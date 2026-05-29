Perú

Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

La app de Latina habilitó la votación digital para que los seguidores respalden a uno de los nueve finalistas, quienes competirán por el ansiado título

Guardar
Google icon
‘Yo soy grandes batallas’ 2026 en su etapa final. Latina TV
‘Yo soy grandes batallas’ 2026 en su etapa final. Latina TV

El reality de imitación ‘Yo soy grandes batallas’ 2026 se encuentra en su semana final y la expectativa crece entre los seguidores, quienes podrán elegir al campeón de esta temporada mediante el sistema de votación gratuita en la app oficial de Latina. Con 9 finalistas definidos, el programa propone una competencia decisiva donde el público tendrá un rol fundamental para determinar quién se consagrará como el mejor imitador del año.

Durante la transmisión del miércoles 27 de mayo, el jurado del programa anunció a los concursantes que lograron avanzar tras superar las distintas rondas eliminatorias y el exigente repechaje. En esa ocasión, el productor y juez Ricardo Morán explicó que las votaciones estarán abiertas durante toda la última semana y que los participantes con menor cantidad de votos serán eliminados de manera progresiva a medida que se acerque la gala final del sábado 30 de mayo.

¿Cómo votar por tu favorito en ‘Yo soy grandes batallas’ 2026?

El proceso de votación es sencillo y completamente gratuito. Los televidentes solo necesitan descargar la aplicación oficial de Latina en sus dispositivos móviles, disponible tanto en la Play Store para Android como en la App Store para iOS. Una vez instalada la app, los usuarios deberán registrarse o iniciar sesión para acceder a la sección de votaciones correspondiente al programa.

PUBLICIDAD

Según detalló Latina, el sistema permitirá un solo voto por usuario en cada ronda de eliminación. Las votaciones estarán habilitadas durante las 24 horas de cada jornada, hasta el sábado 30 de mayo. El día de la final, la plataforma cerrará la recepción de votos algunas horas antes del inicio de la gala en vivo para procesar los resultados y garantizar la transparencia del certamen.

Guía paso a paso para votar en la app de Latina

  1. Descarga la app: Ingresa a la Play Store o App Store desde tu teléfono y busca “Latina”. Descarga e instala la aplicación oficial.
  2. Regístrate o inicia sesión: Abre la app y accede con tu cuenta de correo electrónico o redes sociales.
  3. Busca la sección de votaciones: En la pantalla principal, selecciona el banner de “Yo soy grandes batallas” y dirígete al apartado de votaciones.
  4. Elige a tu imitador favorito: Revisa la lista de finalistas, selecciona el participante que deseas apoyar y confirma tu voto.
  5. Confirma tu elección: El sistema solo permitirá un voto por usuario en cada ronda, así que revisa bien antes de enviar tu selección.
  6. Repite el proceso en cada etapa: Las eliminaciones serán progresivas y podrás votar en cada ronda, siempre que la plataforma esté habilitada.

Etapas y dinámica de la gran final

Durante la semana definitiva, los votos del público tendrán un valor determinante. De acuerdo con lo anunciado en el programa, los dos imitadores con menor respaldo serán eliminados en cada etapa, mientras que quienes reciban mayor apoyo avanzarán hacia la finalísima. Este viernes 29 de mayo, los concursantes contarán con refuerzos especiales para fortalecer sus presentaciones. Tras esa jornada, solo cinco imitadores clasificarán a la última gala, donde se definirá al nuevo campeón de ‘Yo soy grandes batallas’.

‘Yo soy grandes batallas’ 2026 en su etapa final. Latina TV
‘Yo soy grandes batallas’ 2026 en su etapa final. Latina TV

Los 9 finalistas que disputan el título

Los nueve finalistas avanzaron tras superar diferentes etapas de selección y obtener la aprobación tanto del jurado como del público a lo largo de la temporada. Ellos son:

  • Marcelo Motta
  • Gustavo Cerati
  • Mon Laferte
  • Marciano Cantero
  • José Feliciano
  • Pedro Infante
  • Raphael
  • Julio Iglesias
  • Mario ‘El Pájaro’ Gómez

Cada uno representa a un ícono de la música y ha demostrado talento y versatilidad sobre el escenario, lo que ha elevado el nivel de la competencia y la expectativa entre los televidentes.

Recomendaciones para los seguidores

La producción de Latina recomienda a los participantes y espectadores mantener actualizada la aplicación para evitar inconvenientes en el proceso de votación. El canal recuerda que solo se contabilizarán los votos emitidos a través de la plataforma oficial y dentro de los plazos establecidos por el programa.

PUBLICIDAD

‘Yo soy grandes batallas’ 2026 se consolidó como uno de los formatos favoritos de la audiencia peruana, reuniendo a imitadores de alto nivel y generando una convocatoria masiva en cada emisión. La votación digital se presenta como la herramienta clave que permitirá al público decidir quién obtendrá el reconocimiento máximo al cierre de una temporada marcada por el talento y la emoción.

Temas Relacionados

Yo Soy Grandes BatallasYo Soyperu-entretenimientoRicardo MoránCarlos AlcántaraJely Reátegui

Más Noticias

Preciod el dólar sigue cayendo en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 29 de mayo

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Preciod el dólar sigue cayendo en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 29 de mayo

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

El delantero de la ‘U’ relató el difícil momento que vive y que terminó afectando la salud de su esposa. Recibió el apoyo de la ‘Foquita’ y pidió que la dirigencia ‘crema’ se haga cargo: “¿Hasta cuándo?"

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

PPC oficializó su respaldo a Keiko Fujimori para la segunda vuelta del 7 de junio

El partido sostuvo “considera que el Perú atraviesa un momento decisivo que demanda responsabilidad y compromiso con el futuro del país”

PPC oficializó su respaldo a Keiko Fujimori para la segunda vuelta del 7 de junio

Antauro Humala envía carta notarial a Carlos Álvarez: Exige que elimine video y se disculpe en 48 horas

“Bajo el ropaje de un supuesto ‘humor’, incurre de forma directa en el delito de difamación y calumnia”, se lee en el documento cursado al excandidato presidencial

Antauro Humala envía carta notarial a Carlos Álvarez: Exige que elimine video y se disculpe en 48 horas

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Lambrama

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Lambrama
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Antauro Humala envía carta notarial a Carlos Álvarez: Exige que elimine video y se disculpe en 48 horas

Antauro Humala envía carta notarial a Carlos Álvarez: Exige que elimine video y se disculpe en 48 horas

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, pide a peruanos votar por Roberto Sánchez en segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Leslie Shaw destruye a Paloma Fiuza tras elogios a Mario Hart: “Que se diviertan, pero no se reproduzcan”

Karla Tarazona lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez en plena ‘boda’: “Me quedo con todo”

Laura Spoya asombrada tras revelarse chats de su pareja Sebastián Gálvez con Valentino: “Lo invitó a salir”

Carlos Alcántara habla por primera vez sobre su separación y admite que fue difícil el fin de su matrimonio: “Es doloroso”

DEPORTES

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”