video informativo de la organización Latina Noticias instruye sobre la preparación para posibles contingencias.

La Cruz Roja Internacional destaca que la elección de cada elemento debe considerar las características y necesidades particulares de los integrantes de la familia, como la presencia de bebés, personas mayores o con condiciones crónicas.

Familia de cuatro sentada en el suelo de un salón, empacando una mochila de emergencia con agua, comida, linterna, manta, botiquín y documentos.
Padres e hijos colaboran en la preparación de una mochila de emergencia en su sala de estar, asegurando tener listos suministros básicos como agua, alimentos y botiquín ante cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones especiales para familias y personas vulnerables

Las recomendaciones internacionales sugieren adaptar la mochila de emergencia según el número de miembros y sus particularidades. En hogares con bebés, es indispensable incluir pañales, leche en polvo y biberones. Para quienes requieren medicación específica, se aconseja guardar dosis extra junto a las recetas médicas.

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Infografía detallada mostrando una mochila de emergencia y todos los artículos esenciales divididos en categorías como documentos, alimentos, ropa, botiquín y herramientas.
Una infografía ilustra los elementos esenciales que debe contener una mochila de emergencia para garantizar la seguridad y preparación ante desastres o evacuaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se informa que muchas familias pasan por alto la inclusión de elementos para mascotas, como alimento, correa y recipientes para agua. Además, en zonas donde los inviernos son rigurosos, se recomienda incorporar guantes, gorros y mantas adicionales.

El Ministerio de Salud y el INDECI sugiere revisar el contenido de la mochila al menos una vez cada seis meses. Esto permite reemplazar alimentos o medicamentos vencidos y actualizar los documentos y contactos de emergencia.

Vista cenital de una mochila de emergencia abierta con botellas de agua, alimentos, linterna, radio, botiquín, mascarillas, guantes, ropa, dinero y teléfono.
Una mochila de emergencia abierta muestra todos sus elementos esenciales para la supervivencia, organizados cuidadosamente sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud (MINSA) resalta que contar con una mochila de emergencia en casa es fundamental para afrontar situaciones de desastre, como terremotos, ya que permite disponer de insumos esenciales incluso cuando los servicios básicos o la atención médica no están disponibles. Según la institución, la mochila debe contener artículos que cubran necesidades básicas de salud y supervivencia, como:

  • Un botiquín con medicamentos,
  • vendas,
  • gasas,
  • mascarillas,
  • agua oxigenada y
  • analgésicos,
  • así como alimentos no perecibles y
  • agua potable.
Infografía que muestra una mochila de emergencia central y los iconos de sus contenidos esenciales: documentos, agua, alimentos, ropa, higiene, botiquín y herramientas.
Esta infografía detalla los elementos cruciales que debe contener una mochila de emergencia, organizada en categorías como documentos, alimentos, higiene, ropa y herramientas, vital para la preparación ante cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el MINSA recomienda incluir objetos específicos para niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, como pañales y medicamentos de uso diario, para garantizar la continuidad de sus tratamientos hasta que llegue la ayuda profesional.

Tres personas posan frente a una farmacia "FARMAMINSA" junto a un contenedor rojo para medicamentos; dos llevan letreros de DIGEMID y MINSA
Funcionarios de Minsa y Digemid inauguran uno de los 164 puntos de acopio en Lima Metropolitana para desechar medicamentos vencidos de forma segura y evitar su comercio ilegal. (Foto: Minsa)

El MINSA también aconseja revisar periódicamente el contenido de la mochila de emergencia y reemplazar aquellos productos que hayan expirado o perdido su eficacia. Es importante mantener actualizados los medicamentos y documentos, además de realizar simulacros familiares que incluyan la ubicación de la mochila y un plan de evacuación. De acuerdo con la entidad, esta preparación contribuye a reducir el riesgo de complicaciones y facilita una respuesta rápida y organizada ante cualquier desastre natural, brindando mayor autonomía a las familias durante los primeros días posteriores a la emergencia

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Un botiquín rojo abierto con vendajes y pastillas, junto a una identificación, billetes de dinero y un formulario de contactos de emergencia.
Un botiquín de primeros auxilios abierto junto a documentos de identificación, efectivo y una lista de contactos, enfatizando la importancia de la preparación para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la prevención y la educación

Más allá de preparar la mochila, la educación en prevención sísmica resulta fundamental. Organizaciones como la OMS y la Cruz Roja Internacional insisten en la importancia de realizar simulacros regulares en el hogar y de que todos los integrantes conozcan la ubicación de la mochila y el plan de evacuación.

La mayoría de los heridos en terremotos resultan afectados por la falta de insumos básicos o por no saber cómo actuar durante los primeros minutos tras el sismo. La preparación previa reduce la exposición a peligros y contribuye a mantener la calma en medio de la emergencia.

La mochila de emergencia se convierte así en una herramienta clave de autoprotección y cuidado colectivo. Su contenido debe ajustarse a las recomendaciones de organismos expertos y a las necesidades particulares de cada hogar. La revisión periódica y la actualización de los insumos refuerzan la capacidad de respuesta ante un terremoto.

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