Perú

Top 5 de los distritos de Lima con más autos nuevos: SJL, SMP y Ate están entre los primeros puestos

El SAT de Lima informó que este viernes 29 de mayo vence el plazo para pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio vehicular y precisó que en Lima Metropolitana hay 189 993 vehículos registrados cuyos propietarios deben cumplir con este tributo

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Mapa de Lima y Callao, Perú, con el Aeropuerto Jorge Chávez. Círculo con vista aérea de un estacionamiento lleno de cientos de vehículos nuevos.
Una imagen muestra un mapa de la zona costera de Lima y Callao, con un círculo superpuesto que presenta una vista aérea de cientos de vehículos nuevos estacionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima informó que este viernes 29 de mayo vence el plazo para pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio vehicular. En ese marco, la entidad difundió el ranking de distritos con más vehículos afectos al tributo, un indicador que refleja qué jurisdicciones concentraron más vehículos nuevos en los últimos tres años.

De acuerdo con el SAT de Lima, en Lima Metropolitana hay 189 993 vehículos registrados cuyos propietarios deben cancelar este impuesto, que grava la propiedad de automóviles, camionetas, station wagons, camiones, remolcadores o tracto camiones, buses y ómnibuses.

Top 5 de los distritos de Lima con más autos nuevos: SJL, SMP y Ate están entre los primeros puestos
Top 5 de los distritos de Lima con más autos nuevos: SJL, SMP y Ate están entre los primeros puestos

Top 5 de distritos con más vehículos nuevos: Surco, SJL y SMP a la cabeza

Según el reporte difundido por el SAT de Lima, el liderazgo lo mantiene Santiago de Surco y, detrás, aparecen distritos de Lima Este y Lima Norte. Este es el top 5:

  1. Santiago de Surco: 19 164 unidades.
  2. San Juan de Lurigancho (SJL): 11 604 unidades.
  3. San Martín de Porres (SMP): 11 596 unidades.
  4. Ate: 10 054 unidades.
  5. La Molina: 8607 unidades.

En el siguiente bloque del ranking se ubicaron Miraflores (8577), Comas (7256), Cercado de Lima (7174) y Los Olivos (6923). Con esos datos, el registro muestra que SJL, SMP y Ate figuran entre los distritos que concentraron más unidades nuevas afectas al impuesto, por encima de Miraflores y también por encima de La Molina, aunque este último distrito sí aparece dentro del top 5.

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Vence el 29 de mayo: qué se paga y quién está obligado

El impuesto al patrimonio vehicular es de periodicidad anual y se paga durante tres años, contados a partir del año siguiente al que se realizó la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular, según la información institucional del SAT.

La obligación recae en el propietario del vehículo al 1 de enero de cada año en que corresponda tributar. La tasa del impuesto es 1% de la base imponible. El SAT precisó que el monto a pagar no puede ser inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto.

La base imponible, además, se construye a partir del valor original de adquisición, importación o ingreso al patrimonio, y no puede ser menor a la tabla referencial que aprueba cada año el Ministerio de Economía y Finanzas, con un ajuste por antigüedad del vehículo.

Un trabajadora del SAT ayudando a clienta en local del SAT Lima
Revisa los requisitos para postular a esta entidad en Lima. - Crédito SAT Lima

Cómo consultar y pagar desde casa: web del SAT, bancos y Yape

Para facilitar el trámite y evitar colas, el SAT de Lima recordó que la consulta del monto y el pago pueden hacerse de forma 100 % digital.

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El contribuyente puede ingresar a www.sat.gob.pe y elegir la opción “Paga tus tributos y papeletas” para realizar la consulta rápida. El pago, según la entidad, puede completarse desde la web del SAT, mediante plataformas de bancos afiliados o con la billetera digital Yape.

El SAT también indicó que los ciudadanos pueden usar la Agencia Virtual SAT las 24 horas para realizar operaciones de manera rápida y segura.

Sorteo por pagar a tiempo: gift cards, vales y un Smart TV

Como incentivo para el cumplimiento, el SAT de Lima, con el auspicio de Yape, anunció un sorteo virtual entre los contribuyentes que paguen dentro del plazo. Los premios incluyen gift cards de S/1000 y S/500, vales de combustible por S/100 y un Smart TV de 75”.

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