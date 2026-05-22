Municipalidad de Veintiséis de Octubre declara tres días de duelo tras asesinato del alcalde Víctor Febre

Concejo municipal de Veintiséis de Octubre declara duelo tras asesinato de burgomaestre. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión)

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, declaró tres días de duelo institucional tras el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido la tarde del jueves 21 de mayo. La medida fue aprobada durante una sesión extraordinaria del concejo municipal, mientras las autoridades competentes continúan con las investigaciones sobre el crimen.

La reunión fue encabezada por el teniente alcalde José Madrid Álamo y contó con la participación de los regidores del distrito, quienes acordaron declarar duelo distrital los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026 como muestra de respeto y homenaje a la memoria del burgomaestre.

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Municipalidad suspende actividades tras crimen del alcalde Víctor Hugo Febre. (Foto.: Difusión)

Banderas a media asta y suspensión de actividades

Como parte de las disposiciones adoptadas por el concejo municipal, se ordenó el izamiento de las banderas a media asta en todas las dependencias de la municipalidad durante el periodo de duelo institucional.

Asimismo, la comuna informó que todas las actividades programadas y la atención en las oficinas municipales quedarán suspendidas mientras duren las jornadas de duelo y recogimiento. La decisión busca permitir que trabajadores y autoridades rindan homenaje al alcalde fallecido.

Banderas a media asta en Veintiséis de Octubre tras asesinato de alcalde piurano. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@MunicipioVeintiseisDeOctubre)

Concejo destacó labor del burgomaestre

Durante la sesión extraordinaria, el gerente general de la municipalidad, Tomás Fiestas, expresó sus condolencias a los familiares del alcalde y resaltó la labor que desempeñó al frente de la gestión municipal en beneficio de la población del distrito.

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En el encuentro también participaron los regidores Patricia Niño Febres, Óscar Deza Viera, Elmida Jiménez Mauricio, Iván Timoteo Criollo, Yanua Kujikat Taki, Porfirio Girón Ogoña, Segundo Arévalo Zegarra, Karina La Chira Julián, Percy Yanayaco Chinchay y Víctor Antón Antón, quienes respaldaron las medidas adoptadas tras el asesinato de la autoridad edil.

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones institucionales adoptadas tras el crimen que ha conmocionado a la población de este distrito piurano.

Piura: declaran duelo distrital por asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre. (Foto: Difusión)

Fiscalía inicia diligencias urgentes

La Fiscalía inició diligencias urgentes tras el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, quien fue atacado a balazos la tarde del jueves en una zona de San Sebastián, en la región Piura. Según informó el Ministerio Público, las acciones están a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura.

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La entidad precisó que un equipo conformado por fiscales y médicos forenses realizó el levantamiento del cadáver de la autoridad edil. Asimismo, señaló que las diligencias se desarrollan en coordinación con la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables del ataque.

Fiscalía inicia diligencias urgentes tras asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre. (Foto: X/@Fiscalía)

De acuerdo con testigos citados por medios locales, desconocidos persiguieron el vehículo en el que se desplazaba el alcalde y dispararon en reiteradas ocasiones contra la unidad. El ataque también dejó herido al conductor del automóvil, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud. Tras conocerse el crimen, la Municipalidad Provincial de Piura expresó su rechazo al atentado y exigió a las autoridades actuar con firmeza para capturar a los responsables.

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