Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

‘Yo soy grandes batallas’ 2026 en su etapa final. Latina TV

El reality de imitación ‘Yo soy grandes batallas’ 2026 se encuentra en su semana final y la expectativa crece entre los seguidores, quienes podrán elegir al campeón de esta temporada mediante el sistema de votación gratuita en la app oficial de Latina. Con 9 finalistas definidos, el programa propone una competencia decisiva donde el público tendrá un rol fundamental para determinar quién se consagrará como el mejor imitador del año.

Durante la transmisión del miércoles 27 de mayo, el jurado del programa anunció a los concursantes que lograron avanzar tras superar las distintas rondas eliminatorias y el exigente repechaje. En esa ocasión, el productor y juez Ricardo Morán explicó que las votaciones estarán abiertas durante toda la última semana y que los participantes con menor cantidad de votos serán eliminados de manera progresiva a medida que se acerque la gala final del sábado 30 de mayo.

¿Cómo votar por tu favorito en ‘Yo soy grandes batallas’ 2026?

El proceso de votación es sencillo y completamente gratuito. Los televidentes solo necesitan descargar la aplicación oficial de Latina en sus dispositivos móviles, disponible tanto en la Play Store para Android como en la App Store para iOS. Una vez instalada la app, los usuarios deberán registrarse o iniciar sesión para acceder a la sección de votaciones correspondiente al programa.

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Según detalló Latina, el sistema permitirá un solo voto por usuario en cada ronda de eliminación. Las votaciones estarán habilitadas durante las 24 horas de cada jornada, hasta el sábado 30 de mayo. El día de la final, la plataforma cerrará la recepción de votos algunas horas antes del inicio de la gala en vivo para procesar los resultados y garantizar la transparencia del certamen.

Guía paso a paso para votar en la app de Latina

Descarga la app: Ingresa a la Play Store o App Store desde tu teléfono y busca “Latina”. Descarga e instala la aplicación oficial. Regístrate o inicia sesión: Abre la app y accede con tu cuenta de correo electrónico o redes sociales. Busca la sección de votaciones: En la pantalla principal, selecciona el banner de “Yo soy grandes batallas” y dirígete al apartado de votaciones. Elige a tu imitador favorito: Revisa la lista de finalistas, selecciona el participante que deseas apoyar y confirma tu voto. Confirma tu elección: El sistema solo permitirá un voto por usuario en cada ronda, así que revisa bien antes de enviar tu selección. Repite el proceso en cada etapa: Las eliminaciones serán progresivas y podrás votar en cada ronda, siempre que la plataforma esté habilitada.

Etapas y dinámica de la gran final

Durante la semana definitiva, los votos del público tendrán un valor determinante. De acuerdo con lo anunciado en el programa, los dos imitadores con menor respaldo serán eliminados en cada etapa, mientras que quienes reciban mayor apoyo avanzarán hacia la finalísima. Este viernes 29 de mayo, los concursantes contarán con refuerzos especiales para fortalecer sus presentaciones. Tras esa jornada, solo cinco imitadores clasificarán a la última gala, donde se definirá al nuevo campeón de ‘Yo soy grandes batallas’.

‘Yo soy grandes batallas’ 2026 en su etapa final. Latina TV

Los 9 finalistas que disputan el título

Los nueve finalistas avanzaron tras superar diferentes etapas de selección y obtener la aprobación tanto del jurado como del público a lo largo de la temporada. Ellos son:

Marcelo Motta

Gustavo Cerati

Mon Laferte

Marciano Cantero

José Feliciano

Pedro Infante

Raphael

Julio Iglesias

Mario ‘El Pájaro’ Gómez

Cada uno representa a un ícono de la música y ha demostrado talento y versatilidad sobre el escenario, lo que ha elevado el nivel de la competencia y la expectativa entre los televidentes.

Recomendaciones para los seguidores

La producción de Latina recomienda a los participantes y espectadores mantener actualizada la aplicación para evitar inconvenientes en el proceso de votación. El canal recuerda que solo se contabilizarán los votos emitidos a través de la plataforma oficial y dentro de los plazos establecidos por el programa.

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‘Yo soy grandes batallas’ 2026 se consolidó como uno de los formatos favoritos de la audiencia peruana, reuniendo a imitadores de alto nivel y generando una convocatoria masiva en cada emisión. La votación digital se presenta como la herramienta clave que permitirá al público decidir quién obtendrá el reconocimiento máximo al cierre de una temporada marcada por el talento y la emoción.