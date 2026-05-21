Sicarios asesinan a balazos Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura: su chofer y seguridad están graves

El alcalde distrital de Veintiséis de Octubre (Piura), Víctor Hugo Febre, fue asesinado este jueves durante un ataque perpetrado por sicarios que luego huyeron del lugar, según un despacho del medio local Noticias Piura 3.0.

El burgomaestre se encontraba en el interior de su camioneta cuando sufrió el atentado, tras lo cual fue trasladado de emergencia al centro de salud de San Sebastián, donde los médicos solo confirmaron su deceso debido a la gravedad de las heridas. Su chofer y agente de seguridad se encuentran heridos.

Febre, de 44 años, había militado en el partido político Acción Popular entre 2006 y 2010 y luego en Unión Democrática del Norte, con la que fue elegido regidor distrital en 2014. En 2018 postuló sin éxito a la alcaldía del mismo distrito por Unión por el Perú. En 2022 resultó electo alcalde por el movimiento Contigo Región.

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