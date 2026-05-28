Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

Bassco Soyer inicia su historia con la selección peruana a nivel absoluto. - Crédito: FPF

“La selección peruana es algo que sueño”, le confío Bassco Soyer a Infobae a finales del 2025. Mañana, tarde y noche, la idea de ser llamado por la ‘bicolor’ sobrevolaba su cabeza y tan solo se despejaba cuando se mimetizaba con Gil Vicente. Hoy ese anhelo pasó a volverse una inobjetable realidad luego de que se confirmara su presencia en los amistosos FIFA contra Haití y España.

El entrenador Mano Menezes no tuvo dudas en citar a Soyer. Durante los últimos tres meses ha seguido muy de cerca su marcada evolución en la escuadra de reserva del club de Barcelos. La irrupción goleadora del centrocampista decantó la balanza al igual que su buen juego constante como amenaza en área contraria.

El llamamiento fue demasiado esperado por Bassco. Caída la noche en Portugal, estuvo atento desde su dispositivo móvil a la última convocatoria nacional. Al escuchar su nombre, su corazón se encogió de alegría y no dudó en externar su emoción con una historia de Instagram en la que se aprecia emojis de felicidad pura.

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