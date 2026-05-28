Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Haití y España antes del Mundial 2026

Segunda lista de convocados de Mano Menezes al mando de la selección peruana. Crédito: X La Bicolor.

La selección peruana volverá a tener actividad internacional en Norteamérica con dos exigentes amistosos frente a Haití y España, compromisos que marcarán el tercer y cuarto partido de Mano Menezes al mando de la ‘bicolor’. El estratega brasileño continúa en plena etapa de evaluación del plantel y buscará aprovechar esta fecha FIFA para consolidar una idea futbolística tras un arranque irregular en sus primeras presentaciones.

Entre las principales sorpresas de la nómina aparecen los futbolistas de Comerciantes Unidos Matías Córdova y Rodrigo Vilca, quienes reciben una oportunidad tras sus buenas actuaciones en la Liga 1. También destaca la inclusión de Bassco Soyer, joven atacante que viene teniendo continuidad y rendimiento destacado en la Liga Revelação de Portugal con Gil Vicente.

El estratega brasileño explicó que su intención sigue siendo evaluar variantes y ampliar el universo de convocados antes del inicio de las Eliminatorias sudamericanas del próximo año.

PUBLICIDAD

Dentro de la nómina también sobresale la importante presencia de futbolistas de Alianza Lima, club que más aporta a la selección con Alejandro Duarte, Marco Huamán, Renzo Garcés y Jairo Vélez. A ello se suma la continuidad de referentes históricos como André Carrillo y Yoshimar Yotún, quienes aparecen como piezas importantes para liderar la transición del equipo nacional en esta nueva etapa bajo el mando de Mano Menezes.

Yoshimar Yotún, un jugador de amplia experiencia para el mediocampo de la selección peruana. Crédito: FPF

Segunda lista de convocados de la selección peruana de Mano Menezes

Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar), Álex Valera (Universitario) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).

Citados por Mano Menezes para amistosos contra Haití y España.

¿Cómo le fue a Mano Menezes en sus primeros partidos?

El inicio de la era de Mano Menezes al frente de la selección peruana dejó más dudas que certezas en sus primeros compromisos internacionales. En su debut oficial, la ‘bicolor’ se midió ante Senegal en Saint Denis, París, y mostró una versión claramente inferior frente a la reciente campeona de África. El conjunto nacional tuvo serias dificultades para sostener la posesión, sufrió constantemente en defensa y terminó cayendo por 2-0 en un partido donde estuvo lejos de competir de igual a igual.

PUBLICIDAD

Días después, Perú exhibió una mejor imagen frente a Honduras en el estadio Butarque. La selección logró ponerse en ventaja gracias a un doblete de Jairo Vélez y parecía encaminada a conseguir el primer triunfo del ciclo de Menezes. Sin embargo, las desatenciones defensivas volvieron a aparecer en los minutos finales y los centroamericanos encontraron el empate en la última acción del encuentro, dejando escapar una victoria que parecía asegurada para el combinado nacional.

El cuadro peruano se dejó empatar 2-2 en la última jugada del encuentro disputado en Madrid - Crédito: Movistar Deportes.

Perú vs Haití: día y hora del partido amistoso

El encuentro entre Perú y Haitó iniciará a las 19:00 horas en los horarios de Perú, Colombia y Ecuador el próximo viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. Para quienes sigan el duelo desde Chile, Venezuela, Bolivia o Miami, la transmisión comenzará a las 20:00 horas. Por su parte, los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán ver el enfrentamiento desde las 21:00 horas.

Perú vs España: día y hora del partido amistoso

El encuentro entre Perú y España iniciará a las 21:00 horas en los horarios de Perú, Colombia y Ecuador el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Para quienes sigan el duelo desde Chile, Venezuela, Bolivia o Estados Unidos (Miami), la transmisión comenzará a las 22:00 horas. Por su parte, los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán ver el enfrentamiento desde las 23:00 horas.

PUBLICIDAD

Fechas, horarios y recintos confirmados para los amistosos de Perú ante Haití y España. Crédito: Instagram La Bicolor.

Canal TV para ver los amistosos de Perú por fecha FIFA

América TV transmitirá los amistosos de la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes por su señal abierta (canal 4) y podría hacerlo también a través de su sitio web y la aplicación América TV GO.

Además, ATV (canal 9) llevará el partido a todo el país. Hasta el momento, no hay confirmación sobre la posible cobertura de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), canal habitual de los encuentros de la selección.

La cobertura digital estará a cargo de Infobae Perú, que ofrecerá en su portal la previa, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y todos los detalles relacionados con los partidos.