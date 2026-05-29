Leslie Shaw destruye a Paloma Fiuza tras elogios a Mario Hart: “Que se diviertan, pero no se reproduzcan”

La cantante Leslie Shaw respondió contundentemente a Paloma Fiuza, calificando sus elogios a Mario Hart como una señal de necesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica alrededor de Mario Hart, Paloma Fiuza y los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial con Korina Rivadeneira continúa creciendo, y esta vez quien decidió entrar de lleno al tema fue nada menos que Leslie Shaw, expareja del piloto y una de las figuras que mejor conoce el historial sentimental del exchico reality.

La cantante no se guardó absolutamente nada y reaccionó sin filtros luego de escuchar las recientes declaraciones de la brasileña sobre Mario, a quien describió como un hombre “lindo”, “educado”, “inteligente” y hasta confesó que “le encanta”.

Lejos de mantenerse al margen, Leslie optó por responder con ironía, sarcasmo y hasta lanzando comentarios que rápidamente encendieron las redes sociales. Sus palabras no solo generaron revuelo entre los seguidores del espectáculo peruano, sino que además volvieron a colocar en el centro de la conversación la situación sentimental de Mario Hart y Korina Rivadeneira.

La cantante Leslie Shaw sonríe en un primer plano en un podcast, mientras que a su lado, Paloma Fiuza y Mario Hart sonríen juntos en un evento, en medio de la controversia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo comenzó cuando a Leslie Shaw le mencionaron las declaraciones que Paloma Fiuza ofreció recientemente en un podcast, donde habló abiertamente sobre la buena relación que mantiene con Mario Hart desde la época de ‘Combate’. Aunque la brasileña aclaró que actualmente solo existe amistad, sus elogios hacia el piloto despertaron rumores de una posible cercanía sentimental futura.

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Al escuchar el tema, Leslie reaccionó inmediatamente y lanzó una frase que sorprendió incluso a los entrevistadores. “La calle está dura, la entiendo, porque cada vez es más difícil encontrar chicos guapos”, comentó entre risas, dejando entrever que entendía el interés de Paloma hacia su expareja.

Sin embargo, segundos después elevó aún más el tono de sus declaraciones y lanzó un comentario que rápidamente empezó a viralizarse. “Me imagino que por eso está necesitada”, dijo sin filtros, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Leslie Shaw sorprende al opinar sobre Paloma Fiuza y los rumores con Mario Hart. Captura: Amor y Fuego.

Leslie Shaw recomendó a Paloma Fiuzza que viaje

Las palabras de la cantante no tardaron en dividir opiniones. Mientras algunos usuarios tomaron el comentario como una simple broma sarcástica, otros consideraron que fue una indirecta bastante fuerte hacia la exchica reality brasileña.

Pero Leslie Shaw no se quedó ahí. Durante la conversación, incluso le recomendó a Paloma Fiuza buscar opciones amorosas fuera del Perú y aseguró que, por su belleza, podría encontrar fácilmente hombres atractivos en otros países. “Amiga anda a Miami, en Europa también hay chicos lindos. Ella es linda, ella se puede dar el gusto”, expresó.

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La cantante continuó con el tono relajado y bromista; sin embargo, volvió a sorprender cuando lanzó otra frase que terminó robándose la atención de todos. “Que se diviertan, solo que no se reproduzcan”, soltó entre carcajadas, dejando atónitos a varios de los presentes.

Las declaraciones de Leslie Shaw rápidamente se convirtieron en tendencia debido a la historia sentimental que mantiene con Mario Hart. Como se recuerda, ambos protagonizaron una de las relaciones más mediáticas del espectáculo peruano y terminaron en el año 2016 en medio de rumores y acusaciones de infidelidad que marcaron fuertemente la farándula nacional de aquella época.

Leslie Shaw reacciona con una expresión enérgica tras sus declaraciones sobre Paloma Fiuza y los elogios de esta última a Mario Hart, en una imagen que muestra a los tres personajes televisivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, Leslie Shaw también fue consultada directamente sobre los rumores que apuntan a una supuesta separación o crisis entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Aunque evitó profundizar demasiado en el tema, sí dejó claro que le sorprendía todo lo que estaba ocurriendo.

“No tengo idea qué habrá pasado… pucha sí qué pena”, respondió brevemente la cantante al ser consultada sobre la situación sentimental de su expareja.

Las especulaciones sobre Mario y Korina se intensificaron en las últimas semanas luego de que diversos programas de espectáculos afirmaran que la pareja ya no estaría viviendo junta. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una separación.

Leslie Shaw sorprende al opinar sobre Paloma Fiuza y los rumores con Mario Hart. Captura: Amor y Fuego.