Perú

Sicarios asesinan a balazos Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura: su chofer y seguridad están graves

La muerte de Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre, genera conmoción en Piura y reaviva el debate sobre la inseguridad en la región

Guardar
Google icon
Alcalde Piura

El alcalde distrital de Veintiséis de Octubre (Piura), Víctor Hugo Febre, fue asesinado este jueves durante un ataque perpetrado por sicarios que luego huyeron del lugar, según un despacho del medio local Noticias Piura 3.0.

El burgomaestre se encontraba en el interior de su camioneta cuando sufrió el atentado, tras lo cual fue trasladado de emergencia al centro de salud de San Sebastián, donde los médicos solo confirmaron su deceso debido a la gravedad de las heridas. Su chofer y agente de seguridad se encuentran heridos.

Febre, de 44 años, había militado en el partido político Acción Popular entre 2006 y 2010 y luego en Unión Democrática del Norte, con la que fue elegido regidor distrital en 2014. En 2018 postuló sin éxito a la alcaldía del mismo distrito por Unión por el Perú. En 2022 resultó electo alcalde por el movimiento Contigo Región.

PUBLICIDAD

En desarrollo.

Temas Relacionados

Víctor Hugo Febreperu-noticiasperu-politica

Más Noticias

SASPE: sistema de alerta sísmica peruano no habría funcionado durante sismo de magnitud 6.1

Especialistas explicaron que la activación de la alarma depende de sensores instalados en puntos estratégicos, los cuales deben transmitir datos de forma inmediata a los centros de control

SASPE: sistema de alerta sísmica peruano no habría funcionado durante sismo de magnitud 6.1

Arley Rodríguez confiesa la verdadera razón de su abrupta salida de FC Cajamarca: “Nos tenían amenazados”

El delantero colombiano afirmó que el club intentó recortarle 30% del sueldo, usó excusas deportivas para despedirlo y, según su relato, hubo amenazas a jugadores para forzar rescisiones sin pagar

Arley Rodríguez confiesa la verdadera razón de su abrupta salida de FC Cajamarca: “Nos tenían amenazados”

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

El diario más importante de la ciudad de Hamburgo ha reportado el emocionante recorrido del ‘Colo’ en el ATP Rothenbaum al tiempo que ha revelado un paso burocrático del peruano en Alemania

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

Decanos de San Marcos piden levantar la huelga, mientras dirigentes exigen la vacancia de Jeri Ramón en medio de crisis universitaria

El conflicto al interior de la principal universidad pública del país mantiene las clases presenciales suspendidas y ha generado el retraso de exámenes, afectando la continuidad de actividades académicas y administrativas para miles de alumnos

Decanos de San Marcos piden levantar la huelga, mientras dirigentes exigen la vacancia de Jeri Ramón en medio de crisis universitaria

Migraciones busca emitir 1.000 pasaportes al día: Colas reemplazan a las citas para obtener el documento electrónico

El nuevo sistema presencial permitirá a los ciudadanos tramitar el documento sin reserva previa y por orden de llegada

Migraciones busca emitir 1.000 pasaportes al día: Colas reemplazan a las citas para obtener el documento electrónico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sicarios asesinan a balazos Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura

Sicarios asesinan a balazos Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura

Fuerza Popular reconoce que no se le pagará a personeros: “El incentivo es amar a tu país”

César Acuña y Rafael López Aliaga aparecen como personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta

En plena audiencia ante el TC, la JNJ modifica su demanda contra el PJ por el caso de Delia Espinoza

Minjus anuncia investigación por el hackeo al SISMATE para difundir mensaje sobre “fraude electoral”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”

Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día

Ed Sheeran conquistó Lima: una noche de clásicos, nostalgia, sorpresas y orgullo nacional con Christian Meier

Los Mirlos, Hermanos Yaipén y Combinación de la Habana en concierto: cuándo y dónde es el Buenazo Fest 2

Corazón Serrano se retira del Festival Vibra Perú 2026 y anuncian nuevo concierto

DEPORTES

Ignacio Buse emocionó con mensaje tras su histórica semana en Hamburgo: “Los peruanos estamos locos”

Ignacio Buse emocionó con mensaje tras su histórica semana en Hamburgo: “Los peruanos estamos locos”

Arley Rodríguez confiesa la verdadera razón de su abrupta salida de FC Cajamarca: “Nos tenían amenazados”

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

Zé Ricardo decepcionado por los errores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “Tuvimos el empate”

Cienciano vs Atlético Mineiro: ¿Qué pasa si el ‘papá’ gana, empata o pierde rumbo a clasificación a octavos de la Copa Sudamericana 2026?