Cancillería garantiza desarrollo de la segunda vuelta en el extranjero: “Todo el material está repartido”

El canciller Carlos Pareja informó que todo el material electoral ya fue distribuido en consulados y embajadas. También explicó las medidas especiales que se aplicarán para asegurar la instalación de mesas en el exterior. Fuente: Canal N

El ministro de Relaciones Exteriores Carlos Pareja aseguró que la segunda vuelta presidencial para los peruanos residentes en el extranjero se desarrollará con normalidad y que el material electoral ya quedó distribuido en la red de consulados y embajadas del Perú, a la espera de la instalación de las mesas de sufragio.

La Cancillería, según explicó, desplegó funcionarios en puntos alejados para garantizar que las cédulas, actas y demás insumos llegaran “sin ningún problema” a localidades donde la logística suele ser más compleja por distancia o conectividad.

“Ya tenemos la seguridad de que todo el material está repartido en los consulados y embajadas. Ahora estamos a la espera de que venga la fecha para poder instalar las mesas”, declaró Pareja a la prensa.

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Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cancillería autorizó fusionar mesas y cubrir ausencias con personal consular

Consultado sobre acciones extraordinarias para asegurar la jornada electoral fuera del país, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que se autorizaron dos medidas para evitar que mesas no puedan instalarse por falta de personal o por baja concurrencia.

“Se autorizó dos cosas que son importantes. Primero, que se puedan fusionar mesas. Y segundo, que cuando falte personal, digamos que no se ha presentado como miembro de mesa, funcionarios del consulado puedan también actuar como miembros de mesa”, señaló.

El canciller sostuvo que el objetivo fue asegurar la instalación del mayor número posible de mesas y, cuando eso no sea viable, permitir la fusión para no interrumpir el proceso. “Esperamos que eso facilite el que todas las mesas se puedan instalar y aquellas que no se puedan instalar se puedan fusionar. Eso es muy importante”, remarcó.

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cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

De acuerdo con su explicación, se trata de un mecanismo habilitado específicamente para esta segunda vuelta. “Esa es una facilidad que tenemos en esta segunda vuelta, que no la hubo en la primera vuelta”, precisó.

Cancillería prevé resultados rápidos desde países con más votantes peruanos

Sobre el conteo y la remisión de resultados, el titular de Torre Tagle afirmó que el procedimiento será más ágil por tratarse de una elección con dos opciones. “Esta segunda vuelta es un proceso más fácil porque solamente hay que poner el voto por un candidato o por el otro”, dijo.

Pareja estimó que las mesas cerrarán a tiempo en la mayoría de sedes y que el material será “procesado y enviado inmediatamente”. Aun así, admitió que en destinos con mayores distancias el traslado podría tomar más tiempo.

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“En algunos casos, que son localidades lejanas, en Asia, en África, pues demorará un poco más”, explicó. En cambio, señaló que el consolidado de países con alta concentración de votantes llegaría con rapidez: “De los países donde hay más votantes peruanos, que puede ser Chile, Argentina, Estados Unidos, Italia, España, eso va a llegar muy pronto”.

cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

El canciller añadió que las demoras de “un par de días o tres días” se concentrarían en países muy lejanos con menor número de electores, por lo que, según su evaluación, no impactarían de manera sustantiva en el resultado general. “De la masa más importante, votante peruano, eso va a llegar muy rápido”, insistió.

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Gobierno realizó cuatro vuelos de apoyo para repatriar peruanos varados en Bolivia

En paralelo al despliegue por el proceso electoral, la Cancillería mantuvo operaciones de apoyo por la situación en Bolivia. Pareja informó que se concretaron vuelos de repatriación y asistencia, con prioridad para grupos vulnerables.

“Hemos repatriado a los jóvenes adolescentes, y también adultos, esos fueron como 400 personas. Fueron 4 vuelos que fueron a Juliaca”, detalló. También agradeció el apoyo del Gobierno boliviano. “Lo quiero reiterar aquí, gracias a la ayuda del Gobierno boliviano que nos facilitó esos vuelos”, afirmó.

La Fuerza Aérea del Perú lleva a cabo un vuelo humanitario para repatriar a 52 ciudadanos peruanos que se encontraban varados en Bolivia, facilitando su retorno a casa al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, indicó que se envió ayuda humanitaria ante dificultades de acceso a La Paz. “Nosotros hemos mandado un vuelo con ayuda, cuatro toneladas de alimentos, porque los ingresos a La Paz estaban semibloqueados”, declaró, y añadió que ese operativo también permitió el traslado de ciudadanos peruanos y de personas que necesitaban retornar.

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Finalmente, consultado por un plan de contingencia ante las elecciones del 7 de junio por el contexto boliviano, sostuvo que la situación era monitoreada y que las sedes consulares trabajaban en previsión de cualquier escenario. “Estamos monitoreando la situación. Yo creo que para el 7 todo se ha normalizado. Si no es así, pues ya se verá la situación. El consulado y la embajada están preparando todo”, concluyó.