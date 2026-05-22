Perú

Municipalidad de Veintiséis de Octubre declara tres días de duelo tras asesinato del alcalde Víctor Febre

El concejo distrital aprobó las medidas en una sesión extraordinaria encabezada por el teniente alcalde José Madrid Álamo

Guardar
Google icon
Concejo municipal de Veintiséis de Octubre declara duelo tras asesinato de burgomaestre. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión)
Concejo municipal de Veintiséis de Octubre declara duelo tras asesinato de burgomaestre. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión)

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, declaró tres días de duelo institucional tras el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido la tarde del jueves 21 de mayo. La medida fue aprobada durante una sesión extraordinaria del concejo municipal, mientras las autoridades competentes continúan con las investigaciones sobre el crimen.

La reunión fue encabezada por el teniente alcalde José Madrid Álamo y contó con la participación de los regidores del distrito, quienes acordaron declarar duelo distrital los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026 como muestra de respeto y homenaje a la memoria del burgomaestre.

PUBLICIDAD

Municipalidad suspende actividades tras crimen del alcalde Víctor Hugo Febre. (Foto.: Difusión)
Municipalidad suspende actividades tras crimen del alcalde Víctor Hugo Febre. (Foto.: Difusión)

Banderas a media asta y suspensión de actividades

Como parte de las disposiciones adoptadas por el concejo municipal, se ordenó el izamiento de las banderas a media asta en todas las dependencias de la municipalidad durante el periodo de duelo institucional.

Asimismo, la comuna informó que todas las actividades programadas y la atención en las oficinas municipales quedarán suspendidas mientras duren las jornadas de duelo y recogimiento. La decisión busca permitir que trabajadores y autoridades rindan homenaje al alcalde fallecido.

Banderas a media asta en Veintiséis de Octubre tras asesinato de alcalde piurano. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@MunicipioVeintiseisDeOctubre)
Banderas a media asta en Veintiséis de Octubre tras asesinato de alcalde piurano. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@MunicipioVeintiseisDeOctubre)

Concejo destacó labor del burgomaestre

Durante la sesión extraordinaria, el gerente general de la municipalidad, Tomás Fiestas, expresó sus condolencias a los familiares del alcalde y resaltó la labor que desempeñó al frente de la gestión municipal en beneficio de la población del distrito.

PUBLICIDAD

En el encuentro también participaron los regidores Patricia Niño Febres, Óscar Deza Viera, Elmida Jiménez Mauricio, Iván Timoteo Criollo, Yanua Kujikat Taki, Porfirio Girón Ogoña, Segundo Arévalo Zegarra, Karina La Chira Julián, Percy Yanayaco Chinchay y Víctor Antón Antón, quienes respaldaron las medidas adoptadas tras el asesinato de la autoridad edil.

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones institucionales adoptadas tras el crimen que ha conmocionado a la población de este distrito piurano.

Piura: declaran duelo distrital por asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre. (Foto: Difusión)
Piura: declaran duelo distrital por asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre. (Foto: Difusión)

Fiscalía inicia diligencias urgentes

La Fiscalía inició diligencias urgentes tras el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, quien fue atacado a balazos la tarde del jueves en una zona de San Sebastián, en la región Piura. Según informó el Ministerio Público, las acciones están a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura.

La entidad precisó que un equipo conformado por fiscales y médicos forenses realizó el levantamiento del cadáver de la autoridad edil. Asimismo, señaló que las diligencias se desarrollan en coordinación con la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables del ataque.

Fiscalía inicia diligencias urgentes tras asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre. (Foto: X/@Fiscalía)
Fiscalía inicia diligencias urgentes tras asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre. (Foto: X/@Fiscalía)

De acuerdo con testigos citados por medios locales, desconocidos persiguieron el vehículo en el que se desplazaba el alcalde y dispararon en reiteradas ocasiones contra la unidad. El ataque también dejó herido al conductor del automóvil, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud. Tras conocerse el crimen, la Municipalidad Provincial de Piura expresó su rechazo al atentado y exigió a las autoridades actuar con firmeza para capturar a los responsables.

Temas Relacionados

PiuraAlcaldeAsesinatoMunicipalidad de 26 de Octubreperu-noticias

Más Noticias

La educación sexual es un derecho: el Perú no debe retroceder

En un país donde la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo alarmante, formar en igualdad de género y en relaciones no violentas constituye una medida preventiva imprescindible

La educación sexual es un derecho: el Perú no debe retroceder

Exconcursante de ‘La Voz Perú’ agrede a su sonidista en pleno show de heavy metal: ahora enfrenta denuncia

Videos difundidos en redes sociales muestran el violento enfrentamiento ocurrido durante un festival en Lima. El trabajador terminó con fractura de tabique y anunció acciones legales tras recibir múltiples golpes

Exconcursante de ‘La Voz Perú’ agrede a su sonidista en pleno show de heavy metal: ahora enfrenta denuncia

Colapso parcial en casona histórica de Piura activa supervisión inmediata del Ministerio de Cultura por riesgo estructural

La vivienda afectada permanecía habitada y mantenía actividad comercial al momento del incidente

Colapso parcial en casona histórica de Piura activa supervisión inmediata del Ministerio de Cultura por riesgo estructural

Tras hackeo al Sismate, Indeci abre vacantes con sueldos de hasta S/ 9.000: buscan programadores y expertos en gestión de riesgo

La convocatoria laboral estará disponible hasta el 28 de mayo e incluye plazas en Lima y Puno para egresados, bachilleres y titulados de carreras vinculadas a tecnología, administración e ingeniería

Tras hackeo al Sismate, Indeci abre vacantes con sueldos de hasta S/ 9.000: buscan programadores y expertos en gestión de riesgo

Día Mundial del Pac-Man: origen, evolución y razones detrás de la celebración del icónico videojuego que revolucionó el entretenimiento digital

Cada 22 de mayo, fanáticos de todo el mundo conmemoran esta fecha para rendir homenaje a uno de los videojuegos más influyentes, cuya aparición en 1980 marcó un antes y un después en la industria

Día Mundial del Pac-Man: origen, evolución y razones detrás de la celebración del icónico videojuego que revolucionó el entretenimiento digital
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

Keiko Fujimori afirma que pidió perdón en Puno por muertes en protestas y por sostener a Dina Boluarte en el poder

La polémica reacción de María del Carmen Alva tras disolución de la bancada Podemos Perú: “No quieren trabajar”

Crimen de alcalde en Piura: Presidencia emite mensaje escueto, Congreso exige buscar sicarios y Defensoría convoca reunión urgente

Solo dos postulantes continúan en carrera para liderar la ONPE tras aprobar prueba de conocimientos: ¿quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Ampayan a Carlos Alcántara y Laura Huarcayo de la mano en concierto de Ed Sheeran

Ampayan a Carlos Alcántara y Laura Huarcayo de la mano en concierto de Ed Sheeran

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

BTS ilusionados por venir a Lima y dar sus conciertos: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”

María Pía Copello anuncia la reestructuración de sus streamings deportivos: “Pronto anunciaremos qué es lo que va a pasar”

Magaly Medina responde a Tilsa Lozano tras acusarla de caer en depresión: “Su vida es desgraciada”

DEPORTES

La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección y se prepara en Europa: “Quiero ayudar a que el vóley peruano vuelva a crecer”

Gerente deportivo de Sporting Cristal lamenta el momento de Felipe Vizeu y anuncia refuerzos: “No voy a criticarlo”

Con Mohamed Salah, la lista oficial de convocados de la selección de Egipto para el Mundial 2026

Los Chankas piden cambiar de árbitro para el partido ante Alianza Lima: reclaman un juez sin cuestionamientos y VAR con insignia FIFA