Perú

Nuevas pistas del crimen que conmocionó Piura: sicarios siguieron al alcalde de Veintiséis de Octubre antes de atacarlo a balazos

La investigación sobre la muerte del representante edil avanza, mientras peritos y fiscales reconstruyen el trayecto del atentado, identifican posibles rutas de seguimiento y evalúan la participación de varias personas en el crimen

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Peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público realizaron la reconstrucción del asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, ocurrido el pasado 21 de mayo en Piura. La diligencia permitió revisar el recorrido que habrían seguido los atacantes antes y después del crimen. Fuente: Canal N

El asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, mantiene en vilo a Piura desde el jueves 21 de mayo, cuando fue atacado a balazos mientras se desplazaba en una camioneta tras salir de la municipalidad. La investigación policial apunta a un crimen por encargo, ejecutado por sicarios en motocicleta y con un esquema previo de vigilancia.

A una semana del atentado, peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público retomaron el recorrido del ataque para precisar la ruta, los puntos de seguimiento y la dinámica de los disparos. La diligencia se concentró en zonas clave del distrito y en el trayecto hacia el asentamiento humano Las Palmeras, donde la autoridad fue asesinada.

En paralelo, la Policía informó sobre detenciones vinculadas al marcaje y a la coordinación logística del homicidio, mientras se evalúan hipótesis sobre amenazas previas, presunta extorsión y tensiones políticas en la comuna. El caso también provocó reacciones públicas, entre ellas cuestionamientos del gobernador regional de Piura a la estrategia de seguridad en la región.

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Izquierda: Policías y fiscales en una calle para la reconstrucción de un crimen. Derecha: Retrato en blanco y negro del alcalde Víctor Hugo Febre, con casco y micrófono
Peritos y fiscales reconstruyen el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre en Piura, donde la Policía Criminalística examina la escena del crimen y se muestra un retrato del edil asesinado. (Composición: Infobae Perú)

Reconstrucción del crimen revela ruta tomada por atacantes del alcalde asesinado

De acuerdo con Canal N, la reconstrucción del asesinato se realizó con participación de peritos de Criminalística y del Ministerio Público. La diligencia siguió el trayecto que habrían realizado los atacantes desde que comenzaron a seguir al alcalde tras su salida de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre.

El reporte situó parte de la intervención en el canal de drenaje Paredes Maceda, donde los especialistas revisaron el recorrido que, según la información policial citada por el canal, hizo el grupo que ejecutó el crimen. La hipótesis operativa considera al menos dos vehículos involucrados: uno destinado al reglaje y otro desde el cual se habrían efectuado los disparos.

En el mismo procedimiento, el medio informó sobre el traslado de uno de los sospechosos al lugar de la reconstrucción. El detenido sería una de las personas que, según la versión difundida, habría intervenido en la conducción de las motocicletas utilizadas durante el ataque.

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La regidora Patricia Niño, señalada por un detenido como presunta autora intelectual del crimen del alcalde Febre
La regidora Patricia Niño, señalada por un detenido como presunta autora intelectual del crimen del alcalde Febre| Latina

Implicado confesó pago por ‘marcar’ al alcalde antes de Veintiséis de Octubre

Según Domingo al Día de América Noticias, la Policía Nacional del Perú detuvo a Deyvis Gallo Lozada y Jhon Ponce Torres como presuntos implicados en el caso. La División de Homicidios atribuyó a los capturados funciones de marcaje y coordinación logística del atentado.

El informe indicó que el ataque ocurrió a las 13:50 horas, cuando la camioneta del alcalde fue interceptada cerca de la vivienda de su madre. Las cámaras de videovigilancia registraron, siempre según ese reporte, el seguimiento de dos sujetos en motocicleta antes de los disparos a quemarropa.

El informe periodístico también consignó que, durante interrogatorios preliminares, uno de los investigados confesó haber recibido 2500 dólares en efectivo por realizar el seguimiento. La Policía incautó celulares y material tecnológico para contrastar registros y ejecutar la homologación de imágenes obtenidas por cámaras públicas y privadas.

Seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, fueron capturados en Sullana. La Policía Nacional del Perú, a través de un trabajo de inteligencia, logró dar con el paradero de la banda criminal que habría planificado y ejecutado el crimen.

En esa misma línea, el reporte sostuvo que una declaración grabada incorporada al expediente policial atribuyó la presunta entrega de dinero y material fotográfico para el marcaje a la regidora Patricia Niño Febres, mencionada en el testimonio. La Policía, según el programa, examinó además un contexto de enfrentamientos políticos en el concejo municipal.

Sicarios dispararon más de cinco veces contra alcalde de Veintiséis de Octubre

Las autoridades investigan el crimen ocurrido el jueves 21 de mayo, cuando Víctor Hugo Febre, de 44 años, fue baleado mientras se dirigía a almorzar a la vivienda de su madre en el asentamiento humano El Condado. Según la información difundida por Latina Noticias, sicarios interceptaron el vehículo y dispararon en más de cinco ocasiones: cuatro impactos alcanzaron al alcalde, y el chofer, que también cumplía funciones de seguridad, resultó herido.

Victor Hugo Febre Calle - Veintiseis de octubre - Piura - Sicarios - Perú - 21 mayo
Composición: Infobae Perú

Latina Noticias informó además que los atacantes persiguieron la camioneta varias cuadras y volvieron a disparar cuando el conductor intentó trasladar al alcalde a un centro de salud, con el objetivo de rematarlo. En el marco de las diligencias, la Policía analizó registros de videovigilancia y mantuvo operativos para ubicar a los responsables, mientras se evaluaba si el móvil se vinculaba con amenazas previas y una posible extorsión.

En el plano político, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, cuestionó a la Policía Nacional del Perú tras el asesinato y sostuvo que los nombramientos se realizan por “favoritismo” o “amiguismo”. También afirmó que el Plan de Seguridad Ciudadana fracasó por los constantes cambios de autoridades y anunció la próxima visita del ministro del Interior, José Zapata, a Piura para supervisar el caso.

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